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Protesto nas estradas

Caminhoneiros fecham BRs no país e no ES após vitória de Lula; veja situação

No ES, grupos fazem atos na BR 101 e na BR 262. Protestos em pelo menos 13 Estados ocorrem após Bolsonaro ser derrotado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 out 2022 às 10:02

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 10:02

Início de manifestação de caminhoneiros no km 414 da BR-101, em Itapemirim
Início de manifestação de caminhoneiros no km 414 da BR 101, em Itapemirim Crédito: Divulgação/PRF
Caminhoneiros bloqueiam estradas no Espírito Santo em protesto após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições para presidente. Pelo menos 11 pontos apresentavam interdição total ou parcial até a manhã desta terça-feira (1º). Às 6h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou atualização dos pontos de concentração dos motoristas de caminhão que protestam contra o resultado da eleição presidencial.
Na manhã desta terça-feira (31), a Polícia Rodoviária Federal divulgou que as rodovias começaram a ser liberadas. Segundo a corporação, já foram desbloqueados os trechos nos quilômetros 264 (Serra) e 305 (Viana) da BR 101, e nos km 103 (Venda Nova do Imigrante) e 372 (Iconha) da BR 262, após intervenção pacífica.
Segundo um levantamento da PRF, a rodovia mais afetada foi a BR 101, com diversos pontos fechados por manifestantes. As ocorrências continuam em andamento, conforme apontou a corporação.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou no final da noite que a PRF e as polícias militares dos estados tomem ações imediatas para desobstrução de vias. Em caso de descumprimento da ordem, está previsto o eventual afastamento do cargo do diretor da instituição, Silvinei Vasques, e a aplicação de uma multa de R$ 100 mil por hora. 
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que, por causa das interdições, 18 viagens partindo da Rodoviária de Vitória foram canceladas nesta segunda-feira (31). "Alguns carros que partiram da rodoviária por volta das 15h, com destino ao Norte e ao Noroeste do Estado, ainda estão parados na Serra", destacou.

Itapemirim

O primeiro ato começou às 9h30, no km 414 da BR 101, no trevo de Itapemirim, Sul do Estado. No local, manifestantes faziam apenas panfletagens, porém, no fim da tarde, iniciaram o bloqueio do tráfego, deixando passar apenas ônibus, ambulâncias e carros. Cerca de 70 manifestantes participam do ato. 
Já durante à tarde, houve o fechamento da BR 101 no km 401, também no município. Não há informações sobre se ela foi liberada ou não. Às 19h50, um terceiro trecho foi fechado na cidade, desta vez no km 408, e seguia totalmente interditada pelo menos até a madrugada desta terça-feira, liberando apenas passagem de carros, ônibus e ambulâncias.

Serra

Por volta das 14h desta segunda-feira (31), a PRF informou que um novo ato de caminhoneiros se iniciou na BR 101. Desta vez, no km 247, na Serra, próximo ao Posto 5 Estrelas, contando com cerca de 20 manifestantes. De acordo com a corporação, a via ainda está totalmente interditada, mas os veículos de pequeno porte, de emergência e ônibus estão sendo autorizados para transitar. 
Por volta das 17h de segunda-feira, outro protesto foi registrado na Serra, no km 264 da BR 101. Segundo a PRF, aproximadamente 40 manifestantes estiveram no local. Por volta de 7h desta terça-feira, a PRF informou que a via foi liberada no trecho após intervenção pacífica.

Manifestantes interditam trecho da BR 101 na Serra

Domingos Martins

Ainda por volta das 14h, a PRF informou que uma nova manifestação de caminhoneiros ocorre no km 95 da BR 262, em Domingos Martins, no trevo para quem segue para Afonso Cláudio. A via foi liberada após às 18h40.
Mais tarde, às 19h, um outro protesto foi registrado na cidade, no km 38 da BR 262. O Corpo de Bombeiros informou que a pista também está totalmente interditada, e a PRF está no local. Carros estão sendo liberados para passarem.

Ibatiba

Por volta das 15h, uma manifestação foi registrada no km 160 da BR 262, em Ibatiba, com a presença de 60 manifestantes. Segundo a PRF, a via está interditada somente para veículos de grande porte, sendo liberados carros e motos.

São Mateus

Uma manifestação de caminhoneiros se iniciou no km 65 da BR 101, em São Mateus, a partir das 17h. No entanto, após negociação entre a PRF e os protestantes, a pista foi liberada. O Corpo de Bombeiros está realizando a limpeza da via. 
Já às 23h desta segunda-feira, um ato foi iniciado no km 58, também no município, com cerca de 40 caminhoneiros. Carros, ambulâncias e ônibus estão sendo liberados.
Manifestação de caminhoneiros no km 65 da BR 101, em São Mateus
Manifestação de caminhoneiros no km 65 da BR 101, em São Mateus Crédito: Twitter PRF-ES | @PRF191ES

Viana

Aproximadamente 70 manifestantes realizaram um protesto no km 305 da BR 101, em Viana. Uma equipe da PRF esteve no local e, segundo a corporação, somente os veículos de porte pequeno, ônibus e emergência estavam podendo passar pelo trecho da rodovia. O ato, que começou às 15h50 desta segunda-feira, foi encerrado na manhã desta terça-feira, com liberação da via, após intervenção pacífica, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Aracruz

Outro protesto foi registrado no km 174 da BR-101, em Aracruz, por volta das 17h. Até, pelo menos, às 3h desta terça-feira, a via permanecia totalmente interditada por cerca de 30 manifestantes. 
Protesto de caminhoneiros no km 174 da BR-101, em Aracruz
Protesto de caminhoneiros no km 174 da BR-101, em Aracruz Crédito: Twitter PRF-ES | @PRF191ES
Colatina
O único trecho da BR 259 com interdição é no km 60, em Colatina, Noroeste do Estado. Um ato foi iniciado às 18h, com liberação apenas para passagem de carros, ônibus e ambulâncias.

Iconha

A partir das 19h, manifestantes interditaram o km 372 da BR 101, em Iconha, região Sul do Estado. A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada na manhã desta terça-feira após intervenção pacífica, segundo a PRF.

Linhares

Há ainda uma interdição no km 150 da BR 101 em Linhares, na região Norte. A pista está totalmente interditada pelos manifestantes. Equipe da PRF no local. 

Venda Nova do Imigrante

Na altura do km 103 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, região Sul do Estado, também teve concentração de manifestantes. Pista foi totalmente bloqueada, mas foi liberada por volta das 6h55 desta terça-feira após intervenção pacífica, segundo a PRF.

Nota da PRF

 A Polícia Rodoviária Federal (PRF), instituição permanente de Estado, sempre trabalhou com o compromisso constitucional de garantir a mobilidade eficiente, a preservação da ordem pública, a segurança viária e o combate ao crime nas rodovias federais brasileiras. Desde de domingo (31/10), quando surgiram as primeiras interdições, a PRF adotou todas providências para o retorno da normalidade do fluxo, direcionando equipes para os locais e iniciando o processo de negociação para liberação das rodovias priorizando o diálogo, para garantir, além do trânsito livre e seguro, o direito de manifestação dos cidadãos, como aconteceu em outros protestos. 

 É importante destacar que a PRF já acionou a Advocacia Geral da União (AGU) em todos os Estados onde foram identificados pontos de bloqueio, para obter interdito proibitório na Justiça Federal, objetivando, liminarmente, a expedição de mandado judicial como forma de garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras. 

 Por fim, a PRF encontra-se em todos os locais identificados com efetivo mobilizado nos pontos de bloqueio e permanece trabalhando pelo fluxo livre nas rodovias federais, viabilizando-se o escoamento da produção, assim como o direito de ir e vir dos cidadãos, além de seguir monitorando de perto os locais com alta probabilidade de interdição.

Procurada pela reportagem, a CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística) se mostrou contrária ao ato dos caminhoneiros e disse que "respeita o resultado soberano das urnas".

Nota da CNTTL

"A CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística) defende, acima de tudo, a democracia, ou seja, RESPEITA O RESULTADO SOBERANO DAS URNAS. 

"Vivenciamos uma ação antidemocrática de alguns segmentos que não representam a categoria dos caminhoneiros autônomos de não aceitação do resultado das urnas. Precisamos respeitar o que o povo decidiu nas urnas: a vitória de Luís Inácio Lula da Silva. Esse projeto que está foi derrotado ontem”, enfatiza o diretor da CNTTL, o caminhoneiro autônomo de Ijuí-RS, Carlos Alberto Litti Dahmer. 

O diretor da Confederação reforça que a pauta da categoria dos caminhoneiros não é política, mas econômica. 

“Os 800 mil caminhoneiros autônomos e celetistas da nossa base da CNTTL continuarão a luta pela volta da aposentadoria aos 25 anos de trabalho, pela consolidação Piso Mínimo de Frete, pela criação de pontos de parada e descanso, pela redução do preço do combustível e pela defesa da Petrobras. Essa luta é permanente”, frisa Litti"

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