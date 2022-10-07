O candidato que une Fabiano Contarato e Marcos do Val

Fabiano Contarato e Marcos do Val no Senado, em abril de 2022 Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

Os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos) não disputaram as eleições de 2022. Eles têm mais quatro anos de mandato em Brasília.

Mas se envolveram nas eleições no primeiro turno. E fazem o mesmo no segundo.

Do Val sempre foi aliado do governador Renato Casagrande (PSB). Em 2018, elegeu-se pelo Cidadania, partido da base do socialista. Depois mudou para o Podemos, que também está com o governador.

O senador divulgou, na quinta-feira (6), um vídeo em que pede votos para Casagrande no segundo turno. "Eu votarei, sem sombra de dúvida, na reeleição do governador Renato Casagrande, por conhecê-lo como pessoa e como político", afirmou Do Val.

"Casagrande é um governador super responsável, equilibrado e humano", elogiou.

Senador Marcos do Val pede votos para Casagrande em vídeo Crédito: Instagram/MarcosdoVal

"Muitos investimentos estão chegando ao Espírito Santo e agora não é o momento para que isso seja interrompido", alertou o parlamentar, e repetiu a frase.

"Declaro meu voto em Casagrande para o governo, na absoluta certeza de que o Estado terá um gestor comprometido com a geração de emprego, a saúde, os direitos humanos, a educação, a atenção aos mais pobres e aos que passam fome neste país desgovernado por Bolsonaro", afirmou o petista, em nota oficial, na ocasião.

O PT está na coligação de Casagrande, retirou Contarato do páreo pelo governo justamente para endossar a reeleição do socialista. O senador, contudo, foi reticente em apoiar o governador, por isso o fez tão em cima da hora. O fator decisivo, como explicita a nota, foi o cenário nacional.

Aí que Do Val e Contarato destoam.

O senador do Podemos, no mesmo vídeo em que declarou voto em Casagrande, reforçou que trabalha pela reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

"Sou testemunha do grande trabalho que o presidente tem feito pelo nosso Brasil", afirmou Do Val. "Temos que estar unidos para ele dê continuidade às importantes obras e projetos de infraestrutura que estão ocorrendo aqui no Espírito Santo", complementou o senador, dirigindo-se aos seus seguidores nas redes sociais.

Contarato, além de correligionário de Lula, é um dos grandes defensores do ex-presidente da República no estado. E um crítico do governo Bolsonaro.

O senador Fabiano Contarato e o governador Renato Casagrande Crédito: Instagram/FabianoContarato

"Num grande entendimento nacional e aqui no Estado, o Partido dos Trabalhadores, meu partido, decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande. Tudo dentro de um processo transparente, conversado e colocando nossas afinidades programáticas em primeiro plano. O governador Casagrande e eu sempre tivemos uma relação de profundo respeito, e é nessa sintonia que estamos hoje no mesmo palanque do presidente Lula e da reeleição do nosso governador", lembrou o senador do PT.

ROSE DE FREITAS