Curtas políticas: uma ausência sentida no Lula day no ES

Ex-presidente Lula (PT) disputa o segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Arte: Geraldo Neto

A quinta-feira (13) foi o Lula day, uma data em que apoiadores do ex-presidente da República marcaram um ato na Praça Costa Pereira, em Vitória, em apoio ao petista na disputa pela Presidência da República. Ele disputa o Palácio do Planalto no segundo turno contra o atual chefe do Executivo federal, Jair Bolsonaro (PL).

Mas o ato não era apenas em favor de Lula . Bandeiras com o nome do governador Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição, foram hasteadas. Uma publicação do deputado estadual eleito João Coser (PT) anunciou: "Dia 13 Lula day com Casagrande".

Pois foi sem Casagrande. O socialista não compareceu.

O governador concorre contra o bolsonarista Carlos Manato (PL). Bolsonaro foi o mais votado para presidente no primeiro turno no estado. Casagrande também foi o preferido dos eleitores.

Publicação no Instagram de João Coser convida para o Lula day em Vitória Crédito: Reprodução

A estratégia adotada pela campanha dele é afirmar que não há problema em se votar no presidente da República e, ao mesmo tempo, em Casagrande. Essa dobradinha BolsoGrande ou CasaNaro certamente já aconteceu no primeiro turno em alguns casos.

Manato faz o movimento contrário, apresenta-se ainda com mais ênfase como o candidato do Bolsonaro para impedir essa escolha ideologicamente contraditória.

O fato é que o cálculo da campanha do governador é que não seria bom negócio para ele associar-se à imagem de Lula

Enquanto isso, o ex-presidente estava em campanha no Nordeste, passou por Sergipe e Alagoas.

ENCONTRO MARCADO

À coluna, a assessoria de imprensa do candidato do PSB informou que ele não compareceu à Praça Costa Pereira porque já tinha uma reunião marcada com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT)

"Não temos que discutir narrativa, temos que discutir projetos e programas. Narrativa só serve para a eleição, mas, passada a eleição, a população precisa de projetos e programas, e só Casagrande é quem tem", discursou Vidigal, no encontro.

O governador em ato de campanha na Serra, com o prefeito Sérgio Vidigal e apoiadores Crédito: Helio Filho/Divulgação

LULANATO

Isso poderia irritar a militância petista, mas não é por isso que integrantes da esquerda votariam em Manato. Casagrande, assim, age pragmaticamente para não perder os votos dos bolsonaristas.

O voto dos petistas ele dificilmente perderia. É muito improvável o voto Lula Nato. Embora exista. Há testemunhas (não do voto, claro, mas da intenção).

MANATO E RICAS

Por falar em encontro, em evento de campanha em Linhares, na noite desta quinta, Manato discursou ao lado do ex-prefeito da cidade Guerino Zanon (PSD), que o apoia.

O candidato do PL contou que esteve com o superintendente da Polícia Federal Eugênio Ricas. Foi perguntar se há algum crime contra ele, Manato, já que o governador diz que ele é "bandido".

O candidato do PL já afirmou que teve ficha de filiação à Le Cocq, mas isso ocorreu apenas por intermédio de uma associação filantrópica ligada a militares. Negou ter participado de quaisquer atividades criminosas, as quais disse desconhecer

Nesta quinta, em Linhares, disse que vai aguardar a resposta de Ricas, mas tem certeza que não há nada.

O curioso é que o superintendente da PF quase foi candidato ao governo pelo PSD de Guerino . Recuou quando soube da chegada iminente do ex-prefeito ao partido para disputar o Palácio Anchieta.

Nos bastidores, a informação é que a candidatura de Ricas foi, inicialmente, incentivada pelo ex-governador Paulo Hartung. Guerino também é hartunguista e levou a melhor. Mas ficou em terceiro lugar no pleito, com 7% dos votos.

REFORÇO NO PALANQUE

Casagrande é quase unanimidade entre os prefeitos do Espírito Santo. Dos 78, 73 apoiam a reeleição do governador.

Bruno Marianelli (Republicanos), de Linhares, entretanto, não é um deles. Aliado de Guerino – era o vice e assumiu o Executivo municipal quando o então prefeito renunciou ao cargo –, Bruno compôs o palanque de Manato na cidade e declarou apoio ao ex-deputado federal.

Evento de campanha de Manato em Linhares Crédito: Divulgação

No primeiro turno, Casagrande foi o mais votado em 64 cidades. Manato, em 13. Em Linhares, quem ganhou foi Guerino. Além do recall do então candidato do PSD, que foi prefeito do município por cinco mandatos, a máquina da prefeitura deve tê-lo ajudado. Não se sabe se vai ser capaz de fazer o mesmo pelo candidato do PL.

O NOVO

Mas vem mais reforço aí. Ainda no evento na cidade do Norte do estado, Manato disse que o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), deve vir ao Espírito Santo apoiá-lo. Zema está com Bolsonaro.

ANISTIA PODE SER VOTADA ANTES DE MAGNO CHEGAR LÁ

Os militares já foram anistiados, administrativamente, por Casagrande, com a anuência da Assembleia Legislativa. Mas, criminalmente, só o Congresso Nacional pode aprovar.

O relator do projeto de lei que trata do tema é o senador Marcos do Val (Podemos), como a coluna já mostrou. O relatório sobre a proposta já está pronto. De acordo com Do Val, a votação, diretamente em plenário, pode ocorrer após as eleições.

TOMOU "POSSE" ANTES DA HORA

Honra ao mérito de Hu Crédito: Reprodução

O vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos) foi eleito para presidir a Câmara municipal a partir de janeiro do ano que vem. Ele já confeccionou, e entregou, diplomas de honra ao mérito a aliados em que assina como "vereador presidente da Câmara de Vitória".