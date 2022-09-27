Um problema para os candidatos apoiados por Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro discursou na Praça do Papa, em Vitória, em julho. Junto com ele, estavam Magno Malta e Carlos Manato Crédito: Carlos Alberto Silva

Já na rejeição, Manato lidera. Entre os entrevistados, 26% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. O governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, foi rejeitado por 22%.

Se as eleições fossem realizadas na data da pesquisa, que foi às ruas entre os dias 19 e 21 de setembro, Casagrande seria eleito no primeiro turno, com 61% dos votos válidos.

Bolsonaro mencionou os nomes de seus escolhidos em uma live, transmissão ao vivo nas redes sociais, que foi ar na última quarta-feira (21).

Magno e Manato aliam-se bastante à imagem do presidente.

O candidato ao governo tenta furar a bolha ao falar de propostas nas áreas da saúde, segurança, educação e combate à fome.

De acordo com a apuração de O Globo, aliados e integrantes da campanha do presidente admitem que a avalanche bolsonarista que dominou as eleições de 2018 no país não deve se repetir. Isso devido ao desgaste do governo e à alta taxa de rejeição de Bolsonaro, que afetam seus aliados.

Acrescento aqui que a lógica nacional pode não estar, na cabeça do eleitor, tão atrelada à estadual. Em 2020, na eleição municipal, não se viu um fenômeno bolsonarista nas prefeituras. O deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), que imita a retórica do presidente da República, por exemplo, tentou comandar a Prefeitura de Vitória e amargou o quarto lugar, teve 7,22% dos votos válidos.

Em 2018, no Espírito Santo, Manato e Magno foram candidatos aos mesmos cargos que disputam agora.

O ex-deputado não fez feio, considerando que a candidatura foi meio improvisada. Ficou em segundo lugar, com 27,22% dos votos válidos, mas não conseguiu chegar ao segundo turno.

Magno, por sua vez, inicialmente liderava as pesquisas, mas na reta final o jogo virou. Imbuídos por um espírito de renovação, os eleitores decidiram tirar a cadeira dele e a do então senador Ricardo Ferraço (PSDB) e eleger dois estreantes nas urnas: Fabiano Contarato (então filiado à Rede) e Marcos do Val (na época, no Cidadania).

O voto para o Senado é decidido mais em cima da hora mesmo. O Ipec apontou que, na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, o percentual de indecisos chegou a 57%. A dez dias do pleito.

Ou seja, ele se sai melhor que seus pupilos, mas não consegue transferir votos na mesma medida para eles.

OUTROS NOMES

Outros candidatos bolsonaristas também estão no páreo, embora não contem com o endosso público do presidente. Guerino Zanon (PSD) e Claudio Paiva (PRTB), que concorrem ao Palácio Anchieta, declararam voto no presidente.

Guerino apareceu com 7% das intenções estimuladas de voto; Paiva não atingiu nem 1% das menções.

Para o Senado, não há segundo turno e apenas uma vaga está em jogo.

OS SEIS BOLSONARISTAS QUE LIDERAM NO PAÍS

Candidatos ao governo:

Wilson Lima (União Brasil), no Amazonas

Ratinho Jr (PSD), no Paraná



Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro



Antônio Denarium (PP), em Roraima



Candidatos ao Senado:

Tereza Cristina (PP), no Mato Grosso do Sul

Dr. Hiran (PP), em Roraima



O DINHEIRO

Pela lista, somente um candidato do PL, partido do presidente, está à frente no páreo, Cláudio Castro. A sigla destinou R$ 6 milhões do fundo eleitoral para a campanha dele. O União Brasil aportou mais R$ 3,5 milhões e o Republicanos, R$ 3 milhões.