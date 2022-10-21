Damares e Michelle Bolsonaro reforçam "guerra espiritual" no ES

O ato foi o "Mulheres com Bolsonaro", no Espaço Patrick Ribeiro, localizado na área do Aeroporto de Vitória.
A passagem das duas foi rápida, elas percorrem o país na reta final do segundo turno para angariar votos, como o nome do evento sugere, de eleitoras para reconduzir o presidente ao Palácio do Planalto.
Entre mulheres, Bolsonaro tem pior desempenho que entre os homens. O encontro serviu também para destacar Manato (PL), candidato ao governo do Espírito Santo.
Antes de Damares e Michelle chegarem, por mais de uma hora foram entoadas músicas gospel que anteciparam, de certa forma, o que estava por vir.
"Estamos aqui porque cremos nas promessas de Deus sobre nossa nação. Quem vai continuar governando é o senhor Jesus", afirmou a cantora do ministério de louvor convidado a se apresentar.
"Estamos em uma guerra. Essa guerra é do Senhor. Não é sobre homens, é sobre aquilo que a gente acredita", prosseguiu. "O inferno está desesperado!"
"Sinto o galopar dos cavalos / Ouço o leão rugir /Vejo o fogo das tochas marchando para a guerra", diz a canção.
Michelle discursou por cerca de dez minutos. Ela justificou que gostaria de ficar mais tempo em terras capixabas, mas tinha que partir logo em seguida para Minas Gerais.
A primeira-dama, no entanto, deu o recado. Segundo ela, o objetivo é "dissipar esse partido das trevas de uma vez por todas da nossa nação", em referência ao Partido dos Trabalhadores.
Não há, portanto, adversários políticos, ou dois projetos diferentes para o Brasil. E sim os enviados por Deus e os representantes das trevas, do inferno.
Assim, o tom é agressivo e passional.
Ciente de que pregava apenas para convertidos, Michelle pediu que os apoiadores convencessem familiares e amigos indecisos a votar em Bolsonaro.
"Aqueles que ainda não estão entendendo a guerra espiritual que estamos vivendo", frisou.
A campanha de 2022 está tão insólita que a equipe de Lula teve que desmentir que o candidato do PT tenha pacto com o diabo ou que tenha conversado com o cramulhão.
Já Bolsonaro é associado à maçonaria, por um discurso que realmente proferiu em loja maçônica. Mas os adversários forçam a barra ao inserir digitalmente imagens supostamente satânicas (baphomet) em fotos em que o presidente aparece.
MANATO
Damares reforçou, nesta sexta, a candidatura de Manato: "Acredito em você".
Michelle pediu votos para ele também, mas errou o número. "No dia 30, é 22 lá 44 aqui". O número de Manato é 22, igual ao de Bolsonaro.
O 44 é do União Brasil, que não tem candidato no segundo turno no Espírito Santo. E o número do adversário do candidato do PL, Renato Casagrande (PSB), é 40.
Carlos Manato e Michelle Bolsonaro em evento de campanha em VitóriaCrédito: Vitor Jubini
A dica do 44 soprada para a primeira-dama seria resultado da somatória entre os "dois 22", de Manato e Bolsonaro. Realmente, fica confuso assim. Depois, ela se corrigiu, frisou que o número é 22 na eleição nacional e na local.
O candidato ao Palácio Anchieta não discursou. A palavra não foi cedida a nenhum homem.
"O PRESIDENTE DAS CRIANÇAS"
A ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos lançou dados para sustentar que o governo Bolsonaro foi o melhor para as mulheres.
Foi mencionado, por exemplo, que o presidente sancionou 78 projetos a favor de mulheres. Depois, o dado foi corrigido, ao vivo, e ampliado para 80.
Cabe ao presidente da República sancionar ou vetar projetos aprovados pelo Congresso Nacional.
Entre os 70 comumente lembrados pelo próprio Bolsonaro, entretanto, apenas um foi ideia dele. O restante foi iniciativa de parlamentares, que articularam a aprovação.
Damares reclamou que a imprensa só registra quando ela chama Lula de ladrão e não o restante de seus discursos.
Nesta sexta, ela chamou Lula de ladrão e incentivou que a plateia repetisse a ofensa.
Mas também sustentou que "Bolsonaro é o presidente das crianças" e que, no governo dele, o número de meninos e meninas assassinados caiu.
Damares também alertou "os pedófilos do Espírito Santo" que ela, o senador eleito Magno Malta (PL) e Bolsonaro vão "pegar todos eles".
Senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves em evento de campanha de Bolsonaro em VitóriaCrédito: Vitor Jubini
O presidente da República foi alvo de críticas, por recentemente, em entrevista a um podcast, ter dito que viu meninas venezuelanas de "14,15 anos", "arrumadas", nos arredores de Brasília e concluiu que elas estavam se prostituindo, "ganhando a vida".
E então pronunciou a fatídica frase "pintou um clima".
O contexto era o de crítica ao governo da Venezuela, comandada pelo ditador Nicolás Maduro, o qual Lula não condena de forma veemente.
Descobriu-se que o presidente da República já contou essa história, chamando as meninas de prostitutas, por mais de uma vez e nunca mencionou ter denunciado a suposta exploração sexual infantil que, se é crime na Venezuela não sei, mas no Brasil, é.
Após a repercussão negativa, Damares e Michelle visitaram a líder comunitária do grupo ao qual as refugiadas venezuelanas fazem parte.
As adolescentes estavam em um curso que ensinava, por exemplo, a fazer sobrancelha, penteado, maquiagem. Por isso, estavam arrumadas.
Não explicou o que quis dizer com o "pintou um clima" entre ele e as crianças/adolescentes.
Michelle já afirmou que o presidente sempre usa essa expressão, embora em suas lives, em que se comunica informalmente, nunca tenha pronunciado tais palavras.
O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes proibiu a campanha de Lula de usar o vídeo da entrevista de Bolsonaro em que ele fala das meninas de maneira pejorativa. O magistrado entendeu que a declaração foi tirada de contexto.
Escreveu também que a peça de propaganda era "sabidamente inverídica". Mas Bolsonaro disse, sim, tudo isso. Tanto que pediu desculpas.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.