Candidatos apoiados pelo prefeito pedem votos para garis em galpão em Vila Velha

Garis que trabalham para a Prefeitura de Vila Velha, uniformizados, concentraram-se, ou foram concentrados, em uma área particular, um galpão, no início da manhã desta quinta-feira (29).

Lá, estavam o ex-secretário de Serviços Urbanos do município, o vereador Anadelso Pereira, que é candidato a deputado estadual; o vice-prefeito, Victor Linhalis, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, e o prefeito Arnaldinho Borgo. Todos são filiados ao Podemos.

Arnaldinho apoia a eleição dos correligionários.

Um dos garis gravou, discretamente, um vídeo que mostra parte do discurso de Anadelso:

"Se vocês não tiver (sic) compromisso, esse prefeito aqui, ó, precisa desses dois homens. A aliança que deu certo no município foi essa aliança aqui: Anadelso, Doutor Victor e Arnaldinho", diz o vereador.

"Prefeito que desenvolveu a cidade, vocês vê (sic) as cinco regiões da nossa cidade têm obras e eles (Victor Linhalis e Arnaldinho) vão falar aqui um pouco. Domingo (dia 2, data da eleição) é um dia muito importante para nós", concluiu Anadelso.

Outro vídeo mostra os trabalhadores, muitos deles, caminhando em direção ao galpão. E há o relato de que foram levados até próximo ao local por um ônibus.

Nesta sexta (30), Anadelso confirmou à coluna que participou do ato, realizado, segundo ele, por volta das 6h da manhã em uma área particular.

"Pessoas, por maldade, fizeram o vídeo", avaliou o candidato.

"Levei meus projetos, falei por sete minutos. Os próprios trabalhadores me convidaram", alegou.

A coluna quis saber quem organizou o evento, afinal o galpão deve ter sido disponibilizado por alguém. Ele disse que "deve ter sido a empresa" que presta serviços de limpeza urbana à cidade.

Vídeo mostra trabalhadores a caminhando em direção ao galpão. De acordo com um deles, um ônibus os deixou perto do local e, embora o veículo pudesse chegar até lá, os trabalhadores tiveram que ir andando um bom pedaço Crédito: Reprodução

O serviço de limpeza pública de Vila Velha é terceirizado. No uniforme dos trabalhadores é possível ler o nome Localix, que é a empresa detentora do contrato.

A Secretaria de Serviços Urbanos, outrora comandada por Anadelso, cuida, justamente, da limpeza pública.

Victor Linhalis, "o federal do Arnaldinho", como é apresentado na campanha eleitoral, falou com a coluna nesta sexta.

Ele também disse que foi convidado a ir ao local.

"Foi às 6h da manhã, fora do horário de trabalho, num galpão, não foi dentro da empresa. Pedi voto para quem não tinha candidato. Tiraram uma foto maldosa, como se a gente tivesse feito dentro da empresa, como se fosse um voto de cabresto, mas não tem nada disso", afirmou o vice-prefeito.

Questionado sobre de quem partiu o convite, ele disse não saber: "Marcaram na minha agenda, não sei quem, de fato, organizou isso".

A coluna tentou, por diversas vezes, contato com a Localix. É uma empresa que tem sede em Contagem (MG), com filial em Vila Velha. O telefone informado no site atribuído à filial não existe. Ao menos é o que se ouve ao telefonar.

Já o telefone da sede ninguém atendeu.

De acordo com Anadelso, o galpão onde ocorreu o encontro fica na região da Rodovia Darly Santos.

"Quem convidou foram os próprios garis. Alguns apoiam o Anadelso, não foi coisa da empresa. Fomos lá pedir voto fora do horário de trabalho e em uma área particular" Arnaldinho Borgo - Prefeito de Vila Velha

A coluna falou também com a presidente do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em empresas prestadoras de serviços de asseio, conservação, limpeza pública urbana e privada, conservação de áreas verdes, aterros sanitários e transbordo e de prestação de serviços em portarias e recepções no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe – ES), Evani dos Santos Reis.

Ela, que trabalha em Vila Velha, disse que não foi convidada para o ato em que houve pedido de voto e, assim, não tem informações a respeito.

ABUSO DE PODER POLÍTICO

Um advogado eleitoralista consultado pela coluna, que preferiu não ser identificado, uma vez que pode vir a ser procurado pelos próprios candidatos aqui mencionados, avaliou que, em tese, o episódio pode configurar abuso de poder político, mas apenas se confirmados alguns requisitos.

"Eu entendo, embora alguns possam discordar de mim, que um candidato pode ser levado a uma empresa e o patrão deixar que os empregados ouçam as propostas dele, desde que isso não seja uma imposição aos funcionários", ponderou.

"Neste caso, como a empresa tem contrato com o beneficiário, a licitude é muito duvidosa", ressaltou o advogado.

"Se colocaram eles dentro de ônibus e eles chegaram lá sem saber do que se tratava, ou sem ter a opção de não ir, algo que poderia ser lícito passa a ser ilícito. Uma coisa é convite, outra é a compulsoriedade com que esses trabalhadores foram lá."

Uma notícia de ilícito eleitoral, uma denúncia anônima, já foi registrada na Procuradoria Regional Eleitoral apontando conduta vedada e abuso de poder político pelo uso da máquina pública em proveito da campanha de Victor Linhalis.

A denúncia sustenta que os trabalhadores foram levados ao local do ato em ônibus da prefeitura. Arnaldinho nega veementemente que isso tenha ocorrido.

"Isso é coisa de adversário político. Algo já normal nas eleições, em que adversários fazem calúnia e fake news. É desespero eleitoral do adversário", alfinetou o prefeito.

Se a Justiça Eleitoral entender que houve mesmo irregularidades, isso pode levar à inelegibilidade dos políticos envolvidos.