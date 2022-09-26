Curtas políticas: Quem Marcos do Val apoia ao Senado

Agora foi a vez de Do Val. Ele afirmou, em um podcast conduzido pelo próprio senador e pelo ator e comediante Rossini Macedo (que interpreta o Tonho dos Couros), que vai votar em Nelson Junior (Avante).
Nelson é pastor e criador do movimento "Eu Escolhi Esperar", que prega a abstinência sexual até o casamento e tem milhões de seguidores. Também é escritor e palestrante.
"A história dele está muito parecida com a minha. Ninguém me conhecia, ninguém tinha ideia no meio político. Não usei recursos de partido", afirmou Do Val, no podcast, dirigindo-se a Rossini em referência a Nelson, que era o entrevistado do programa.
Rossini declarou voto em Nelson Junior. O senador complementou: "Com o meu apoio".
DO VAL APOIA DOIS CANDIDATOS
A coluna entrou em contato com Do Val. Ele disse que apoia Nelson e Erick Musso ao Senado. E ainda não decidiu em qual dos dois vai votar.
Nelson Junior agradeceu ao apoio de Rossini e Do Val: "É uma honra para mim".
No domingo (25), a uma semana da eleição, Casagrande compareceu a um evento do Sindilimpe-ES, sindicato que representa os trabalhadores da limpeza pública e do asseio e conservação. Lá estava também o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT), candidato a deputado estadual, que postou uma foto com o governador.
O detalhe é que, na camisa do socialista, estava um adesivo da campanha de Lula
. Raridade. Em fotos publicadas no Instagram de Casagrande, do mesmo evento, o adesivo não aparece.
Já o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) é apresentado como o único que pode promover uma "mudança segura". Ele marcou 8% dos votos válidos no Ipec.
Aliás, enquanto Bolsonaro e Magno desmerecem, ao menos em público, os resultados de pesquisas eleitorais, Manato usa o percentual de 21% no Ipec para reforçar que é o mais promissor entre os concorrentes do atual governador, o que é verdade.
"A doação não tem relação com armas, continuo contrário a essa política equivocada. Há pautas com Magno Malta
que me identifico, como a defesa da vida desde a concepção, contra a liberação da maconha e jogos de azar. Se você tem 80% dos mesmos ideais com alguém, você já pode se considerar um aliado", disse o senador à Folha.