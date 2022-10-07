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Eleições 2022

O candidato que une Fabiano Contarato e Marcos do Val

Senadores do ES já anunciaram quem apoiam nas disputas pelo governo e pela Presidência da República

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 16:16

Públicado em 

07 out 2022 às 16:16
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Fabiano Contarato e Marcos do Val no Senado, em abril de 2022
Fabiano Contarato e Marcos do Val no Senado, em abril de 2022 Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
Os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos) não disputaram as eleições de 2022. Eles têm mais quatro anos de mandato em Brasília.
Mas se envolveram nas eleições no primeiro turno. E fazem o mesmo no segundo.
Do Val sempre foi aliado do governador Renato Casagrande (PSB). Em 2018, elegeu-se pelo Cidadania, partido da base do socialista. Depois mudou para o Podemos, que também está com o governador.
O senador divulgou, na quinta-feira (6), um vídeo em que pede votos para Casagrande no segundo turno. "Eu votarei, sem sombra de dúvida, na reeleição do governador Renato Casagrande, por conhecê-lo como pessoa e como político", afirmou Do Val.
"Casagrande é um governador super responsável, equilibrado e humano", elogiou.
Senador Marcos do Val
Senador Marcos do Val pede votos para Casagrande em vídeo Crédito: Instagram/MarcosdoVal
"Muitos investimentos estão chegando ao Espírito Santo e agora não é o momento para que isso seja interrompido", alertou o parlamentar,  e repetiu a frase.
 Contarato, por sua vez, declarou apoio a Casagrande ainda no primeiro turno, mas a menos de uma semana do dia da votação.
"Declaro meu voto em Casagrande para o governo, na absoluta certeza de que o Estado terá um gestor comprometido com a geração de emprego, a saúde, os direitos humanos, a educação, a atenção aos mais pobres e aos que passam fome neste país desgovernado por Bolsonaro", afirmou o petista, em nota oficial, na ocasião.
O PT está na coligação de Casagrande, retirou Contarato do páreo pelo governo justamente para endossar a reeleição do socialista. O senador, contudo, foi reticente em apoiar o governador, por isso o fez tão em cima da hora. O fator decisivo, como explicita a nota, foi o cenário nacional.
Aí que Do Val e Contarato destoam.

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O senador do Podemos, no mesmo vídeo em que declarou voto em Casagrande, reforçou que trabalha pela reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).
"Sou testemunha do grande trabalho que o presidente tem feito pelo nosso Brasil", afirmou Do Val.  "Temos que estar unidos para ele dê continuidade às importantes obras e projetos de infraestrutura que estão ocorrendo aqui no Espírito Santo", complementou o senador, dirigindo-se aos seus seguidores nas redes sociais.
Contarato, além de correligionário de Lula, é um dos grandes defensores do ex-presidente da República no estado. E um crítico do governo Bolsonaro.
O senador Fabiano Contarato e o governador Renato Casagrande
O senador Fabiano Contarato e o governador Renato Casagrande Crédito: Instagram/FabianoContarato
Casagrande também declarou voto em Lula, embora não o faça nem com a metade da ênfase adotada por Contarato.
"Num grande entendimento nacional e aqui no Estado, o Partido dos Trabalhadores, meu partido, decidiu apoiar a reeleição do governador Renato Casagrande. Tudo dentro de um processo transparente, conversado e colocando nossas afinidades programáticas em primeiro plano. O governador Casagrande e eu sempre tivemos uma relação de profundo respeito, e é nessa sintonia que estamos hoje no mesmo palanque do presidente Lula e da reeleição do nosso governador", lembrou o senador do PT.
ROSE DE FREITAS
O Espírito Santo, como os demais estados, tem, ao todo, três senadores. A cadeira que esteve em disputa em 2022 foi a de Rose de Freitas (MDB), que não foi reeleita. Teve uma votação respeitável, escolhida por 747.104 eleitores, mas ficou em segundo lugar.
Magno Malta (PL), o mais votado, vai voltar ao Senado. Ele apoia a eleição do adversário de Casagrande, Manato (PL).
No segundo turno, assim como no primeiro, Rose está com Casagrande. Para presidente da República, já disse que vai votar em Lula.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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