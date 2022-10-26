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Cacife

A vitória de um prefeito nas eleições de 2022 no ES

Arnaldinho Borgo (Podemos), embora não tenha sido candidato, sai fortalecido para o pleito de 2024

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 02:10

Públicado em 

26 out 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo
Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo Crédito: Facebook/Arnaldinho Borgo
A eleição de 2022 não foi municipal, mas um prefeito, em especial, saiu vitorioso, o chefe do Executivo de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos).
Ele abraçou a campanha do vice, Victor Linhalis, do mesmo partido, a deputado federal. Doutor Victor, como foi identificado nas urnas, foi eleito. E o mais votado na cidade canela-verde.
Desbancou nomes tradicionais, como os ex-prefeitos Neucimar Fraga (PP) e Max Filho (PSDB) e o ex-vice-prefeito Rafael Favatto (Patriota), que hoje é deputado estadual.
Para completar, Doutor Hércules (Patriota) não foi reeleito para a Assembleia Legislativa.
Em 2020, Neucimar e Max disputaram a prefeitura. Arnaldinho foi para o segundo turno contra o tucano e venceu.
Agora, o prefeito parece ter enterrado de vez o legado dos outros dois. A votação de Max Filho foi tímida, ele foi a escolha de apenas 16.822 eleitores.
Neucimar não fez feio, alcançou 39.539 votos e ficou na suplência, mas esta já é a quinta eleição seguida que ele perde. 
O ex-prefeito ocupa um mandato de deputado federal atualmente porque, em 2018, ficou como suplente e Sérgio Vidigal (PDT) deixou o mandato na Câmara após ser eleito para comandar a Serra.

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Somente em Vila Velha, Doutor Victor obteve 41.853 votos. Considerando todo o estado, foram 53.483.
É claro que a máquina da prefeitura pesou aí
Mas outros prefeitos não tiveram o mesmo resultado, a exemplo de Vidigal. 
A esposa do pedetista, a ex-deputada federal Sueli Vidigal (PDT), tentou voltar à Câmara, mas não foi eleita, apesar de ter recebido mais votos que "o federal do Arnaldinho": 58.251, sendo 44.108 apenas na Serra.
Para vencer, não basta o desempenho pessoal, mas o da chapa, formada por outros candidatos do partido a deputado federal.
Arnaldinho participou ativamente da formação da chapa do Podemos, que elegeu ainda o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel.
A do PDT não elegeu ninguém.
Em Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) não se empenhou muito na eleição de deputado federal, o que deixou alguns correligionários chateados.
2024
Voltando a Vila Velha, o resultado de 2022 dá força a Arnaldinho para 2024, quando vai haver eleição para prefeito. Ele está no primeiro mandato, deve tentar a reeleição.
E os potenciais adversários estão desde já enfraquecidos. 
Na Câmara Municipal, Arnaldinho não enfrenta oposição.
ALIADOS
Ter dois correligionários na Câmara dos Deputados é outro trunfo do prefeito de Vila Velha. Eles podem direcionar recursos de emendas parlamentares para a cidade, frutos a serem compartilhados.
Arnaldinho é também aliado do governador Renato Casagrande (PSB), que investiu no município.
Na cidade, o socialista foi o mais votado na corrida pelo Palácio Anchieta no primeiro turno, mas com resultado apertado: 43,80% dos votos, contra 42,49% de Manato (PL).
Outros bolsonaristas saíram-se melhor, como o próprio presidente Jair Bolsonaro (PL), escolhido por 54,83% dos eleitores de Vila Velha. 
O candidato ao Senado mais votado foi Magno Malta, também do PL, que acabou eleito. 
Arnaldinho apoiou Rose de Freitas (MDB), mas apenas na reta final da campanha.
No segundo turno, o prefeito segue pedindo votos para Casagrande. 
Em relação à disputa pelo Palácio do Planalto, não declarou voto.
Diversos integrantes do Podemos, como Doutor Victor e Gilson Daniel, disseram que vão votar em Casagrande e Bolsonaro. É o voto BolsoGrande, ou CasaNaro.
Arnaldinho tem o perfil de quem vai apertar 40 e 22 na urna. Mas o último número é apenas um palpite da coluna.
EUCLÉRIO SAMPAIO
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil), também saiu bem na foto do pleito de 2022. O aliado dele, Messias Donato (Republicanos), foi eleito deputado federal.
O sobrinho do prefeito, Denninho (União Brasil), vai ter uma cadeira na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem.
Mas em Cariacica, ao contrário de Vila Velha, outras forças políticas não estão enfraquecidas. O mais votado para deputado federal em todo o Espírito Santo foi Helder Salomão (PT), ex-prefeito da cidade.
Helder foi reeleito com 120.337 votos, 36.276 deles digitados por eleitores de Cariacica.
Messias Donato foi o eleito com menos votos, 42.640 no total.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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