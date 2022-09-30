Candidatos apoiados pelo prefeito pedem votos para garis em galpão em Vila Velha

Garis que trabalham para a Prefeitura de Vila Velha, uniformizados, concentraram-se, ou foram concentrados, em uma área particular, um galpão, no início da manhã desta quinta-feira (29).
Lá, estavam o ex-secretário de Serviços Urbanos do município, o vereador Anadelso Pereira, que é candidato a deputado estadual; o vice-prefeito, Victor Linhalis, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, e o prefeito Arnaldinho Borgo. Todos são filiados ao Podemos.
Arnaldinho apoia a eleição dos correligionários.
Um dos garis gravou, discretamente, um vídeo que mostra parte do discurso de Anadelso:
"Se vocês não tiver (sic) compromisso, esse prefeito aqui, ó, precisa desses dois homens. A aliança que deu certo no município foi essa aliança aqui: Anadelso, Doutor Victor e Arnaldinho", diz o vereador.
"Prefeito que desenvolveu a cidade, vocês vê (sic) as cinco regiões da nossa cidade têm obras e eles (Victor Linhalis e Arnaldinho) vão falar aqui um pouco. Domingo (dia 2, data da eleição) é um dia muito importante para nós", concluiu Anadelso.
Outro vídeo mostra os trabalhadores, muitos deles, caminhando em direção ao galpão. E há o relato de que foram levados até próximo ao local por um ônibus.
Nesta sexta (30), Anadelso confirmou à coluna que participou do ato, realizado, segundo ele, por volta das 6h da manhã em uma área particular.
"Pessoas, por maldade, fizeram o vídeo", avaliou o candidato.
"Levei meus projetos, falei por sete minutos. Os próprios trabalhadores me convidaram", alegou.
A coluna quis saber quem organizou o evento, afinal o galpão deve ter sido disponibilizado por alguém. Ele disse que "deve ter sido a empresa" que presta serviços de limpeza urbana à cidade.
Vídeo mostra trabalhadores a caminhando em direção ao galpão. De acordo com um deles, um ônibus os deixou perto do local e, embora o veículo pudesse chegar até lá, os trabalhadores tiveram que ir andando um bom pedaçoCrédito: Reprodução
O serviço de limpeza pública de Vila Velha é terceirizado. No uniforme dos trabalhadores é possível ler o nome Localix, que é a empresa detentora do contrato.
A Secretaria de Serviços Urbanos, outrora comandada por Anadelso, cuida, justamente, da limpeza pública.
Victor Linhalis, "o federal do Arnaldinho", como é apresentado na campanha eleitoral, falou com a coluna nesta sexta.
Ele também disse que foi convidado a ir ao local.
"Foi às 6h da manhã, fora do horário de trabalho, num galpão, não foi dentro da empresa. Pedi voto para quem não tinha candidato. Tiraram uma foto maldosa, como se a gente tivesse feito dentro da empresa, como se fosse um voto de cabresto, mas não tem nada disso", afirmou o vice-prefeito.
Questionado sobre de quem partiu o convite, ele disse não saber: "Marcaram na minha agenda, não sei quem, de fato, organizou isso".
A coluna tentou, por diversas vezes, contato com a Localix. É uma empresa que tem sede em Contagem (MG), com filial em Vila Velha. O telefone informado no site atribuído à filial não existe. Ao menos é o que se ouve ao telefonar.
Já o telefone da sede ninguém atendeu.
De acordo com Anadelso, o galpão onde ocorreu o encontro fica na região da Rodovia Darly Santos.
"Quem convidou foram os próprios garis. Alguns apoiam o Anadelso, não foi coisa da empresa. Fomos lá pedir voto fora do horário de trabalho e em uma área particular"
Arnaldinho Borgo - Prefeito de Vila Velha
A coluna falou também com a presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em empresas prestadoras de serviços de asseio, conservação, limpeza pública urbana e privada, conservação de áreas verdes, aterros sanitários e transbordo e de prestação de serviços em portarias e recepções no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe – ES), Evani dos Santos Reis.
Ela, que trabalha em Vila Velha, disse que não foi convidada para o ato em que houve pedido de voto e, assim, não tem informações a respeito.
ABUSO DE PODER POLÍTICO
Um advogado eleitoralista consultado pela coluna, que preferiu não ser identificado, uma vez que pode vir a ser procurado pelos próprios candidatos aqui mencionados, avaliou que, em tese, o episódio pode configurar abuso de poder político, mas apenas se confirmados alguns requisitos.
"Eu entendo, embora alguns possam discordar de mim, que um candidato pode ser levado a uma empresa e o patrão deixar que os empregados ouçam as propostas dele, desde que isso não seja uma imposição aos funcionários", ponderou.
"Neste caso, como a empresa tem contrato com o beneficiário, a licitude é muito duvidosa", ressaltou o advogado.
"Se colocaram eles dentro de ônibus e eles chegaram lá sem saber do que se tratava, ou sem ter a opção de não ir, algo que poderia ser lícito passa a ser ilícito. Uma coisa é convite, outra é a compulsoriedade com que esses trabalhadores foram lá."
Uma notícia de ilícito eleitoral, uma denúncia anônima, já foi registrada na Procuradoria Regional Eleitoral apontando conduta vedada e abuso de poder político pelo uso da máquina pública em proveito da campanha de Victor Linhalis.
A denúncia sustenta que os trabalhadores foram levados ao local do ato em ônibus da prefeitura. Arnaldinho nega veementemente que isso tenha ocorrido.
"Isso é coisa de adversário político. Algo já normal nas eleições, em que adversários fazem calúnia e fake news. É desespero eleitoral do adversário", alfinetou o prefeito.
Se a Justiça Eleitoral entender que houve mesmo irregularidades, isso pode levar à inelegibilidade dos políticos envolvidos.
O Ministério Público Estadual também pode abrir um inquérito civil público para apurar se houve ato de improbidade administrativa, por utilização da máquina pública.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.