Caetano com Casagrande; Zezé Di Camargo com Rigoni

Caetano Veloso e Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução

O cantor e compositor Caetano Veloso, que faz show na noite deste sábado (24) em Vitória, gravou um vídeo em apoio à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB).

“Eu estou aqui em Vitória e pra mim é muito importante que este lugar se chame Vitória do Espírito Santo. Muito importante! E, por isso, eu quero pedir que as pessoas do Espírito Santo reelejam o governador Casagrande, porque a luz que vem crescendo aqui é muito importante para o futuro do Brasil e do mundo", diz Caetano.

"É enorme a minha alegria ao receber o apoio de Caetano Veloso. Sua grandeza histórica para o Brasil, sua inventividade artística para o mundo, seus versos e seu pensamento críticos preenchem todos os melhores cantos da nossa alma", agradeceu Casagrande em texto publicado nas redes sociais.

Outro cantor e compositor também está, digamos, participando do pleito no estado. Zezé di Camargo apareceu, também em vídeo, pedindo votos para a reeleição do deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil).

"Vocês sabem o carinho e a relação que eu tenho com o Espírito Santo. Tô aqui para mandar um beijo especial para um cara que tá disputando novamente a reeleição, que é um cara muito especial para todos nós. Um abraço para vocês, não esqueça esse nome. Felipe, boa sorte, meu irmão, tamo juntos", diz Zezé.

Para a Presidência da República, Caetano apoia Lula (PT), assim como Casagrande. Zezé, que no ano passado já defendeu o voto impresso, bandeira do presidente Jair Bolsonaro (PL), não declarou voto na corrida pelo Palácio do Planalto. Em agosto, o escritório do sertanejo, procurado pela Revista Veja, informou que ele não fala mais abertamente sobre política.

BRASIL ACIMA DE TUDO...

No último final de semana antes das eleições, o número de carros de som e carreatas realizadas pelos candidatos na Grande Vitória aumentou exponencialmente, de acordo com o Data Ouvido.

Em Jardim Camburi, o orador num trio elétrico pedia votos para Erick Musso (Republicanos), candidato ao Senado. Em determinado momento, ele, o locutor, diz: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", que é o slogan de Bolsonaro.

Erick, em tese, não apoia ninguém abertamente à Presidência da República. O partido dele está com Bolsonaro.

COMO ASSIM?

Rigoni, cujo partido está coligado com Erick, criou um site para desmentir desinformações que circulam sobre o deputado federal. Neste sábado a publicação é "É Falso que Felipe Rigoni não seja cego".

"Por incrível que pareça, até a sua deficiência já foi colocada em dúvida em diversos momentos durante a sua carreira política", diz o texto.

"Seus pais perceberam a dificuldade de Rigoni de enxergar quando ele tinha 6 anos e precisava assistir televisão muito de perto. Ainda criança, foi diagnosticado com uveíte intermediária bilateral, infecção que dificultava a captação de luz pelos olhos", complementa o site.