Quem são os suplentes dos eleitos para senador e deputados no ES

Entretanto, dos 13 que tentaram se reeleger em Brasília ou mudar de deputado estadual para federal ou senador, sete podem acabar exercendo um mandato nos próximos anos, visto que acabaram na lista de suplentes dos partidos pelos quais concorreram às vagas. Dessa forma, podem acabar assumindo mandato caso alguns eleitos saia para disputar outro cargo em 2024 ou venha até a assumir alguma secretaria de governo, por exemplo.