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Eleições 2022

China dá parabéns a Lula e Alckmin

Em comunicado da embaixada, o governo chinês felicita o petista e seu vice-presidente pela vitória na eleição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 22:56

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 22:56

Maior parceiro comercial do Brasil, o governo da China divulgou uma nota em redes sociais para elogiar a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) novo presidente eleito do Brasil. Durante os anos de Jair Bolsonaro (PL) no poder, houve diversos momentos de mal-estar na relação entre os países, devido às inclinações ideológicas do bolsonarismo.
Geraldo Alckmin e Lula em peça de campanha nas Eleições 2022
Geraldo Alckmin e Lula em peça de campanha nas Eleições 2022 Crédito: PT/ Divulgação
Lula foi proponente do Brics, grupo que inclui Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. "Tomamos conhecimento dos resultados das eleições, divulgados pelo TSE.
Expressamos as nossas mais calorosas congratulações ao sr. presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao sr. vice-presidente eleito Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho", disse a embaixada.
Com informações de Igor Gielow

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