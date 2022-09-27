O que Audifax realmente perde ao ser abandonado por um aliado

Candidato ao governo do Espírito Santo Audifax Barcelos (Rede) em entrevista para a Rádio CBN Vitória e para A Gazeta Crédito: Rodrigo Gavini

A cinco dias da eleição, o presidente estadual da legenda, Marcel Carone, afirmou, nesta terça-feira (27), que o ex-prefeito não cumpriu acordos com a sigla e foi uma "decepção". O Avante tem a candidatura avulsa de Nelson Junior ao Senado que, em tese, é apoiado por Audifax.

Marcel, entretanto, disse que quase não houve confecção de material casado, impresso ou digital, com os nomes e as fotos dos candidatos ao governo e ao Senado. E que Audifax prometeu estrutura para a campanha de Nelson e não entregou.

No acordo, estava previsto também, segundo Marcel, que Nelson aparecesse em 15% do tempo de TV de Audifax, o que não aconteceu. O candidato ao Senado, sozinho, tem poucos segundos para se apresentar ao eleitor.

Casagrande, entretanto, já tem candidata ao Senado, Rose de Freitas (MDB).

Marcel apenas garantiu que, com Audifax, Nelson não fica. O candidato, que é pastor e criador do movimento "Eu Escolhi Esperar", no entanto, não estava na coletiva de imprensa convocada pelo presidente estadual do partido.

Audifax apareceu com 8%.

Assim, o Avante muda de palanque em um momento muito propício, digamos assim.

O presidente estadual do partido garante que isso ocorreu apenas agora porque tentou, até o último momento, dialogar com Audifax, mas não foi possível, segundo ele.

O Avante é um partido nanico. Não tem nem um deputado estadual ou federal no Espírito Santo. A aliança entre a Rede e a sigla foi costurada pelo ex-prefeito da Serra com a direção nacional da legenda, passando por cima de Marcel, portanto.

E o que Audifax queria, conseguiu: nove segundos de tempo no horário eleitoral. Juntando Rede/PSol (partidos que estão federados), Solidariedade e Avante, o ex-prefeito obteve cerca de um minuto para fazer campanha na TV.

Casagrande tem cerca de seis minutos e domina a telinha. Nos bastidores, houve esforço do socialista e seus aliados para desidratar as alianças dos concorrentes.

O Pros, por exemplo, trocou de palanque diversas vezes, em meio a uma guerra política e judicial interna. Acabou nos braços do governador, desfalcando o horário eleitoral do candidato da Rede.

Ao fechar com Rose de Freitas, Casagrande garantiu o precioso tempo de TV do partido e evitou que ele fosse para outras paragens.

Mas essa disputa já se encerrou. Agora não dá mais e também, convenhamos, tampouco adiantaria. O horário eleitoral termina na próxima quinta-feira (29).

Assim, Audifax perde pouco, já que o Avante não tem muita densidade eleitoral no estado.

O episódio, entretanto, pode causar algum dissabor, uma vez que Marcel saiu distribuindo petardos contra ele. "And the Oscar goes to ... (E o Oscar vai para ...)", afirmou o presidente estadual do Avante para ilustrar que o ex-prefeito da Serra promoveu "um teatro" e que não tem "palavra".

E CASAGRANDE?

Bem, Marcel já demonstrou que está disposto a pedir votos para o socialista na reta final, acenando, principalmente, para os eleitores evangélicos.

"Nenhum governador do país tratou com as igrejas como ele tratou na pandemia. As igrejas têm uma dívida de gratidão com Casagrande", afirmou Marcel.

"Deixo uma mensagem aos evangélicos que se preocupam com Nelson: a falta de respeito que Audifax teve com o Nelson", assinalou.

Nelson Junior apareceu no Ipec com 1% das intenções estimuladas de voto.