A vitória de um prefeito nas eleições de 2022 no ES

Mas outros prefeitos não tiveram o mesmo resultado, a exemplo de Vidigal.
A esposa do pedetista, a ex-deputada federal Sueli Vidigal (PDT), tentou voltar à Câmara, mas não foi eleita, apesar de ter recebido mais votos que "o federal do Arnaldinho": 58.251, sendo 44.108 apenas na Serra.
Para vencer, não basta o desempenho pessoal, mas o da chapa, formada por outros candidatos do partido a deputado federal.
Arnaldinho participou ativamente da formação da chapa do Podemos, que elegeu ainda o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel.
A do PDT não elegeu ninguém.
Em Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) não se empenhou muito na eleição de deputado federal, o que deixou alguns correligionários chateados.
2024
Voltando a Vila Velha, o resultado de 2022 dá força a Arnaldinho para 2024, quando vai haver eleição para prefeito. Ele está no primeiro mandato, deve tentar a reeleição.
E os potenciais adversários estão desde já enfraquecidos.
Na Câmara Municipal, Arnaldinho não enfrenta oposição.
ALIADOS
Ter dois correligionários na Câmara dos Deputados é outro trunfo do prefeito de Vila Velha. Eles podem direcionar recursos de emendas parlamentares para a cidade, frutos a serem compartilhados.
Arnaldinho é também aliado do governador Renato Casagrande (PSB), que investiu no município.
Na cidade, o socialista foi o mais votado na corrida pelo Palácio Anchieta no primeiro turno, mas com resultado apertado: 43,80% dos votos, contra 42,49% de Manato (PL).
Outros bolsonaristas saíram-se melhor, como o próprio presidente Jair Bolsonaro (PL), escolhido por 54,83% dos eleitores de Vila Velha.
O candidato ao Senado mais votado foi Magno Malta, também do PL, que acabou eleito.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.