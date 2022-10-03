Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Eleitor que faltou no primeiro turno pode votar no segundo; entenda

Até mesmo quem ainda não justificou a ausência na votação do dia 2 poderá ir às urnas no próximo domingo (30)

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 19:38

Gabriela Oliveira

Gabriela Oliveira

Publicado em 

03 out 2022 às 19:38
O segundo turno das Eleições 2022 acontece no dia 30 de outubro, quando os eleitores do Espírito Santo voltam às urnas para a escolha de governador e presidente da República. Mas como fica a situação de quem não compareceu às urnas no primeiro turno, realizado no último dia 2? Poderá exercer o direito ao voto no segundo turno?
A respostam é sim! E vale até para aqueles que ainda não justificaram a ausência no primeiro turno. Isso porque cada turno é considerado uma eleição independente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E, após cada etapa de votação, o eleitor tem um prazo de 60 dias para justificar o não comparecimento às urnas. No caso do primeiro turno, esse prazo vai até o dia 1º de dezembro deste ano.
Eleitor que faltou no primeiro turno pode votar no segundo; entenda
Assim, mesmo sem ter votado no primeiro turno, o eleitor poderá ir às urnas no segundo. Mas é importante lembrar que, para isso, é preciso estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, em relação à participação em eleições de anos anteriores. Confira mais informações no vídeo da série 1 minuto para entender.

SAIBA COMO JUSTIFICAR

A justificativa pelo não comparecimento ao primeiro turno pode ser apresentada pelo aplicativo e-Título, pelo Sistema Justifica ou por meio de formulário de requerimento.
Em todos esses casos, o eleitor deve apresentar junto com a justificativa um documento anexado que comprove o motivo da ausência à eleição. A autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título eleitoral analisará a justificativa. Caso seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. No entanto, se for recusada, a pessoa deverá pagar a multa eleitoral.
Ao acessar o Sistema Justifica, o eleitor deverá informar os dados pessoais e declarar o motivo da ausência às urnas. Deve também anexar a documentação comprobatória digitalizada. Em seguida, será gerado um código de protocolo para acompanhamento. Após a análise, o eleitor será notificado da decisão.

Veja Também

O que acontece se eu não comparecer nas eleições e não justificar?

Já o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral deve ser apresentado preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas em locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais. É necessário apresentar também um documento oficial de identificação com fotografia (e-Título, carteira de identidade, passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho etc.).
Caso a justificativa seja apresentada no dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.

ANOTE OS PRAZOS 

No caso das Eleições 2022, os prazos para a apresentação da justificativa são:
  • Até 1º de dezembro de 2022 deve ser apresentada a justificativa da ausência no primeiro turno;
  • Até 9 de janeiro de 2023 deve ser apresentada a justificativa da ausência no segundo turno.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Por que as pesquisas eleitorais foram diferentes do resultado das urnas?

PL é o partido que mais cresceu na nova Assembleia do ES; veja composição

Metade da bancada federal do ES é renovada; veja quem entra e quem sai

Renovação da Assembleia do ES é de 53%; veja quem entra e quem sai

Corrida do 2º turno no ES e no Brasil começa indefinida, avaliam especialistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TSE TRE-ES Primeiro Turno Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados