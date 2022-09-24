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Caetano com Casagrande; Zezé Di Camargo com Rigoni

Cantores e compositores declararam apoio a candidatos do ES. E tem candidato que não declara apoio a candidato a presidente, mas dá a dica

Publicado em 24 de Setembro de 2022 às 18:39

Públicado em 

24 set 2022 às 18:39
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Caetano Veloso e Zezé Di Camargo
Caetano Veloso e Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução
O cantor e compositor Caetano Veloso, que faz show na noite deste sábado (24) em Vitória, gravou um vídeo em apoio à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB).
“Eu estou aqui em Vitória e pra mim é muito importante que este lugar se chame Vitória do Espírito Santo. Muito importante! E, por isso, eu quero pedir que as pessoas do Espírito Santo reelejam o governador Casagrande, porque a luz que vem crescendo aqui é muito importante para o futuro do Brasil e do mundo", diz Caetano.
"É enorme a minha alegria ao receber o apoio de Caetano Veloso. Sua grandeza histórica para o Brasil, sua inventividade artística para o mundo, seus versos e seu pensamento críticos preenchem todos os melhores cantos da nossa alma", agradeceu Casagrande em texto publicado nas redes sociais.

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Outro cantor e compositor também está, digamos, participando do pleito no estado. Zezé di Camargo apareceu, também em vídeo, pedindo votos para a reeleição do deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil).
"Vocês sabem o carinho e a relação que eu tenho com o Espírito Santo. Tô aqui para mandar um beijo especial para um cara que tá disputando novamente a reeleição, que é um cara muito especial para todos nós. Um abraço para vocês, não esqueça esse nome. Felipe, boa sorte, meu irmão, tamo juntos", diz Zezé.
Para a Presidência da República, Caetano apoia Lula (PT), assim como Casagrande. Zezé, que no ano passado já defendeu o voto impresso, bandeira do presidente Jair Bolsonaro (PL), não declarou voto na corrida pelo Palácio do Planalto. Em agosto, o escritório do sertanejo, procurado pela Revista Veja, informou que ele não fala mais abertamente sobre política.
BRASIL ACIMA DE TUDO...
No último final de semana antes das eleições, o número de carros de som e carreatas realizadas pelos candidatos na Grande Vitória aumentou exponencialmente, de acordo com o Data Ouvido.
Em Jardim Camburi, o orador num trio elétrico pedia votos para Erick Musso (Republicanos), candidato ao Senado. Em determinado momento, ele, o locutor, diz: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", que é o slogan de Bolsonaro.
Erick, em tese, não apoia ninguém abertamente à Presidência da República. O partido dele está com Bolsonaro.
 COMO ASSIM?
Rigoni, cujo partido está coligado com Erick, criou um site para desmentir desinformações que circulam sobre o deputado federal. Neste sábado a publicação é "É Falso que Felipe Rigoni não seja cego".
"Por incrível que pareça, até a sua deficiência já foi colocada em dúvida em diversos momentos durante a sua carreira política", diz o texto.
"Seus pais perceberam a dificuldade de Rigoni de enxergar quando ele tinha 6 anos e precisava assistir televisão muito de perto. Ainda criança, foi diagnosticado com uveíte intermediária bilateral, infecção que dificultava a captação de luz pelos olhos", complementa o site.
"Aos 15 anos, após diversas cirurgias que buscavam reverter o seu processo de perda de visão, Felipe Rigoni ficou definitivamente cego."

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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