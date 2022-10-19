De Assumção a hartunguistas: os apoios de Manato

Guerino Zanon, de camisa rosa, e Aridelmo Teixeira, segurando a mão de Manato, que está ao centro, em evento de apoio ao candidato do PL ao governo do ES Crédito: Divulgação

Candidato ao Palácio Anchieta, Manato (PL) se apresenta como "o governador do Bolsonaro" na campanha do segundo turno. No palanque dele, realmente, há apenas bolsonaristas. Alguns, entretanto, são mais identificados com o presidente da República, outros, menos.

Entre esses, há aliados do ex-governador Paulo Hartung, que é um crítico de Bolsonaro.

O ex-secretário da Fazenda de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo), por exemplo, foi candidato ao governo e teve 0,73% dos votos no dia 2 de outubro. Em seguida, passou para o palanque de Manato.

Aridelmo, como empresário e sem vínculo formal com o governo, atuou no programa Escola Viva no governo Hartung. E quase foi secretário de Educação naquela gestão.

O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos, que disputou o governo pela Rede e ficou em quarto lugar, também está no palanque de Manato.

Apareceu no horário eleitoral e afirmou que o candidato não cometeu crimes quando foi associado à Scuderie Le Cocq, um grupo de extermínio, braço armado do crime organizado nos anos 1990.

Essa tem sido a principal crítica do adversário de Manato, Renato Casagrande (PSB).

Herkenhoff foi secretário de Segurança Pública na primeira gestão do socialista, mas em 2014 esteve ao lado de Hartung.

É mais uma digital do ex-governador. O ex-secretário pontuou, contudo, que não está pedindo votos para quaisquer candidatos.

Um fato emblemático, agora da história recente do Espírito Santo, foi a greve da PM, realizada em 2017, no governo Hartung.

Um dos acusados de participação no motim foi o deputado estadual Capitão Assumção (PL). Na época, ele não tinha mandato, mas já era da reserva da Polícia Militar.

Assumção chegou a ser preso. Foi anistiado administrativamente por Casagrande. Quando chegou à Assembleia Legislativa, ironicamente, passou a ser um dos principais opositores do socialista.

O deputado é aliado de Manato e integra a campanha do candidato do PL.

A exemplo de outros militares, o parlamentar é um crítico de Hartung, como sequela da greve, que impactou a corporação por muito tempo.

O então governador ensejou a investigação e a eventual punição de policiais envolvidos no motim, que resultou até na expulsão de alguns. Tudo revertido pela anistia, em 2019.

Falta a anistia criminal, projeto que tramita no Congresso Nacional sob relatoria do senador Marcos do Val (Podemos).