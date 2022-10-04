Quem são os suplentes dos eleitos para senador e deputados no ES

No último domingo (2), foram eleitos os novos deputados federais e estaduais que vão representar o Espírito Santo nos próximos quatro anos, além de um novo senador, que tem mandato de 8 anos. Mesmo com a definição da lista, é comum que alguns deles sejam convidados a assumir alguma secretaria de governo ou até ministério, ou ainda podem decidir concorrer a algum outro cargo nas eleições municipais de 2024.
Nesses casos, é o candidato suplente que assume a vaga. No caso da Câmara dos Deputados ou Assembleia Legislativa, como as vagas pertencem ao partido ou federação pelo qual os candidatos se elegeram, assume a vaga o próximo candidato da lista a ter recebido mais votos. No Senado, os suplentes já são definidos pela chapa antes da eleição.
Na Câmara dos Deputados, elegeram candidatos os partidos PL, PP, Podemos, Republicanos e PSB, além da federação PT/PCdoB/PV; . Na Assembleia Legislativa conquistaram vagas o PL, Republicanos, Federação PSOL/Rede, Federação PT/PCdoB/PV, Podemos, PSB, União Brasil, Federação PSDB/Cidadania, PP, Patriota, PDT, PSC e PTB.
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Muitos deputados estaduais e federais do Espírito Santo que tentavam mais um mandato na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, respectivamente, acabaram ficando de fora da lista de eleitos.
Entretanto, dos 13 que tentaram se reeleger em Brasília ou mudar de deputado estadual para federal ou senador, sete podem acabar exercendo um mandato nos próximos anos, visto que acabaram na lista de suplentes dos partidos pelos quais concorreram às vagas. Dessa forma, podem acabar assumindo mandato caso alguns eleitos saia para disputar outro cargo em 2024 ou venha até a assumir alguma secretaria de governo, por exemplo.
Entre os deputados estaduais que não se elegeram em 2022 está Dr. Hércules (Patriota), que vai deixar a Assembleia após quatro mandatos consecutivos. Bruno Lamas (PSB) ficou como suplente depois de cumprir dois mandatos consecutivos na Assembleia e três como vereador na Serra.
Conheça abaixo o nome e o perfil dos suplentes para o Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.
CONFIRA OS SUPLENTES DOS ELEITOS
SENADO
- PL
- Eleito: Magno Malta
- Suplentes: 1° Marcinha Macedo (PL) e 2° Tenente Emerson (PTB)
CÂMARA DOS DEPUTADOS
- Federação PT/PCdoB/PV
- Eleitos: Helder Salomão e Jack Rocha
- Suplente: Geiza (PCdoB)
- PL
- Eleito: Gilvan
- Suplente: Júnior Corrêa
- PP
- Eleitos: Evair de Melo e Da Vitória
- Suplente: Neucimar Fraga
- Podemos
- Eleitos: Gilson Daniel e Dr Victor
- Suplente: Coronel Ramalho
- Republicanos
- Eleitos: Amaro Neto e Messias Donato
- Suplente: Devanir Ferreira
- PSB
- Eleito: Paulo Foletto
- Suplente: Freitas
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
- Republicanos
- Eleitos: Sergio Meneguelli, Hudson Leal, Alcântaro e Bispo Alves
- Suplente: Leandro do Hospital
- PL
- Eleitos: Capitão Assumção, Lucas Polese, Delegado Danilo Bahiense, Callegari e Zé Preto
- Suplente: Rafael Monteiro
- Federação PT/PCdoB/PV
- Eleitos: João Coser e Iriny Lopes
- Suplente: Julio da Fetaes
- Federação PSOL/Rede
- Eleita: Camila Valadão
- Suplente: Fabio Duarte
- Podemos
- Eleitos: Marcelo Santos, Lucas Scaramussa e Allan Ferreira
- Suplente: Anadelso Pereira
- PSB
- Eleitos: Tyago Hoffman, Janete de Sá e Dary Pagung
- Suplente: Bruno Lamas
- União Brasil
- Eleito: Dr Bruno Resende e Denninho Silva
- Suplente: Edgar do Esporte
- Federação PSDB/Cidadania
- Eleitos: Vandinho Leite, Mazinho dos Anjos e Fabrício Gandini
- Suplente: Emílio Mameri
- Patriota
- Eleito: Pablo Muribeca
- Suplente: Dr. Hércules
- PDT
- Eleitos: Adilson Espíndula e José Esmeraldo
- Suplente: Alexandre Quintino
- PP
- Eleitos: Raquel Lessa e Ferraço
- Suplente: Marcos Madureira
- PSC
- Eleito: Alexandre Xambinho
- Suplente: Gustavo Lacerda
- PTB
- Eleito: Coronel Weliton
- Suplente: Weldel Lima