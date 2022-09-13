Rose de Freitas ganha apoio do prefeito que faltava

Victor Linhalis, Rose de Freitas, Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo em comício realizado em Vila Velha Crédito: Divulgação

A senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição, já tinha, formalmente, o apoio do Podemos, que integra a coligação dela. Nem todos os membros do partido, entretanto, pedem votos para a parlamentar.

Um dos principais filiados à legenda, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, apoiava o lançamento do ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho ao Senado. Quando o Podemos decidiu negar legenda ao militar da reserva da PM na disputa por esse cargo , o prefeito se disse inclinado a não apoiar nenhum dos candidatos postos.

Arnaldinho afirmou isso mais de uma vez à coluna. Não havia batido o martelo, tampouco se mostrava empolgado com o nome endossado pelo Podemos, o de Rose.

Nos últimos dias, após "uma negociação difícil", de acordo com um aliado da senadora, Arnaldinho passou a apoiar a emedebista.

Isso foi tornado público em um comício do candidato a deputado federal Victor Linhalis (Podemos) na noite desta segunda-feira (12). Vice-prefeito de Vila Velha, ele é o nome aventado aos quatro ventos por Arnaldinho. No evento realizado em Praia das Gaivotas, o banner de divulgação já dava o tom: além do nome de Linhalis e da logo da campanha do governador Renato Casagrande (PSB), a de Rose de Freitas estava lá.

"Nossa senadora, Rose de Freitas, cadê? Do meu lado. A senadora que, por tantos anos, enfrentou tantos preconceitos. Até hoje a vida pública, a vida política, é difícil para a mulher. Mas ela é mãe e enfrentou todos os preconceitos, todos os desafios, e hoje representa o nosso estado, trazendo dinheiro para todos os 78 municípios. E não é diferente na cidade de Vila Velha", discursou o prefeito da cidade canela-verde.

"Mas falei com ela que R$ 10 milhões é pouco e ela já prometeu mais 20 e vai trazer mais dinheiro para a cidade de Vila Velha para que a gente possa continuar investindo nas obras prioritárias. Não vou me alongar porque ainda tem o governador Renato Casagrande, o nosso deputado federal Doutor Victor e... viva, Vila Velha!", complementou Arnaldinho.

“Eu quero te agradecer publicamente pela confiança”, respondeu Rose.

O prefeito ainda gravou vídeo pendido voto para a emedebista.