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Eleições 2022

Contarato declara voto em Casagrande para o governo do ES

Senador foi retirado da corrida eleitoral pelo PT, que decidiu subir no palanque do socialista

Publicado em 26 de Setembro de 2022 às 15:57

Públicado em 

26 set 2022 às 15:57
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Renato Casagrande e Fabiano Contarato
Renato Casagrande e Fabiano Contarato Crédito: Divulgação
O senador Fabiano Contarato (PT) declarou, nesta segunda-feira (26), a menos de uma semana para a eleição, que vai votar no governador Renato Casagrande (PSB).
Contarato foi retirado da corrida eleitoral pelo PT, que decidiu subir no palanque do socialista, em julho. Desde então, o petista não havia dito uma palavra pública de apoio a Casagrande. Isso mudou.
"Declaro meu voto em Casagrande para o governo, na absoluta certeza de que o Estado terá um gestor comprometido com a geração de emprego, a saúde, os direitos humanos, a educação, a atenção aos mais pobres e aos que passam fome neste país desgovernado por Bolsonaro", afirmou o senador, em nota divulgada à imprensa nesta segunda.
No mês passado, Contarato disse à coluna que ainda não havia decidido se apoiaria ou não o governador: "A questão é mais de identidade mesmo, não é apoiar por apoiar. Tem que ter uma identidade, se não vou ser contraditório com aquilo que eu almejo".
 FATOR LULA
"Num grande entendimento nacional e aqui no Estado, o Partido dos Trabalhadores, meu partido, decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande. Tudo dentro de um processo transparente, conversado e colocando nossas afinidades programáticas em primeiro plano", avaliou o senador, nesta segunda.
"O governador Casagrande e eu sempre tivemos uma relação de profundo respeito, e é nessa sintonia que estamos hoje no mesmo palanque do presidente Lula e da reeleição do nosso governador", complementou.
Casagrande declarou voto em Lula pouco antes do acordo local entre PT e PSB ser selado. Mas tem sido bastante discreto quanto ao apoio ao ex-presidente da República.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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