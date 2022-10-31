China dá parabéns a Lula e Alckmin

Maior parceiro comercial do Brasil, o governo da China divulgou uma nota em redes sociais para elogiar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) novo presidente eleito do Brasil. Durante os anos de Jair Bolsonaro (PL) no poder, houve diversos momentos de mal-estar na relação entre os países, devido às inclinações ideológicas do bolsonarismo.
Já Lula foi proponente do Brics, grupo que inclui Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. "Tomamos conhecimento dos resultados das eleições, divulgados pelo TSE.
Expressamos as nossas mais calorosas congratulações ao sr. presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao sr. vice-presidente eleito Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho", disse a embaixada.
Com informações de Igor Gielow