Casagrande reeleito: o pragmatismo venceu o bolsonarismo no ES

Renato Casagrande comemora reeleição Crédito: Vitor Jubini

O presidente Jair Bolsonaro (PL), por sua vez, foi a escolha de 58,04% dos eleitores do Espírito Santo. Lula, de 41,96%.

Se a estratégia "quem vota em Bolsonaro vota em Manato" tivesse emplacado, o resultado do pleito local seria bem diferente.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória logo após a apuração, o candidato do PL no estado admitiu à coluna que esse foi um dos fatores preponderantes para que tenha sido derrotado nas urnas.

Não quer dizer que o governador socialista tenha se convertido ao bolsonarismo. Apenas frisou que, com qualquer que fosse o alçado ao Palácio do Planalto, ele manteria o diálogo.

Um exemplo foi a frente partidária ampla que formou, desde o primeiro turno, incluindo o PT e o PP bolsonarista.

Na segunda etapa do pleito, Casagrande deixou a postura de passividade e passou a criticar e a apontar o dedo para o adversário.

A coluna registrou que, no último debate antes da votação no segundo turno, na quinta-feira (22), o governador teve que se conter ao disparar petardos contra Manato para não atingir o próprio Bolsonaro, uma vez que precisava dos votos dos bolsonaristas.

Ficou refém dessa estratégia. Mas ela foi eficiente.

"VENCEU A VIDA!"

No Twitter, o governador escreveu, após agradecer aos votos que o reconduziram ao cargo: "Venceu a vida!".

No mesmo debate em que Casagrande repetiu as críticas que havia feito ao adversário durante todo o segundo turno – pelo fato de Manato ter sido associado à Le Cocq, por ser suspeito de ter incentivado a greve da Polícia Militar de 2017 ... – o próprio candidato do PL forneceu munição contra si mesmo.

"A pandemia (de Covid-19) foi uma farsa", afirmou Manato, na ocasião . Frase que ele não havia dito em público até então. O ex-deputado federal sustentou que pacientes vítimas de "tiro ou facada" foram classificados como infectados pelo novo coronavírus para inflar as estatísticas com o macabro intuito de prejudicar Bolsonaro.

Tudo isso sem provas. A declaração pegou muito mal. Manato, entretanto, avaliou, ainda em entrevista à CBN Vitória, que o discurso negacionista não foi algo relevante para o resultado das eleições.

E repetiu o que havia dito no debate. A coluna tem uma avaliação diferente. Pode ser que isso não tenha sido "o" motivo da derrota de Manato, mas, certamente contribuiu para o desfecho.

Houve até repercussão negativa na imprensa nacional. O agravante é que Manato é médico, com especialidade em ginecologia e obstetrícia.

Manato ainda defendeu o "tratamento precoce", comprovadamente ineficaz contra Covid-19. Nem Bolsonaro dá ênfase a essas coisas mais.

Talvez o eleitor, ainda que bolsonarista, tenha pensado que, pragmaticamente, seria mais seguro continuar com o atual governador.

O ex-deputado federal prontamente reconheceu o resultado da eleição, afirmou que não vai fazer oposição a Casagrande e deseja sucesso à administração dele. A postura ácida que adotou no debate ficou para trás.

Foi uma declaração democrática de Manato, que merece ser elogiada, embora devesse ser considerada corriqueira. No Brasil atual, o normal é privilégio.

A FORÇA DA MÁQUINA

A reeleição de Casagrande não foi um passeio no parque. A disputa foi acirrada, tanto que não havia segundo turno na corrida pelo governo do estado desde 1994.

Para vencer a empreitada, ele contou com o apoio da maioria dos prefeitos do Espírito Santo.

Na Grande Vitória, que concentra a maior parte do eleitorado, ele foi endossado pelos chefes dos Executivos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos); Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil) e Serra, Sérgio Vidigal (PDT).

Em Viana, Wanderson Bueno (Podemos), e em Guarapari, Edson Magalhães (PSDB) também estiveram ao lado de Casagrande.

PODE PEDIR MÚSICA

O socialista vai iniciar o terceiro mandato, não consecutivo, como governador do Espírito Santo.

Esteve à frente do Palácio Anchieta de 2011 a 2014 e de 2018 a 2022 (termina este mandato em dezembro).

Ele iguala, assim, a marca do ex-governador Paulo Hartung.

Desde 2003, apenas Casagrande e Hartung administraram o estado. Em 2026, o socialista não vai poder se candidatar novamente.

Hartung já disse que considera encerrado o seu ciclo de mandatos.

O governador reeleito, portanto, deve preparar algum sucessor. Ou outro grupo político pode assumir o controle.