Candidatos ao Senado e ao governo no ES têm apoios "fora da casinha"

Renato Casagrande, Guerino Zanon, Rose de Freitas, Erick Musso Crédito: Montagem/AG

Obter o apoio de um partido, de papel passado, nem sempre significa receber o endosso de todos os integrantes de tal sigla. Às vezes, alguns dos principais filiados têm outros planos e os externam publicamente.

Esse movimento é tolerado pelas próprias lideranças partidárias. São apoios "fora da casinha", ou seja, que extrapolam os acordos oficiais, mas não os informais.

Há vários casos nas eleições de 2022 no Espírito Santo. Dois deles são mais recentes.

O deputado estadual Marcos Garcia (PP), que já foi vice-líder do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia, anunciou apoio ao ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) na disputa pelo Palácio Anchieta.

Garcia nasceu no Rio de Janeiro, mas é radicado na cidade do Norte capixaba, que foi comandada por Guerino por cinco mandatos.

Tudo certo. Tem apenas um detalhe: o PP de Garcia está na coligação de Casagrande. O parlamentar é candidato a deputado federal.

Formalmente, o Avante segue coligado com Audifax. Na prática, está no palanque do governador.

Outro ponto fora da curva no PP é o deputado federal Evair de Melo, que tenta a reeleição. Há tempos ele é um crítico da gestão do socialista e decidiu apoiar Guerino nesta eleição.

O ex-presidente estadual do MDB e ex-deputado federal Lelo Coimbra está ao lado de Guerino. O partido está coligado com Casagrande.

Na corrida pelo Senado, há ainda mais defecções.

ROSE DE FREITAS X ERICK MUSSO

O PP se perfilou, oficialmente, à candidatura de Rose ao Senado. O deputado federal Da Vitória, que ingressou no partido em março, já declarou apoio a Erick Musso.

O PSDB também está com a emedebista. O deputado estadual Vandinho Leite, presidente estadual licenciado da legenda, entretanto, foi para o palanque de Erick, assim como o presidente em exercício do PSDB, Oziel Andrade.

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, é filiado ao Pros, coligado com Rose. Pingo, porém, é outro apoiador de Erick.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, fez o caminho inverso. Ele é do União Brasil, que está com o Republicanos de Erick. Euclério, por sua vez, pede votos para Rose.

E tem gente se estranhando dentro do mesmo partido.

Candidato a deputado federal, o médico Gustavo Peixoto (União Brasil) disparou pesadas críticas contra o presidente estadual da sigla, Felipe Rigoni, que é deputado federal e tenta mais um mandato.

AS ALIANÇAS PARA O GOVERNO

Casagrande e Rose têm as maiores alianças para o governo e para o Senado, respectivamente, e o apoio da maioria dos prefeitos.

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Coligação Juntos por um Espírito Santo mais forte

MDB / PP / PROS / PSB / PODE /PT/PC do B/PV) / PSDB / Cidadania/ PDT

GUERINO ZANON (PSD)

Coligação O Espírito Santo merece mais

PSD / PMB / DC



AUDIFAX BARCELOS (REDE)

Coligação Compromisso com a vida

SOLIDARIEDADE / AVANTE / PSOL / REDE



MANATO (PL)

Coligação Espírito Santo de todos os capixabas

PTB / PL

CAPITÃO VINICIUS SOUSA (PSTU)

Partido isolado

CLAUDIO PAIVA (PRTB)

Partido isolado

ARIDELMO (NOVO)