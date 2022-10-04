No entanto, quem pesquisou sobre o assunto no Google se deparou com outro resultado. Ao buscar por informações sobre a eleição do Estado usando termos como "Governador Espírito Santo TSE" ou mesmo "Casagrande TSE", o resultado que aparece em destaque no Google é uma notícia da página do tribunal que mostra que Casagrande teria sido reeleito.

O resultado é o primeiro que aparece nessas buscas, com o seguinte título: “Casagrande (PSB) é reeleito governador do Espírito Santo”, conforme mostra abaixo:

Pesquisa no Google sobre resultado da eleição no ES traz título errado do TSE Crédito: Google/Reprodução

Trata-se de uma matéria publicada no portal do TSE que aparece no Google com um título diferente do título em que ela foi publicada no site do Tribunal.

Isso porque ao clicar no link, o leitor é direcionado para a notícia do TSE sobre o resultado da eleição no Estado com um título correto: “ES: Casagrande (PSB) e Manato (PL) vão ao 2º turno no estado”. Veja na imagem abaixo

Notícia no site do TSE mostra informação correta Crédito: Reprodução\Google

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi questionado pela reportagem de A Gazeta sobre o erro e explicou que já está providenciado a correção do título junto ao Google.

Your browser does not support the audio element. Casagrande aparece como reeleito em pesquisa no Google TSE pede correção

O tribunal destacou ainda que reindexação do título correto é de responsabilidade do buscador, mas não informou o que poderia ter causado o erro.