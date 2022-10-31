De rival a vice de Lula, quem é Geraldo Alckmin?

Desde então, já ocupou quase todos os cargos do legislativo — foi vereador, deputado estadual e deputado federal — e do executivo — foi prefeito de São Paulo e governador do Estado. Alckmin assumiu o governo de São Paulo quando Mário Covas se afastou em 2001, para o tratamento de um câncer. Em 2002, foi eleito no segundo turno ao derrotar o petista José Genoíno. Em 2010, derrotou o também petista Aloizio Mercante no primeiro turno, assumindo pela terceira vez o governo do estado. Em 2010, foi novamente eleito para o governo para um quarto mandato.