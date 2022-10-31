O governador Renato Casagrande (PSB) foi reeleito para mais quatro anos de mandato no Espírito Santo. Ele esteve no estúdio da Rádio CBN Vitória, ao vivo, na manhã desta segunda-feira (31), na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na entrevista, o governador afirmou que a proximidade política com Lula e Alckmin deve facilitar o andamento da concessão da BR-101.
Casagrande disse, porém, que pretende avançar nesse tema ainda neste ano, no final da gestão do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).
Casagrande estuda a possibilidade do Estado gerenciar a rodovia numa fase de transição para um novo leilão federal. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Ricardo Pessanha, é quem está à frente da avaliação.
Casagrande vai pedir a Lula urgência para a concessão da BR 101 no ES
O governador afirma que seria uma solução transitória para que os investimentos não parem, contudo não é do interesse do Estado assumir a BR 101.
Casagrande disse que a equipe de seu gabinete já está alinhando com a assessoria do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB) para decidir a melhor forma de contatá-los.
Ao ser questionado pela âncora Fernanda Queiroz se o governador aproveitaria para já pedir alguma coisa para o Espírito Santo, Casagrande riu e disse que, neste momento, só iria “dar um abraço e se colocar à disposição para trabalhar”.