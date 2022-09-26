Curtas políticas: Quem Marcos do Val apoia ao Senado

O senador Marcos do Val (Podemos) durante sessão no Senado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Agora foi a vez de Do Val. Ele afirmou, em um podcast conduzido pelo próprio senador e pelo ator e comediante Rossini Macedo (que interpreta o Tonho dos Couros), que vai votar em Nelson Junior (Avante).

Nelson é pastor e criador do movimento "Eu Escolhi Esperar", que prega a abstinência sexual até o casamento e tem milhões de seguidores. Também é escritor e palestrante.

"A história dele está muito parecida com a minha. Ninguém me conhecia, ninguém tinha ideia no meio político. Não usei recursos de partido", afirmou Do Val, no podcast, dirigindo-se a Rossini em referência a Nelson, que era o entrevistado do programa.

Rossini declarou voto em Nelson Junior. O senador complementou: "Com o meu apoio".

DO VAL APOIA DOIS CANDIDATOS

A coluna entrou em contato com Do Val. Ele disse que apoia Nelson e Erick Musso ao Senado. E ainda não decidiu em qual dos dois vai votar.

Para o governo do estado, o senador apoia Renato Casagrande (PSB), de quem é aliado há tempos. Para a presidência da República, Jair Bolsonaro (PL).

Nelson Junior agradeceu ao apoio de Rossini e Do Val: "É uma honra para mim".

UM ADESIVO

João Coser e Casagrande em evento do Sindilimpe-ES. O governador usa adesivo de Lula Crédito: Instagram/João Coser

No domingo (25), a uma semana da eleição, Casagrande compareceu a um evento do Sindilimpe-ES, sindicato que representa os trabalhadores da limpeza pública e do asseio e conservação. Lá estava também o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), candidato a deputado estadual, que postou uma foto com o governador.

O detalhe é que, na camisa do socialista, estava um adesivo da campanha de Lula . Raridade. Em fotos publicadas no Instagram de Casagrande, do mesmo evento, o adesivo não aparece.

O ÚNICO

Já o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) é apresentado como o único que pode promover uma "mudança segura". Ele marcou 8% dos votos válidos no Ipec.

MANATO ACREDITA

Aliás, enquanto Bolsonaro e Magno desmerecem, ao menos em público, os resultados de pesquisas eleitorais, Manato usa o percentual de 21% no Ipec para reforçar que é o mais promissor entre os concorrentes do atual governador, o que é verdade.

DOAÇÃO DE FORA

Magno recebeu R$ 2 milhões do PL para fazer campanha, mas também conta com doações de pessoas físicas. Um dos doadores é o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que enviou R$ 50 mil. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Girão afirmou que fez o repasse apesar de não ser armamentista. O ex-senador é apoiado pelo Proarmas, o maior grupo armamentista do país.