Veja quem entrou na campanha de Manato após saída de marqueteiro

Carlos Manato (PL), durante convenção partidária que confirmou seu nome para a disputa ao governo do ES Crédito: Thiago Coutinho

O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) terminou o primeiro turno das eleições para o governo do Espírito Santo em segundo lugar, com 38,48% dos votos. O governador Renato Casagrande (PSB) alcançou 46,94%.

Mesmo assim, ter chegado à segunda etapa do pleito foi uma vitória política para o candidato do PL. A expectativa, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, era que o socialista liquidasse a fatura de uma vez só.

Muitos fatores podem ter contribuído para o resultado obtido por Manato. O fato de o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter sido o mais votado no estado, por exemplo, deve ser um deles. O ex-deputado é aliado do chefe do Executivo federal.

De qualquer forma, quem conduziu a campanha de Manato até este ponto foi o jornalista Fernando Carreiro. A estratégia dele foi suavizar a imagem do candidato para que conseguisse chegar além da bolha bolsonarista.

Logo após o segundo turno, entretanto, Carreiro deixou a equipe do candidato . De acordo com o próprio responsável pelo marketing da campanha, o motivo foi "a falta de um ajuste financeiro".

Ou seja, um desacordo em relação ao que Manato poderia pagar ao profissional.

Mesmo que não obtivesse a cifra almejada, fazer a campanha de um candidato com chances de ganhar de virada ou receber um percentual de votos considerável seria um bom aditivo ao currículo de Carreiro.

Mas enfim. Manato disse considerar o jornalista o seu "marqueteiro do coração", mas já conta com outra adesão à campanha.

O nome, de acordo com o candidato, foi sugerido pelo Tenente Assis, que disputou uma vaga de deputado federal pelo PTB.

Trata-se de Giselle Barbosa. Ela é jornalista e tem pós-graduações na FGV e na PUC relacionadas à área de marketing, conforme contou à coluna.

Giselle é responsável pela comunicação do PL no estado e atuou na campanha do ex-senador Magno Malta, do mesmo partido, que sagrou-se vencedor e vai voltar ao Senado em 2023.

Giselle Barbosa, que atuou na campanha de Magno Malta e agora está com Carlos Manato Crédito: Divulgação

Ela atuou como consultora de estratégia e marketing, em conjunto com as filhas do ex-senador.

É o mesmo trabalho que tem agora com Manato. O núcleo duro da campanha é formado por Assis, pelo ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) e pelo ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (sem partido).

Os dois disputaram o Palácio Anchieta no primeiro turno. Em tese, eram adversários de Manato, mas o clima entre eles sempre foi muito cordial. A ponto de Casagrande afirmar que os três haviam combinado estratégias, junto com outro então candidato, Aridelmo Teixeira (Novo), nos debates realizados pela Rede Gazeta.

Todos negaram o "complô". Logo no início da segunda etapa do pleito, Guerino, Aridelmo e Audifax subiram no palanque de Manato.

"O meu papel é um apoio para nortear algumas coisas, algumas pontas que ficaram soltas lá atrás. Temos o Guerino e Audifax, que dão uma consultoria muito importante para a gente. Tem o Bruno Lourenço, o vice, também" afirmou a nova consultora.

"Não trabalho com o termo 'marqueteiro'. Nas grandes campanhas é tudo muito segmentado. Tem um coordenador de digital, o coordenador do off-line, o coordenador de miltância... é uma equipe. Não estou em um local privilegiado", afirmou Giselle.

Além da campanha de Magno, ela atuou, no passado, para Gisinho Lopes (hoje no Solidariedade), candidato a deputado estadual.