Guerino declara apoio a Manato nas eleições do ES

Pouco após o resultado das urnas nesse domingo (2), o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) declarou apoio ao candidato Carlos Manato (PL) no segundo turno das eleições para governador do Estado.
Guerino disse que vai ser coerente com o que defendeu nesta campanha. Ele acredita que Manato representa o voto da direita e da mudança.
Como já mostrou A Gazeta, Guerino e Manato já tinham selado um pacto de apoio mútuo no segundo turno contra o atual governador. O ex-prefeito teve 7,03% dos votos válidos, somando mais de 146 mil votos. Ele ganhou em Linhares.
A escolha do novo governador do Espírito Santo será decidida no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Na eleição de domingo (2), Renato Casagrande (PSB), o atual governador, obteve no primeiro turno 46,94% dos votos válidos, enquanto o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) atingiu 38,48%.
Agora os dois que seguem na disputa iniciam a batalha por apoios e construção de alianças visando ao segundo turno.