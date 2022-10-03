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Eleições 2022

Guerino declara apoio a Manato nas eleições do ES

O ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) disse que vai ser coerente com o que defendeu nesta campanha, apoiando o candidato Carlos Manato (PL)

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 12:28

Amanda Monteiro

Amanda Monteiro

Publicado em 

03 out 2022 às 12:28
Debate na Rede Gazeta
Guerino Zanon, candidato ao Governo do ES, durante o debate na Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Pouco após o resultado das urnas nesse domingo (2), o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) declarou apoio ao candidato Carlos Manato (PL) no segundo turno das eleições para governador do Estado.
Guerino disse que vai ser coerente com o que defendeu nesta campanha. Ele acredita que Manato representa o voto da direita e da mudança.
Como já mostrou A Gazeta, Guerino e Manato já tinham selado um pacto de apoio mútuo no segundo turno contra o atual governador. O ex-prefeito teve 7,03% dos votos válidos, somando mais de 146 mil votos. Ele ganhou em Linhares.
A escolha do novo governador do Espírito Santo será decidida no segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro. Na eleição de domingo (2), Renato Casagrande (PSB), o atual governador, obteve no primeiro turno 46,94% dos votos válidos, enquanto o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) atingiu 38,48%.
Agora os dois que seguem na disputa iniciam a batalha por apoios e construção de alianças visando ao segundo turno.

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