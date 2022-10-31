Bolsonaro venceu em 61 cidades no ES e Lula, em 17; veja mapa
O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou a preferência entre o eleitorado capixaba e venceu em 61 cidades do Espírito Santo, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou mais votos que o concorrente em 17 municípios. A votação por aqui, porém, não foi suficiente para garantir a reeleição ao atual mandatário do país. O petista tirou a vantagem em outros Estados e vai retornar à presidência do país em 2023 para um novo mandato de quatro anos.
No total, Bolsonaro recebeu 58,04% dos votos no Espírito Santo e Lula, 41,96%. No país, a disputa foi mais acirrada. Com quase 100% das urnas apuradas, o presidente eleito havia recebido 50,90% dos votos e Bolsonaro, 49,1%.
O melhor desempenho de Lula se concentrou nas cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Em 15 municípios dessas regiões, o petista teve mais votos do que Bolsonaro. A maior vantagem se deu em Ponto Belo, onde o presidente eleito conquistou 64,7% do eleitorado.
No Sul, Lula teve a preferência em dois municípios: Mimoso do Sul (51,5%) e São José do Calçado (52,3%).
Bolsonaro predominou em todas outras cidades, inclusive na Grande Vitória. Na região, Vila Velha foi o município que conferiu maior vantagem para o presidente, com 60, 9% dos votos. No Estado, o melhor desempenho, mais uma vez, foi registrado em Venda Nova do Imigrante. Na cidade da região serrana, Bolsonaro teve 74,2% da votação, ampliando o sucesso que já havia demonstrado na votação de 2018.