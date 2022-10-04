Eleição para o governo do ES: Ipec vê movimento de decisão de voto de última hora após as últimas pesquisas Crédito: Arte: Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Ipec explica que voto útil e indecisos causaram divergência entre pesquisa e urnas no ES

A decisão pelo voto útil e a escolha dos indecisos na última hora são os motivos apontados pelo Ipec pela diferença dos números de intenções de voto apontados na pesquisa na véspera da eleição do resultado das urnas no Espírito Santo. A avaliação é da CEO do Ipec, Márcia Cavallari.

Para Márcia Cavallari, uma explicação para a diferença nos resultados está na forte movimentação dos candidatos do PL na última hora, o que ocorreu no Espírito Santo e também em geral no país, por movimentação de redes sociais.

“A gente tinha também no Espírito Santo uma proporção de três em cada dez eleitores que diziam que poderiam mudar de voto para governador até eleição, e essa movimentação em geral foi para candidato do PL, com migração direta de eleitores de Casagrande para Manato”, afirma.

Segundo ela, esse contexto era considerado empate técnico, que acabou com o candidato do PL favorecido pela já citada movimentação casada dos candidatos a presidente, governador e senador do PL. “Na eleição para o Senado, 50% dos eleitores não sabiam em quem votar na véspera”, explica.

O resultado de Bolsonaro nas urnas, com seis pontos a mais do que estimado nas pesquisas – foram 43% dos votos válidos nas urnas contra 37% na pesquisa da véspera –, ela acredita que foi resultado de um voto útil dos indecisos, que eram 3%.

Outro motivo seria também a migração de parte dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) para impedir uma possível vitória do ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno, que figurava com 51% na pesquisa.

"A pesquisa não tem papel de fazer projeção do resultado futuro e não é uma verdade absoluta. É um momento do eleitor e tem espaço para mudar" Márcia Cavallari - CEO do Ipec