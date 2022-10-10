As vitórias e as derrotas eleitorais de grupo armamentista no ES

CACs são colecionadores de armas de fogo, atiradores esportivos e caçadoresCrédito: Erbs Jr. /FramePhoto/Folhapress
É provável que o leitor já tenha ouvido falar na "bancada da bala", como são conhecidos os parlamentares oriundos de carreiras da Segurança Pública, a exemplo dos PMs. Normalmente, eles têm mandatos baseados em interesses corporativos, aumentos salariais, benefícios para a categoria etc.
Mas outro movimento está surgindo. Como a coluna mostrou em agosto, o maior grupo armamentista do país, o Proarmas, formado por civis que querem cada vez mais acesso a armas, também estava de olho em cadeiras no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Proarmas também apoiou candidatos ao governo e ao Senado.
Os chamados CACs (colecionadores de armas de fogo, atiradores esportivos e caçadores), querem possuir e portar armas, e maior acesso a munições. O governo federal, liderado por Jair Bolsonaro (PL), já facilitou muito isso.
Hoje, os CACs já podem transitar com armamento no trajeto entre a casa e o estande de tiro, mas não têm que comprovar o itinerário nem circular em horário restrito. Na prática, quase não há restrição ao porte de armas por parte deles. Há um processo que estabelece critérios para quem pode comprar armamento e munições.
Criminosos, entretanto, usam pessoas com "ficha limpa" – outros bandidos ou laranjas – para comprar armas legalmente e, assim, o crime organizado tem sido abastecido confortavelmente no Brasil.
O coordenador licenciado do Proarmas no Espírito Santo, Roger Monteiro, em entrevista à coluna, minimizou esse risco. Disse que os criminosos não se dariam ao trabalho de comprar armas legais e permaneceriam no mercado negro. Aparentemente, os bandidos não temem a burocracia:
Esses são apenas alguns exemplos, já que o nosso foco aqui são os resultados eleitorais do Proarmas.
Para complementar, é preciso frisar que a posse ou o porte de armas não necessariamente é defendido como algo para aprimorar a política de segurança pública ou mesmo a defesa pessoal. É também considerado um direito, uma liberdade, embora esse conceito, na maioria das vezes não se aplique a outras liberdades.
Voltado às eleições de 2022, o objetivo do Proarmas foi emplacar senadores e deputados federais favoráveis ao armamento da população para que o Estatuto do Desarmamento seja revogado. A associação quer ter representantes nas Assembleias estaduais também, para que as polícias sejam mais maleáveis na hora de abordar os CACs.
OS RESULTADOS
Vamos aos resultados. No Espírito Santo, o próprio Roger Monteiro, líder local do Proarmas, foi candidato a deputado estadual pelo PL, com o nome de urna "Roger do Proarmas". Recebeu R$ 50 mil do partido para fazer campanha. Obteve 4.240 votos e não foi eleito.
Para critério de comparação, o deputado estadual eleito com menos votos no Espírito Santo foi Coronel Weliton (PTB), que alcançou 12.176.
O candidato a deputado federal apoiado pelos CACs foi Dr. Leonardo Lessa, do Republicanos. Ele teve 12.293 votos. O deputado federal eleito com menos votos no estado foi Messias Donato, também do Republicanos, com 42.640.
Não há registro de prestação de contas, lançamento de receita e despesa, por parte de Lessa no DivulgaCandContas, site oficial da Justiça Eleitoral.
Em relação ao Senado, o Proarmas apoiou no estado, o ex-senador Magno Malta (PL). Magno foi eleito.
"Precisamos manter o Estatuto do Desarmamento, porque não é armando a sociedade que vamos diminuir a violência dessa sociedade. Não vamos permitir que a bancada da bala, que está a serviço das grandes empresas e da indústria do armamento, nesse país e fora dele, possam destruir aquilo que certamente foi e deve continuar sendo importante para o país, que é o Estatuto do Desarmamento".
"Ninguém está falando em arma de grosso calibre, ninguém está falando disso que o sujeito pode chegar ali e comprar dez armas. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando é que um homem no campo hoje não pode viver desarmado".
Para o governo do Espírito Santo, o Proarmas apoiou o ex-deputado federal Manato (PL). Ele disputa o segundo turno contra o governador Renato Casagrande (PSB).
O vice de Manato, Bruno Lourenço (PTB), ainda no primeiro turno, gravou um vídeo ao lado de Roger Monteiro em que se disse armamentista: "Sou armamentista, tenho minha arma e sou a favor dos CACs. A PM precisa ser ajudada. O CAC está aí para ajudar".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.