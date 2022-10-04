Foto mente ao afirmar que alguns eleitores do Espírito Santo já votaram para o segundo turno Crédito: Montagem

Your browser does not support the audio element. É falso que eleitores do ES já tenham votado para o segundo turno

A Gazeta. Uma foto que circula nas redes sociais tem espalhado de forma equivocada que alguns eleitores do Espírito Santo já votaram para o segundo turno juntamente com o voto para primeiro turno das Eleições 2022. O boato que circula no WhatsApp é falso, conforme verificou o Passando a Limpo , serviço de checagem de

A foto mostra alguns comprovantes de votação amassados, com número da zona eleitoral, seção e nome de alguns eleitores. Nos "canhotos", é possível ver que o Estado em questão é o Espírito Santo, com eleitores da 36ª Zona Eleitoral, situada em Pancas, na região Centro-Oeste capixaba.

A imagem divulgada traz uma legenda que afirma que "tem gente que já votou no segundo turno", e mostra os comprovantes de votação de três eleitores, tanto no 1º turno como no 2º turno das Eleições 2022.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), no entanto, afirma que é falsa a afirmação de que eleitores já tenham votado para o segundo turno na cidade e explica que houve um erro gráfico.

Para o Passando a Limpo, é considerado falso o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

De acordo com o TRE, a explicação para o fato é simples. A gráfica licitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fazer a impressão dos cadernos de votação para o TRE-ES, ao detectar um erro numa prova de impressão, não fez o descarte adequado do material.

Essa gráfica deixou os comprovantes íntegros no caderno de votação, e eles acabaram sendo distribuídos.

O TRE explica que o cartório da 36ª Zona Eleitoral, assim como todos os demais, recebeu apenas um caderno de votação para cada turno.

Sendo assim, nenhum eleitor já votou para o próximo pleito, que será realizado no dia 30 de outubro.

POR QUE CHECAMOS

A Gazeta que, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às Passando a Limpo é um serviço de checagem deque, em parceria com a Google, monitora e verifica publicações que viralizam nas redes sociais com conteúdos suspeitos relacionados às Eleições 2022 no Espírito Santo.

O conteúdo analisado foi recebido pelo WhatsApp do Passando a Limpo por vários leitores. Afirmações similares também foram encontradas em postagens no Facebook.

As afirmações checadas nessa verificação desinformam ao sugerir que alguns eleitores não poderão votar no segundo turno ou que a Justiça Eleitoral tenha atuado para impedir alguns eleitores de exercer o voto nos dois turnos.