Os capixabas foram às urnas neste domingo (2) e levaram para o segundo turno os candidatos ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB), atual governador, e Carlos Manato (PL), ex-deputado federal. É a primeira vez em 28 anos que a eleição para o governo do Espírito Santo não foi encerrada já no primeiro turno.
No entanto, quem pesquisou sobre o assunto no Google se deparou com outro resultado. Ao buscar por informações sobre a eleição do Estado usando termos como "Governador Espírito Santo TSE" ou mesmo "Casagrande TSE", o resultado que aparece em destaque no Google é uma notícia da página do tribunal que mostra que Casagrande teria sido reeleito.
O resultado é o primeiro que aparece nessas buscas, com o seguinte título: “Casagrande (PSB) é reeleito governador do Espírito Santo”, conforme mostra abaixo:
Trata-se de uma matéria publicada no portal do TSE que aparece no Google com um título diferente do título em que ela foi publicada no site do Tribunal.
Isso porque ao clicar no link, o leitor é direcionado para a notícia do TSE sobre o resultado da eleição no Estado com um título correto: “ES: Casagrande (PSB) e Manato (PL) vão ao 2º turno no estado”. Veja na imagem abaixo
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi questionado pela reportagem de A Gazeta sobre o erro e explicou que já está providenciado a correção do título junto ao Google.
Casagrande aparece como reeleito em pesquisa no Google TSE pede correção
O tribunal destacou ainda que reindexação do título correto é de responsabilidade do buscador, mas não informou o que poderia ter causado o erro.
As principais pesquisas mostravam de fato uma vantagem para o Casagrande, que aparecia com 59% dos votos válidos na pesquisa Ipec divulgada na véspera, podendo vencer no primeiro turno. Entretanto, Manato (PL), que estava em segundo lugar, aparecia com apenas 25% das intenções de voto.
Nas urnas, porém, Casagrande conseguiu 46,94% dos votos válidos e Manato 38,48%, conforme dados do TSE.