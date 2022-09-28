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Eleições 2022

Candidatos ao Senado e ao governo no ES têm apoios "fora da casinha"

Vice-líder de Casagrande está com Guerino; Avante está com Audifax, mas presidente do partido foi para o palanque de Casagrande; prefeito de sigla coligada com Erick Musso pede votos para Rose ...

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 09:45

Públicado em 

28 set 2022 às 09:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renato Casagrande, Guerino Zanon, Rose de Freitas, Erick Musso
Renato Casagrande, Guerino Zanon, Rose de Freitas, Erick Musso Crédito: Montagem/AG
Obter o apoio de um partido, de papel passado, nem sempre significa receber o endosso de todos os integrantes de tal sigla. Às vezes, alguns dos principais filiados têm outros planos e os externam publicamente.
Esse movimento é tolerado pelas próprias lideranças partidárias. São apoios "fora da casinha", ou seja, que extrapolam os acordos oficiais, mas não os informais.
Há vários casos nas eleições de 2022 no Espírito Santo. Dois deles são mais recentes.
O deputado estadual Marcos Garcia (PP), que já foi vice-líder do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia, anunciou apoio ao ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) na disputa pelo Palácio Anchieta. 
Garcia nasceu no Rio de Janeiro, mas é radicado na cidade do Norte capixaba, que foi comandada por Guerino por cinco mandatos.
Tudo certo. Tem apenas um detalhe: o PP de Garcia está na coligação de Casagrande. O parlamentar é candidato a deputado federal.
Mas há casos ainda mais emblemáticos. O presidente estadual do Avante, Marcel Carone, apontou que o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede) não cumpriu acordos com o partido. Assim, a cinco dias do pleito, desembarcou da candidatura do redista ao governo do estado. 
Formalmente, o Avante segue coligado com Audifax. Na prática, está no palanque do governador.
Outro ponto fora da curva no PP é o deputado federal Evair de Melo, que tenta a reeleição. Há tempos ele é um crítico da gestão do socialista e decidiu apoiar Guerino nesta eleição.
O ex-presidente estadual do MDB e ex-deputado federal Lelo Coimbra está ao lado de Guerino. O partido está coligado com Casagrande.
Na corrida pelo Senado, há ainda mais defecções.
ROSE DE FREITAS X ERICK MUSSO
O Podemos está na coligação de Rose de Freitas (MDB). O deputado estadual Marcelo Santos, que disputa a reeleição, entretanto, é filiado ao partido e está com Erick Musso (Republicanos).
O senador Marcos do Val, que não é candidato, é outro integrante do Podemos que está com Erick. Ele divide o apoio também a Nelson Junior (Avante).

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O PP se perfilou, oficialmente, à candidatura de Rose ao Senado. O deputado federal Da Vitória, que ingressou no partido em março, já declarou apoio a Erick Musso.
O PSDB também está com a emedebista. O deputado estadual Vandinho Leite, presidente estadual licenciado da legenda, entretanto, foi para o palanque de Erick, assim como o presidente em exercício do PSDB, Oziel Andrade.
O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, é filiado ao Pros, coligado com Rose. Pingo, porém, é outro apoiador de Erick.
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, fez o caminho inverso. Ele é do União Brasil, que está com o Republicanos de Erick. Euclério, por sua vez, pede votos para Rose.
E tem gente se estranhando dentro do mesmo partido.
Candidato a deputado federal, o médico Gustavo Peixoto (União Brasil) disparou pesadas críticas contra o presidente estadual da sigla, Felipe Rigoni, que é deputado federal e tenta mais um mandato.
AS ALIANÇAS PARA O GOVERNO
Casagrande e Rose têm as maiores alianças para o governo e para o Senado, respectivamente, e o apoio da maioria dos prefeitos.
RENATO CASAGRANDE (PSB)
  • Coligação Juntos por um Espírito Santo mais forte
  • MDB / PP / PROS / PSB / PODE /PT/PC do B/PV) / PSDB / Cidadania/ PDT
GUERINO ZANON (PSD)
  • Coligação O Espírito Santo merece mais
  • PSD / PMB / DC
AUDIFAX BARCELOS (REDE)
  • Coligação Compromisso com a vida
  • SOLIDARIEDADE / AVANTE / PSOL / REDE
MANATO (PL)
  • Coligação Espírito Santo de todos os capixabas
  • PTB / PL
CAPITÃO VINICIUS SOUSA (PSTU)
  • Partido isolado
CLAUDIO PAIVA (PRTB)
  • Partido isolado
ARIDELMO (NOVO)
  • Partido isolado

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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