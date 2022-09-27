Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Um problema para os candidatos apoiados por Bolsonaro

No ES, Manato e Magno Malta são mais identificados com o presidente. Em recorte feito no país, apenas 6 de 33 nomes endossados por Bolsonaro lideram disputas

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 02:10

Públicado em 

27 set 2022 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Presidente Jair Bolsonaro discursou na Praça do Papa em acenos aos evangélicos falando de luta do bem contra o mal, criticando a ideologia de gênero e o aborto
Presidente Jair Bolsonaro discursou na Praça do Papa, em Vitória, em julho. Junto com ele, estavam Magno Malta e Carlos Manato Crédito: Carlos Alberto Silva
No Espírito Santo, o candidato ao governo mais identificado com o bolsonarismo, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), apareceu em segundo lugar na pesquisa Ipec divulgada no último dia 22, com 18% das intenções estimuladas de voto, um ponto percentual a menos do que tinha no dia 2. Oscilou, assim, dentro da margem de erro, que é de três pontos.
Já na rejeição, Manato lidera. Entre os entrevistados, 26% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. O governador Renato Casagrande (PSB), candidato à reeleição, foi rejeitado por 22%.
Se as eleições fossem realizadas na data da pesquisa, que foi às ruas entre os dias 19 e 21 de setembro, Casagrande seria eleito no primeiro turno, com 61% dos votos válidos.
Levantamento realizado pelo jornal "O Globo" mostrou que de 33 candidatos ao governo e ao Senado abertamente apoiados pelo presidente da Republica, Jair Bolsonaro (PL), apenas seis lideram as disputas nos estados.
Magno Malta (PL), que tenta voltar ao Senado pelo Espírito Santo, não entrou na conta porque apareceu tecnicamente empatado com a senadora Rose de Freitas (MDB)apareceu tecnicamente empatado com a senadora Rose de Freitas (MDB). Ela, aliás, surgiu numericamente à frente, com 31% das intenções estimuladas de voto, contra 27% do ex-senador.
Bolsonaro mencionou os nomes de seus escolhidos em uma live, transmissão ao vivo nas redes sociais, que foi ar na última quarta-feira (21).
Magno e Manato aliam-se bastante à imagem do presidente.
O candidato ao governo tenta furar a bolha ao falar de propostas nas áreas da saúde, segurança, educação e combate à fome.
Passou a adotar também a estratégia de atacar Casagrande pelo apoio ao ex-presidente Lula (PT), arquirrival de Bolsonaro, e por suspeitas de corrupção. Manato ignora ou minimiza, entretanto, as suspeitas que pesam sobre o governo federal.
De acordo com a apuração de O Globo, aliados e integrantes da campanha do presidente admitem que a avalanche bolsonarista que dominou as eleições de 2018 no país não deve se repetir. Isso devido ao desgaste do governo e à alta taxa de rejeição de Bolsonaro, que afetam seus aliados.
Acrescento aqui que a lógica nacional pode não estar, na cabeça do eleitor, tão atrelada à estadual. Em 2020, na eleição municipal, não se viu um fenômeno bolsonarista nas prefeituras. O deputado estadual Capitão Assumção (Patriota), que imita a retórica do presidente da República, por exemplo, tentou comandar a Prefeitura de Vitória e amargou o quarto lugar, teve 7,22% dos votos válidos.

Veja Também

As chances de cada um na disputa pelo Senado no ES

O que leva Casagrande à liderança isolada no ES a dez dias das eleições

Em 2018, no Espírito Santo, Manato e Magno foram candidatos aos mesmos cargos que disputam agora.
O ex-deputado não fez feio, considerando que a candidatura foi meio improvisada. Ficou em segundo lugar, com 27,22% dos votos válidos, mas não conseguiu chegar ao segundo turno.
Magno, por sua vez, inicialmente liderava as pesquisas, mas na reta final o jogo virou. Imbuídos por um espírito de renovação, os eleitores decidiram tirar a cadeira dele e a do então senador Ricardo Ferraço (PSDB) e eleger dois estreantes nas urnas: Fabiano Contarato (então filiado à Rede) e Marcos do Val (na época, no Cidadania).
O voto para o Senado é decidido mais em cima da hora mesmo. O Ipec apontou que, na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, o percentual de indecisos chegou a 57%. A dez dias do pleito.
Também de acordo com o Ipec, Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados no Espírito Santo, com 39% e 38% das intenções estimuladas de voto, respectivamente.
Ou seja, ele se sai melhor que seus pupilos, mas não consegue transferir votos na mesma medida para eles.
Quanto à avaliação do governo Bolsonaro, os capixabas estão divididos: 39% disseram que a gestão dele é boa ou ótima. Para 37%, é ruim ou péssima.
OUTROS NOMES
Outros candidatos bolsonaristas também estão no páreo, embora não contem com o endosso público do presidente. Guerino Zanon (PSD) e Claudio Paiva (PRTB), que concorrem ao Palácio Anchieta, declararam voto no presidente.
Guerino apareceu com 7% das intenções estimuladas de voto; Paiva não atingiu nem 1% das menções.
No Senado, além de Magno, ao menos Nelson Junior (Avante) já se disse simpatizante de Bolsonaro. Criador do movimento "Eu Escolhi Esperar", Nelson marcou 1%.
Para o Senado, não há segundo turno e apenas uma vaga está em jogo.
OS SEIS BOLSONARISTAS QUE LIDERAM NO PAÍS
Candidatos ao governo:
  • Wilson Lima (União Brasil), no Amazonas
  • Ratinho Jr (PSD), no Paraná
  • Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro
  • Antônio Denarium (PP), em Roraima
Candidatos ao Senado:
  • Tereza Cristina (PP), no Mato Grosso do Sul
  • Dr. Hiran (PP), em Roraima
O DINHEIRO
Pela lista, somente um candidato do PL, partido do presidente, está à frente no páreo, Cláudio Castro. A sigla destinou R$ 6 milhões do fundo eleitoral para a campanha dele. O União Brasil aportou mais R$ 3,5 milhões e o Republicanos, R$ 3 milhões.
Manato recebeu apenas R$ 100 mil da direção nacional do PL, é o candidato ao governo da legenda que menos conta com recursos. A coligação de Manato é formada também pelo PTB, que não fez repasses para ele.
Com um patrimônio declarado de R$ 10,2 milhões, o ex-deputado federal tirou R$ 5 mil do próprio bolso para fazer campanha.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Erick sobe o tom contra Rose e Magno: "Velha política e ódio"

Caetano com Casagrande; Zezé Di Camargo com Rigoni

Eleição no ES tem porrada, números torturados e ataques

Candidato do União Brasil dispara: "Rigoni virou dono do partido e do cofre"

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Carlos Manato Guerino Zanon Jair Bolsonaro magno malta Nelson Júnior Cláudio Paiva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES
Materiais apreendidos no bairro Santa Martha, em Vitória
PM estoura boca de fumo em casa a metros do Quartel da Polícia Militar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados