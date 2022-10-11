O silêncio de Paulo Hartung: ex-governador ainda não declarou voto no 2° turno

Ex-goverador Paulo Hartung em entrevista ao Programa Roda Viva, da TV Cultura, em agosto. Na ocasião, ele afirmou que votaria em Simone Tebet (MDB) no primeiro turno Crédito: Reprodução/TV Cultura

O voto é secreto. Assim, ninguém é obrigado a dizer em quem vai votar. É comum, entretanto, que líderes políticos o façam. É uma forma de se posicionar, escolher um lado e contribuir para a eleição de alguém em quem acredita, por convicção, ou para barrar alguém que seria pior que a alternativa.

Desde que deixou o governo do Espírito Santo, em 2018, o ex-governador Paulo Hartung, que também saiu do MDB e está sem partido, parou de participar abertamente da política local.

Voltou as atenções ao cenário nacional, passou a ser uma espécie de analista e consultor, ouvido, por exemplo, pelo apresentador de TV Luciano Huck, que ensaiou se lançar à Presidência da República, mas recuou.

No Roda Viva, ele se mostrou entusiasta de Simone Tebet (MDB), que concorreu ao Executivo federal. Criticou o fato de ela ter votado a favor da PEC Kamikaze, que permitiu a Bolsonaro burlar as regras eleitorais e fazer uma série de "bondades" em data próxima ao pleito. Mas considerou que a emedebista era a que chegava mais perto de representar o que ele defende para o país.

O eleitor, entretanto, optou pela polarização. Tebet, apesar de ter saído politicamente fortalecida das urnas, teve um desempenho tímido. Ficou em terceiro lugar, com 4,16% dos votos.

"Depositarei nele o meu voto porque reconheço nele o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é por um Brasil que sonho ser de todos".

Até agora, Hartung não se manifestou em relação a votar em Lula ou em Bolsonaro. Ou se vai ficar neutro na disputa.

CASAGRANDE X MANATO

O parlamentar foi um crítico enfático da gestão Hartung, entre 2015 e 2018. Mesmo assim, de acordo com o que a coluna apurou, o ex-governador propôs que o deputado ingressasse no PSD, em que aliados de Hartung já haviam se instalado.

Na época, Majeski integrava o PSB e procurava outro partido. O superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas, também estava de malas prontas para o PSD. A ideia é que ele disputasse o governo do estado. Tudo foi por água abaixo quando o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, ao constatar que, no MDB, não conseguiria viabilizar a candidatura ao Palácio Anchieta, fechou com o PSD.

Guerino é um velho aliado de Hartung. Ricas, assim, sofreu uma rasteira e decidiu não ser candidato . Permaneceu na chefia da Polícia Federal e, segundo pessoas próximas a ele, ficou desiludido com a política partidária após o episódio.

Hartung também havia sido convidado a se filiar ao PSD, pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. Este queria até que o ex-governador do Espírito Santo fosse candidato à Presidência da República. Não aceitou. No Roda Viva, Hartung repetiu o que havia dito em 2018: "Estou satisfeito com a minha conclusão de mandatos eletivos".

"Mas não de participação política. Mesmo velhinho, você vai me ver militando pela melhoria do país", complementou, na ocasião.

No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) disputa o segundo turno contra o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). Casagrande já foi aliado de Hartung, mas os dois romperam, publicamente, em 2014. Naquele ano, o então emedebista bateu o socialista nas urnas.

A principal discordância entre os dois, ao menos, frise-se, publicamente, foi quanto ao equilíbrio fiscal do estado. Hartung alegou que Casagrande "exauriu a poupança" estatal, entre outras questões matemáticas e econômicas, apesar de a primeira gestão do socialista, como a atual, ter alcançado a nota do Tesouro Nacional.

O pleito de 2014 foi duro, marcado por ataques ácidos entre os adversários.

Manato, por sua vez, foi gestado pelo prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT) – em mais uma ironia, um dos principais aliados de Casagrande.

Começou a carreira política como secretário municipal e foi filiado ao partido de Vidigal por vários anos. Depois, passou pelo Solidariedade, até que se perfilou ao então deputado federal Jair Bolsonaro e ingressou no PSL (fundido ao DEM, o partido se transformou no União Brasil).

Manato nunca integrou o grupo hartunguista. Ao menos desde 2018 representa, basicamente, os valores do bolsonarismo, aos quais Hartung se opõe.

Aliados históricos do ex-governador, entretanto, estão no palanque do ex-deputado. Guerino Zanon é um deles. O ex-prefeito de Linhares ficou em terceiro lugar na corrida pelo Palácio Anchieta. E declarou voto em Bolsonaro, repetidas vezes, ainda no primeiro turno . No segundo, pulou rapidamente para o palanque de Manato e integra o núcleo duro da campanha do candidato do PL.

Cabe ressaltar aqui que nenhum deles disse ter agido assim por orientação de Hartung.

Guerino Zanon, de camisa rosa, e Aridelmo Teixeira, ao lado, segurando a mão de Manato, que está ao centro, em evento de apoio ao candidato do PL ao governo do ES Crédito: Divulgação

Hartung foi procurado pela coluna nos últimos dias e questionado a respeito do posicionamento no segundo turno, no país e no estado. A pergunta é se ele vai apoiar algum candidato. Em resposta, silêncio.

Em artigo publicado no Estadão no último dia 4 , o ex-governador tratou da eleição nacional, mas sem escolher um lado. Ele criticou o debate raso do primeiro turno e frisou que o segundo é a oportunidade para "a efetivação de um debate sobre o Brasil real", pautado por temas como educação, segurança, saúde e equilíbrio fiscal.

"O que mais se prometeu foram terrenos na Lua, tamanha a falta de lastro no chão da realidade da maioria do que se afirmou", escreveu Hartung.

Nada indica, no entanto, que a segunda etapa do pleito vá ser menos "lunática".