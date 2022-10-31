Duplicação da BR-101/ES/BA (Trecho Viana a Guarapari) e entrega dos viadutos de Amarelos (321) e Guarapari (335) Crédito: Vitor Jubini

Casagrande disse, porém, que pretende avançar nesse tema ainda neste ano, no final da gestão do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

“Se ele pudesse dar um caminho já combinado com o presidente Lula , com a equipe de transição do presidente Lula , para que a gente possa ganhar tempo. Todo tempo que a gente conseguir avançar ainda no governo do presidente Bolsonaro é importante para nós”, disse.

Casagrande estuda a possibilidade do Estado gerenciar a rodovia numa fase de transição para um novo leilão federal. O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Ricardo Pessanha, é quem está à frente da avaliação.

Your browser does not support the audio element. Casagrande vai pedir a Lula urgência para a concessão da BR 101 no ES

O governador afirma que seria uma solução transitória para que os investimentos não parem, contudo não é do interesse do Estado assumir a BR 101.

Renato Casagrande (PSB) concedeu entrevista nessa segunda- feira (31) a CBN VItória. Crédito: Reprodução

Casagrande disse que a equipe de seu gabinete já está alinhando com a assessoria do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB) para decidir a melhor forma de contatá-los.

Ao ser questionado pela âncora Fernanda Queiroz se o governador aproveitaria para já pedir alguma coisa para o Espírito Santo, Casagrande riu e disse que, neste momento, só iria “dar um abraço e se colocar à disposição para trabalhar”.

Assista à entrevista completa: