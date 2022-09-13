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Eleições 2022

Rose de Freitas ganha apoio do prefeito que faltava

Senadora ganhou endosso para a reeleição, na noite desta segunda-feira (12), de alguém que até então estava reticente

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 02:10

Públicado em 

13 set 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Victor Linhalis, Rose de Freitas, Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo em comício realizado em Vila Velha
Victor Linhalis, Rose de Freitas, Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo em comício realizado em Vila Velha Crédito: Divulgação
A senadora Rose de Freitas (MDB), candidata à reeleição, já tinha, formalmente, o apoio do Podemos, que integra a coligação dela. Nem todos os membros do partido, entretanto, pedem votos para a parlamentar.
Um dos principais filiados à legenda, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, apoiava o lançamento do ex-secretário de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho ao Senado. Quando o Podemos decidiu negar legenda ao militar da reserva da PM na disputa por esse cargo, o prefeito se disse inclinado a não apoiar nenhum dos candidatos postos.
Arnaldinho afirmou isso mais de uma vez à coluna. Não havia batido o martelo, tampouco se mostrava empolgado com o nome endossado pelo Podemos, o de Rose.
Nos últimos dias, após "uma negociação difícil", de acordo com um aliado da senadora, Arnaldinho passou a apoiar a emedebista.
Isso foi tornado público em um comício do candidato a deputado federal Victor Linhalis (Podemos) na noite desta segunda-feira (12). Vice-prefeito de Vila Velha, ele é o nome aventado aos quatro ventos por Arnaldinho.  No evento realizado em Praia das Gaivotas, o banner de divulgação já dava o tom: além do nome de Linhalis e da logo da campanha do governador Renato Casagrande (PSB), a de Rose de Freitas estava lá.
"Nossa senadora, Rose de Freitas, cadê? Do meu lado. A senadora que, por tantos anos, enfrentou tantos preconceitos. Até hoje a vida pública, a vida política, é difícil para a mulher. Mas ela é mãe e enfrentou todos os preconceitos, todos os desafios, e hoje representa o nosso estado, trazendo dinheiro para todos os 78 municípios. E não é diferente na cidade de Vila Velha", discursou o prefeito da cidade canela-verde.

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"Mas falei com ela que R$ 10 milhões é pouco e ela já prometeu mais 20 e vai trazer mais dinheiro para a cidade de Vila Velha para que a gente possa continuar investindo nas obras prioritárias. Não vou me alongar porque ainda tem o governador Renato Casagrande, o nosso deputado federal Doutor Victor e... viva, Vila Velha!", complementou Arnaldinho.
“Eu quero te agradecer publicamente pela confiança”, respondeu Rose.
 O prefeito ainda gravou vídeo pendido voto para a emedebista.
No Podemos há algumas defecções. O deputado estadual Marcelo Santos, por exemplo, declarou apoio ao presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), para o Senado.
Rose já conquistou, entretanto, o apoio do prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), a exemplo de prefeitos de diversos partidos. 
O título da coluna, "o prefeito que faltava", não se refere ao último dos 78 prefeitos do Espírito Santo. Nem todos apoiam Rose, embora a maioria o faça. Mas mostra que o derradeiro apoio no Podemos ela obteve, ainda que faltando pouco mais de 15 dias para a eleição,

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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