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Curtas políticas: Quem Marcos do Val apoia ao Senado

E mais: Casagrande dá um sinal para Lula; Manato acredita em pesquisa; parlamentar de outro estado doa para candidato do ES

Públicado em 

26 set 2022 às 17:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O senador Marcos do Val (Podemos) durante sessão no Senado
O senador Marcos do Val (Podemos) durante sessão no Senado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Podemos, partido do senador Marcos do Val, está coligado com o MDB da senadora Rose de Freitas na corrida pelo Senado. Nem todos os integrantes da legenda, entretanto, estão no palanque da parlamentar. O deputado estadual Marcelo Santos, por exemplo, já declarou voto no presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos).
Agora foi a vez de Do Val. Ele afirmou, em um podcast conduzido pelo próprio senador e pelo ator e comediante Rossini Macedo (que interpreta o Tonho dos Couros), que vai votar em Nelson Junior (Avante).
Nelson é pastor e criador do movimento "Eu Escolhi Esperar", que prega a abstinência sexual até o casamento e tem milhões de seguidores. Também é escritor e palestrante.
O candidato do Avante apareceu, na última pesquisa Ipec, divulgada no dia 22, com 1% das intenções estimuladas de voto.
"A história dele está muito parecida com a minha. Ninguém me conhecia, ninguém tinha ideia no meio político. Não usei recursos de partido", afirmou Do Val, no podcast, dirigindo-se a Rossini em referência a Nelson, que era o entrevistado do programa.
Rossini declarou voto em Nelson Junior. O senador complementou: "Com o meu apoio".
DO VAL APOIA DOIS CANDIDATOS
A coluna entrou em contato com Do Val. Ele disse que apoia Nelson e Erick Musso ao Senado. E ainda não decidiu em qual dos dois vai votar.
Para o governo do estado, o senador apoia Renato Casagrande (PSB), de quem é aliado há tempos. Para a presidência da República, Jair Bolsonaro (PL).
Nelson Junior agradeceu ao apoio de Rossini e Do Val: "É uma honra para mim".
O Avante está com Lula (PT), mas Nelson, em entrevista à coluna, já declarou voto em Bolsonaro.
UM ADESIVO
João Coser e Casagrande em evento do Sindilimpe-ES. O governador usa adesivo de Lula
João Coser e Casagrande em evento do Sindilimpe-ES. O governador usa adesivo de Lula Crédito: Instagram/João Coser
Por falar em Lula, a coluna já registrou que o apoio de Casagrande ao petista está discretíssimo, embora o socialista negue que "esconda" o ex-presidente na campanha
No domingo (25),  a uma semana da eleição, Casagrande compareceu a um evento do Sindilimpe-ES, sindicato que representa os trabalhadores da limpeza pública e do asseio e conservação. Lá estava também o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), candidato a deputado estadual, que postou uma foto com o governador.
O detalhe é que, na camisa do socialista, estava um adesivo da campanha de Lula. Raridade. Em fotos publicadas no Instagram de Casagrande, do mesmo evento, o adesivo não aparece.
O ÚNICO
O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) se apresenta como o único que pode chegar a um eventual segundo turno contra Casagrande. Na última pesquisa Ipec, Manato apareceu em segundo lugar, com 21% dos votos válidos. Casagrande, de acordo com o levantamento, venceria no primeiro turno, com 61%.
Já o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) é apresentado como o único que pode promover uma "mudança segura". Ele marcou 8% dos votos válidos no Ipec.
MANATO ACREDITA
Aliás, enquanto Bolsonaro e Magno desmerecem, ao menos em público, os resultados de pesquisas eleitorais, Manato usa o percentual de 21% no Ipec para reforçar que é o mais promissor entre os concorrentes do atual governador, o que é verdade. 
DOAÇÃO DE FORA
Magno recebeu R$ 2 milhões do PL para fazer campanha, mas também conta com doações de pessoas físicas. Um dos doadores é o senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que enviou R$ 50 mil. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, Girão afirmou que fez o repasse apesar de não ser armamentista. O ex-senador é apoiado pelo Proarmas, o maior grupo armamentista do país.
"A doação não tem relação com armas, continuo contrário a essa política equivocada. Há pautas com Magno Malta que me identifico, como a defesa da vida desde a concepção, contra a liberação da maconha e jogos de azar. Se você tem 80% dos mesmos ideais com alguém, você já pode se considerar um aliado", disse o senador à Folha.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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