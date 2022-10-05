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Eleições 2022

Tebet declara apoio a Lula: 'O que está em jogo é maior do que cada um de nós'

Terceira colocada nas eleições, com quase 5 milhões de votos, senadora se pronunciou na tarde desta quarta (5) após almoçoar com ex-presidente

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 16:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2022 às 16:39

Catia Seabra e Victoria Azevedo

senadora Simone Tebet (MDB-MS), terceira colocada na disputa pela Presidência, declarou, nesta quarta-feira (5), apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.
"O que está em jogo é muito maior do que cada um de nós", disse ela, em pronunciamento nesta tarde.
Simone Tebet anuncia apoio a Lula no 2º turno
Simone Tebet anuncia apoio a Lula no 2º turno Crédito: Reprodução
"Nos últimos quatro anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina, a arma ocupou o lugar dos livros. A iniquidade fez curvas a esperança. A mentira feriu a verdade", afirmou Tebet. "Por tudo isso (...), depositarei nele (Lula) o meu voto".
Tebet e Lula almoçaram juntos em São Paulo, na casa da ex-prefeita Marta Suplicy.
O ex-presidente já havia conversado, nesta segunda-feira (3), com Tebet. Antes do telefonema, o vice da chapa de Lula, Geraldo Alckmin, também conversou com a senadora. Após uma série de contatos, o telefonema foi intermediado pela mulher do ex-presidente, a socióloga Rosângela da Silva.
Na manhã desta quarta, o MDB anunciou a posição de neutralidade do partido no segundo turno, liberando seus filiados para apoiar Lula ou Jair Bolsonaro (PL).
A posição de neutralidade do MDB vinha sendo questionada por alguns membros do partido, que pediam que o partido tomasse uma posição. O tesoureiro do partido, senador Marcelo Castro (MDB-PI) havia afirmado que seria necessário o MDB escolher um candidato pela sua "história em defesa da democracia, de liberdade, de estado de direito, de respeito às instituições". A ala emedebista mais vocal defende apoio a Lula.
O petista também anunciou nas redes sociais que terá apoio do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Ele compartilhou foto ao lado de Helder.

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Tebet ficou em terceiro lugar na disputa presidencial, com 4,2% dos votos. Ela terminou a frente do pedetista Ciro Gomes (PDT), que ficou para trás na reta final da campanha.
O apoio da senadora a Lula já havia sinalizado logo após o anúncio do resultado do primeiro turno das eleições. No entanto, disse que aguardaria a posição dos presidentes dos partidos que participaram de sua coligação.
"Não esperem de mim omissão. Tomem logo [presidentes dos partidos da coligação] a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam que esse não é qualquer momento do Brasil", afirmou naquele momento a senadora em pronunciamento na sede do comitê de campanha.

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