TRE-ES: desembargadores, juízes e servidores comemoram fim do segundo turno Crédito: Gustavo Tenório

Your browser does not support the audio element. “Eu tenho que agradecer”, diz presidente do TRE após segundo turno

Após o fim da totalização das urnas, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, deu sua opinião em relação ao segundo turno das Eleições 2022 , ocorrido neste domingo (30). Para o desembargador, o saldo é positivo e motivo de festa: foram 12 ocorrências pelas entidades de segurança, 27 detidos e apenas 155 urnas que apresentaram algum problema. São 74 aparelhos a menos que tiveram falhas em relação ao primeiro turno.

Em coletiva realizada na noite deste domingo (30), o presidente também falou sobre o tempo da totalização das urnas no Espírito Santo. Segundo ele, o Estado deu exemplo para todo o cenário brasileiro e entregou 100% das urnas totalizadas em tempo “mais que satisfatório”, às 19h10. Nogueira da Gama atribui a rapidez a três fatores: a eficiência dos mesários, o empenho dos servidores e, principalmente, à qualidade do eleitorado capixaba.

No intervalo de 28 dias que separou os dois dias de votação, os mesários e servidores passaram por novos treinamentos para garantir mais eficiência dentro das seções. Um dos problemas que marcaram o primeiro turno foram as grandes filas e o tempo de espera prolongado para votar.

O desembargador pontuou que a maioria das seções do Estado já estavam livres durante a última hora para votação, entre às 16h e 17h. Fora isso, havia um número maior de urnas para o caso de falhas: foram cerca de 3 mil aparelhos prontos para substituição.

Em fala, Nogueira da Gama também comentou que o aumento na rapidez do acesso dos eleitores às zonas de votação se deve à diminuição do número de candidatos e do tamanho dos seus números de campanha, que contém apenas dois dígitos. Além de elogiar os eleitores, o desembargador elogiou também a postura de dois atores fundamentais para as eleições: os candidatos ao Governo do Estado Carlos Manato (PL) e o governador reeleito Renato Casagrande (PSB).

“Eu tenho que agradecer: o resultado realmente traduz a manifestação livre do eleitorado capixaba. Temos que parabenizar também a postura dos dois candidatos do nosso Estado (Manato e Casagrande) pela lisura no comportamento”, enalteceu o presidente do TRE.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, ainda em relação ao andamento do segundo dia do pleito, Nogueira da Gama brincou ao comparar o saldo do fim das eleições ao do dia de votação do primeiro turno (02). “Se o primeiro foi dito como ‘seguro’ e ‘tranquilo’, o segundo pode ser dito como ‘seguríssimo’ e ‘tranquilíssimo’".

Tranquilidade e segurança durante o pleito

Para o desembargador presidente do TRE, também merece destaque a participação das forças de segurança para garantir a tranquilidade da população e dos nossos eleitores do Espírito Santo. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) mostram que, das doze ocorrências registradas, duas foram em cidades da Grande Vitória — Guarapari e Serra — e outras dez no interior do Estado.

Em fala, o subsecretário da Sesp, Antônio Marcos de Souza Reis, explicou que “o maior volume de delitos, como esperado, foi o de boca de urna e a propaganda irregular. Nenhuma ocorrência registrada foi capaz de alterar a ordem pública e a paz social em qualquer aspecto do pleito eleitoral”.

Já o superintendente da Polícia Federal Eugênio Ricas garantiu que a instituição registrou apenas duas ocorrências ligadas a boca de urna, em Cariacica e Vitória. Em ambas as ocasiões, fiscais estavam distribuindo adesivos de candidatos aos eleitores. Ambos foram levados pelas Guardas Municipais.