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Eleições 2022

FHC declara voto em Lula por 'democracia e inclusão social'

Em anúncio nas redes sociais, post do tucano é acompanhado de duas fotos de FHC com o petista, uma antiga, da época em que disputavam eleições um contra o outro, e uma atual, de quando se encontraram em 2021
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2022 às 12:13

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 12:13

Fernando Henrique Cardoso e Lula em dois momentos. Foto foi compartilhada pelo FHC no Twitter
Fernando Henrique Cardoso e Lula em dois momentos. Foto foi compartilhada pelo FHC no Twitter Crédito: FHC/Twitter/Reprodução
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Em anúncio nas redes sociais, o tucano afirmou que vota "por uma história de luta pela democracia e inclusão social". A publicação é acompanhada de duas fotos de FHC com o petista, uma antiga, da época em que disputavam eleições um contra o outro, e uma atual, de quando se encontraram no ano passado.
Às vésperas do primeiro turno, o ex-presidente tucano lançou nota recomendando o voto em quem defende "a democracia e o combate à pobreza e a desigualdade social". Naquela ocasião, ele não citou o petista nominalmente. A candidata oficialmente apoiada pelo PSDB na primeira rodada do pleito era a senadora Simone Tebet (MDB).
A declaração de Fernando Henrique Cardoso ocorre um dia após o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O acordo foi mal recebido pelo partido e criticado por tucanos históricos, como Aloysio Nunes. A legenda liberou os diretórios estaduais para apoiarem qualquer um dos candidatos à sucessão presidencial.

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