A vitória de um prefeito nas eleições de 2022 no ES

Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo Crédito: Facebook/Arnaldinho Borgo

A eleição de 2022 não foi municipal, mas um prefeito, em especial, saiu vitorioso, o chefe do Executivo de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos).

Ele abraçou a campanha do vice, Victor Linhalis, do mesmo partido, a deputado federal. Doutor Victor, como foi identificado nas urnas, foi eleito. E o mais votado na cidade canela-verde.

Desbancou nomes tradicionais, como os ex-prefeitos Neucimar Fraga (PP) e Max Filho (PSDB) e o ex-vice-prefeito Rafael Favatto (Patriota), que hoje é deputado estadual.

Para completar, Doutor Hércules (Patriota) não foi reeleito para a Assembleia Legislativa.

Em 2020, Neucimar e Max disputaram a prefeitura. Arnaldinho foi para o segundo turno contra o tucano e venceu.

Agora, o prefeito parece ter enterrado de vez o legado dos outros dois. A votação de Max Filho foi tímida, ele foi a escolha de apenas 16.822 eleitores.

Neucimar não fez feio, alcançou 39.539 votos e ficou na suplência, mas esta já é a quinta eleição seguida que ele perde.

O ex-prefeito ocupa um mandato de deputado federal atualmente porque, em 2018, ficou como suplente e Sérgio Vidigal (PDT) deixou o mandato na Câmara após ser eleito para comandar a Serra.

Somente em Vila Velha, Doutor Victor obteve 41.853 votos. Considerando todo o estado, foram 53.483.

Mas outros prefeitos não tiveram o mesmo resultado, a exemplo de Vidigal.

A esposa do pedetista, a ex-deputada federal Sueli Vidigal (PDT), tentou voltar à Câmara, mas não foi eleita, apesar de ter recebido mais votos que "o federal do Arnaldinho": 58.251, sendo 44.108 apenas na Serra.

Para vencer, não basta o desempenho pessoal, mas o da chapa, formada por outros candidatos do partido a deputado federal.

Arnaldinho participou ativamente da formação da chapa do Podemos, que elegeu ainda o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel.

A do PDT não elegeu ninguém.

Em Vitória, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) não se empenhou muito na eleição de deputado federal, o que deixou alguns correligionários chateados.

2024

Voltando a Vila Velha, o resultado de 2022 dá força a Arnaldinho para 2024, quando vai haver eleição para prefeito. Ele está no primeiro mandato, deve tentar a reeleição.

E os potenciais adversários estão desde já enfraquecidos.

Na Câmara Municipal, Arnaldinho não enfrenta oposição.

ALIADOS

Ter dois correligionários na Câmara dos Deputados é outro trunfo do prefeito de Vila Velha. Eles podem direcionar recursos de emendas parlamentares para a cidade, frutos a serem compartilhados.

Arnaldinho é também aliado do governador Renato Casagrande (PSB), que investiu no município.

Na cidade, o socialista foi o mais votado na corrida pelo Palácio Anchieta no primeiro turno, mas com resultado apertado: 43,80% dos votos, contra 42,49% de Manato (PL).

Outros bolsonaristas saíram-se melhor, como o próprio presidente Jair Bolsonaro (PL), escolhido por 54,83% dos eleitores de Vila Velha.

O candidato ao Senado mais votado foi Magno Malta, também do PL, que acabou eleito.

No segundo turno, o prefeito segue pedindo votos para Casagrande.

Em relação à disputa pelo Palácio do Planalto, não declarou voto.

Diversos integrantes do Podemos, como Doutor Victor e Gilson Daniel, disseram que vão votar em Casagrande e Bolsonaro. É o voto BolsoGrande, ou CasaNaro.

Arnaldinho tem o perfil de quem vai apertar 40 e 22 na urna. Mas o último número é apenas um palpite da coluna.

EUCLÉRIO SAMPAIO

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União Brasil), também saiu bem na foto do pleito de 2022. O aliado dele, Messias Donato (Republicanos), foi eleito deputado federal.

O sobrinho do prefeito, Denninho (União Brasil), vai ter uma cadeira na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem.

Helder foi reeleito com 120.337 votos, 36.276 deles digitados por eleitores de Cariacica.