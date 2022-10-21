Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Magno Malta é chamado de pitbull em evento com Damares e Michelle

Ex-ministra, que também é ex-assessora de Magno, esteve no ES com a primeira-dama

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 11:15

Públicado em 

21 out 2022 às 11:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Senador eleito Magno Malta e primeira-dama Michelle Bolsonaro em evento em Vitória
Senador eleito Magno Malta e primeira-dama Michelle Bolsonaro em evento em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O evento "Mulheres com Bolsonaro", realizado na manhã desta sexta-feira (21), em Vitória, como o nome sugere, teve como foco a busca por votos das eleitoras. O público era formado por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ato foi protagonizado pela senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) e pela primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Houve espaço, entretanto, para a exaltação de alguns homens, além do presidente da República. Um deles foi o senador eleito pelo Espírito Santo Magno Malta (PL). Damares, antes de ser ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, foi assessora de Magno.
Mas coube à deputada federal Celina Leão (PP), eleita vice-governadora do DF na chapa de Ibaneis Rocha (MDB), puxar um coro inusitado.
"Você vai ser um furacão naquele Congresso (...)  O pitbull voltou, glória a Deus por isso", discursou Celina. Em seguida, veio da plateia, incentivada por ela, a seguinte frase: "Oooo, o pitbull voltou, o pitbull voltou", com a melodia de "o campeão voltou".
Magno, conhecido pelos discursos enérgicos, não se dirigiu à plateia. Nenhum homem teve direito à palavra, nem mesmo Manato (PL), que disputa o governo do Espírito Santo. 
Ele, entretanto, foi incensado por Damares e Michelle. "Acredito em você, Manato", afirmou a senadora eleita.

Veja Também

Os motivos da vitória de Magno Malta no Espírito Santo

O tom do evento foi religioso e, digamos, profético. Os nomes de Deus e de Jesus foram citados diversas vezes, numa espécie de simbiose com os próprios candidatos Manato e, principalmente, Bolsonaro.
 Os apoiadores de ambos, liderados pelas que estavam ao microfone, foram incitados a travar uma "guerra espiritual", que já virou um bordão da primeira-dama.
O presidente da República esteve no Espírito Santo em julho e, pelo que Manato já indicou ao responder à coluna em outra ocasião, não deve passar por aqui no segundo turno.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Entre duas igrejas católicas diferentes no ES, uma se sobressai

"Não podemos permitir que nosso estado retroceda", dizem bispos do ES em carta

Do Psol a bolsonaristas: os apoios de Casagrande

De Assumção a hartunguistas: os apoios de Manato

Manato diz que, se eleito, vai se vestir de PM para valorizar a categoria

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados