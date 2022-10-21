Magno Malta é chamado de pitbull em evento com Damares e Michelle

Senador eleito Magno Malta e primeira-dama Michelle Bolsonaro em evento em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O evento "Mulheres com Bolsonaro", realizado na manhã desta sexta-feira (21), em Vitória, como o nome sugere, teve como foco a busca por votos das eleitoras. O público era formado por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ato foi protagonizado pela senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) e pela primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Houve espaço, entretanto, para a exaltação de alguns homens, além do presidente da República. Um deles foi o senador eleito pelo Espírito Santo Magno Malta (PL). Damares, antes de ser ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, foi assessora de Magno.

Mas coube à deputada federal Celina Leão (PP), eleita vice-governadora do DF na chapa de Ibaneis Rocha (MDB), puxar um coro inusitado.

"Você vai ser um furacão naquele Congresso (...) O pitbull voltou, glória a Deus por isso", discursou Celina. Em seguida, veio da plateia, incentivada por ela, a seguinte frase: "Oooo, o pitbull voltou, o pitbull voltou", com a melodia de "o campeão voltou".

Magno, conhecido pelos discursos enérgicos, não se dirigiu à plateia. Nenhum homem teve direito à palavra, nem mesmo Manato (PL), que disputa o governo do Espírito Santo.

Ele, entretanto, foi incensado por Damares e Michelle. "Acredito em você, Manato", afirmou a senadora eleita.

O tom do evento foi religioso e, digamos, profético. Os nomes de Deus e de Jesus foram citados diversas vezes, numa espécie de simbiose com os próprios candidatos Manato e, principalmente, Bolsonaro.