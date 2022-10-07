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Eleições 2022

Neucimar Fraga, não reeleito, muda de lado e apoia Manato

Deputado federal pedia votos para Renato Casagrande (PSB) no primeiro turno, ainda que de forma discreta. Agora, está com o opositor do socialista

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 17:47

Públicado em 

07 out 2022 às 17:47
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Convenção estadual do PP declara apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB)
Renato Casagrande discursa durante convenção estadual do PP, em julho. À mesa, de camisa rosa, o deputado federal Neucimar Fraga Crédito: Ednalva Andrade
No primeiro turno, o deputado federal Neucimar Fraga (PP) estava ao lado do governador Renato Casagrande (PSB) na disputa pelo Palácio Anchieta, embora, na campanha, não tenha alardeado isso.
Um episódio curioso ocorreu, antes de domingo (2), quando a coluna o chamou de casagrandista em um texto. 
Neucimar entrou em contato e disse preferir ser chamado de bolsonarista. Na ocasião, entretanto, reafirmou defender a reeleição de Casagrande.
O PP está na base do presidente Jair Bolsonaro (PP), mas também na coligação do governador socialista no Espírito Santo. 
O deputado federal era, até o final de março, o presidente estadual do PSD. Temendo poucas chances de ser reconduzido à Câmara dos Deputados se permanecesse no partido, ele migrou para o PP. 
Na campanha, Neucimar postou foto e até vídeo ao lado de Bolsonaro. Com Casagrande, nada.
Neucimar recebeu R$ 1,7 milhão do partido e alcançou 39.539 votos, Não foi reeleito, ficou na suplência.
Nesta sexta-feira (7), o deputado apareceu nas redes sociais dizendo-se o mais novo apoiador de Manato (PL), que disputa o segundo turno no estado contra o governador.
"Em conversa ontem em Brasília decidimos que vamos caminhar no Espírito Santo também com o 22 (...) Manato, o governador de Bolsonaro, é também o meu candidato", afirmou Neucimar, em vídeo.
Neucimar Fraga declara apoio a Manato na eleição para o governo do Espírito Santo
Neucimar Fraga declara apoio a Manato na eleição para o governo do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram NeucimarFraga
Ele disse acreditar que isso seria o melhor para o Brasil e para o Espírito Santo.
No PP, há apoiadores de Bolsonaro que estão com Casagrande. Aliás, a maioria. Do contrário, o partido não teria aprovado em convenção estadual, em julho, a adesão à coligação do socialista.
O PP até integrava o governo. O presidente estadual da sigla, Marcus Vicente, era secretário de Saneamento e Habitação. Deixou o cargo para disputar o pleito. Também não foi eleito deputado federal.
Da Vitória (PP), por sua vez, foi reconduzido à Câmara. É apoiador de Bolsonaro e já gravou vídeo pedindo votos para Casagrande no segundo turno. 
É um dos adeptos do movimento BolsoGrande. E não é novidade. Da Vitória era do Cidadania, foi para o PP em março. Sempre foi aliado do governador.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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