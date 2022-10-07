O candidato que une Fabiano Contarato e Marcos do Val

Fabiano Contarato e Marcos do Val no Senado, em abril de 2022Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos) não disputaram as eleições de 2022. Eles têm mais quatro anos de mandato em Brasília.
Mas se envolveram nas eleições no primeiro turno. E fazem o mesmo no segundo.
Do Val sempre foi aliado do governador Renato Casagrande (PSB). Em 2018, elegeu-se pelo Cidadania, partido da base do socialista. Depois mudou para o Podemos, que também está com o governador.
O senador divulgou, na quinta-feira (6), um vídeo em que pede votos para Casagrande no segundo turno. "Eu votarei, sem sombra de dúvida, na reeleição do governador Renato Casagrande, por conhecê-lo como pessoa e como político", afirmou Do Val.
"Casagrande é um governador super responsável, equilibrado e humano", elogiou.
Senador Marcos do Val pede votos para Casagrande em vídeoCrédito: Instagram/MarcosdoVal
"Muitos investimentos estão chegando ao Espírito Santo e agora não é o momento para que isso seja interrompido", alertou o parlamentar, e repetiu a frase.
"Declaro meu voto em Casagrande para o governo, na absoluta certeza de que o Estado terá um gestor comprometido com a geração de emprego, a saúde, os direitos humanos, a educação, a atenção aos mais pobres e aos que passam fome neste país desgovernado por Bolsonaro", afirmou o petista, em nota oficial, na ocasião.
O PT está na coligação de Casagrande, retirou Contarato do páreo pelo governo justamente para endossar a reeleição do socialista. O senador, contudo, foi reticente em apoiar o governador, por isso o fez tão em cima da hora. O fator decisivo, como explicita a nota, foi o cenário nacional.
O senador do Podemos, no mesmo vídeo em que declarou voto em Casagrande, reforçou que trabalha pela reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
"Sou testemunha do grande trabalho que o presidente tem feito pelo nosso Brasil", afirmou Do Val. "Temos que estar unidos para ele dê continuidade às importantes obras e projetos de infraestrutura que estão ocorrendo aqui no Espírito Santo", complementou o senador, dirigindo-se aos seus seguidores nas redes sociais.
Contarato, além de correligionário de Lula, é um dos grandes defensores do ex-presidente da República no estado. E um crítico do governo Bolsonaro.
O senador Fabiano Contarato e o governador Renato CasagrandeCrédito: Instagram/FabianoContarato
"Num grande entendimento nacional e aqui no Estado, o Partido dos Trabalhadores, meu partido, decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande. Tudo dentro de um processo transparente, conversado e colocando nossas afinidades programáticas em primeiro plano. O governador Casagrande e eu sempre tivemos uma relação de profundo respeito, e é nessa sintonia que estamos hoje no mesmo palanque do presidente Lula e da reeleição do nosso governador", lembrou o senador do PT.
ROSE DE FREITAS
O Espírito Santo, como os demais estados, tem, ao todo, três senadores. A cadeira que esteve em disputa em 2022 foi a de Rose de Freitas (MDB), que não foi reeleita. Teve uma votação respeitável, escolhida por 747.104 eleitores, mas ficou em segundo lugar.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.