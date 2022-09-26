Contarato declara voto em Casagrande para o governo do ES

Renato Casagrande e Fabiano Contarato Crédito: Divulgação

O senador Fabiano Contarato (PT) declarou, nesta segunda-feira (26), a menos de uma semana para a eleição, que vai votar no governador Renato Casagrande (PSB).

Contarato foi retirado da corrida eleitoral pelo PT, que decidiu subir no palanque do socialista, em julho. Desde então, o petista não havia dito uma palavra pública de apoio a Casagrande. Isso mudou.

"Declaro meu voto em Casagrande para o governo, na absoluta certeza de que o Estado terá um gestor comprometido com a geração de emprego, a saúde, os direitos humanos, a educação, a atenção aos mais pobres e aos que passam fome neste país desgovernado por Bolsonaro", afirmou o senador, em nota divulgada à imprensa nesta segunda.

FATOR LULA

"Num grande entendimento nacional e aqui no Estado, o Partido dos Trabalhadores, meu partido, decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande. Tudo dentro de um processo transparente, conversado e colocando nossas afinidades programáticas em primeiro plano", avaliou o senador, nesta segunda.