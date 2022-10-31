De rival a vice de Lula, quem é Geraldo Alckmin?

Natural de Pindamonhangaba, em São Paulo, Geraldo Alckmin tem 69 anos e é médico anestesista por formação. Começou sua carreira política na década de 1970, participando de movimentos estudantis católicos na Faculdade de Medicina de Taubaté, onde estudava.
Geraldo Alckmin participou da fundação do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), em 1988, e permaneceu filiado ao partido por 33 anos. Depois de reeleito deputado federal em 1990, Alckmin tornou-se presidente do partido em São Paulo, entre 1991 e 1994. No mesmo período, compôs a chapa vitoriosa de Mário Covas nas eleições para governo do estado.
Desde então, já ocupou quase todos os cargos do legislativo — foi vereador, deputado estadual e deputado federal — e do executivo — foi prefeito de São Paulo e governador do Estado. Alckmin assumiu o governo de São Paulo quando Mário Covas se afastou em 2001, para o tratamento de um câncer. Em 2002, foi eleito no segundo turno ao derrotar o petista José Genoíno. Em 2010, derrotou o também petista Aloizio Mercante no primeiro turno, assumindo pela terceira vez o governo do estado. Em 2010, foi novamente eleito para o governo para um quarto mandato.
O ex-tucano chegou a renunciar ao cargo de governador para disputar a presidência do Brasil, em 2006 e 2018. No entanto, não venceu nenhum dos embates, tendo sido derrotado por Lula no segundo turno de 2006 e tendo ficado com 4,76 % dos votos em 2018, atrás de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad e Ciro Gomes.
Em 2021, Alckmin anunciou um "tempo de mudança" ao se desfiliar do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) depois de 33 anos. Em julho deste ano, foi oficializado como candidato a vice-presidente na chapa de Lula após costurar a aliança no ano anterior com o petista Fernando Haddad. Hoje, filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), Geraldo Alckmin foi eleito vice-presidente na chapa de Lula (PT).
*Beatriz Heleodoro é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor Rafael Braz.