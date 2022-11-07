Destravar concessões de BRs e ferrovia é prioridade para desenvolvimento do ES

A corrida eleitoral chegou ao fim, mas ainda não é hora de desacelerar. Há uma longa estrada a ser percorrida na busca por soluções para problemas antigos que atrapalham o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Entre as barreiras que precisam ser removidas com urgência estão os entraves relacionados a concessões federais no Estado, sobretudo no setor de logística.

A lista de pendências é grande e, algumas delas, arrastam-se há décadas. Não há mais tempo a perder. Enquanto esses gargalos não forem resolvidos, o Espírito Santo permanecerá refém de uma infraestrutura logística defasada, que atrofia a sua ligação terrestre com outros Estados. E seguirá sendo ultrapassado ainda na largada da corrida pela atração de investimentos. Sem capacidade de competir, o resultado final será um crescimento econômico aquém do potencial que tem.