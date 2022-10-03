sim! E vale até para aqueles que ainda não justificaram a ausência no primeiro turno. Isso porque cada turno é considerado uma eleição independente pelo A respostam é! E vale até para aqueles que ainda não justificaram a ausência no primeiro turno. Isso porque cada turno é considerado uma eleição independente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) . E, após cada etapa de votação, o eleitor tem um prazo de 60 dias para justificar o não comparecimento às urnas. No caso do primeiro turno, esse prazo vai até o dia 1º de dezembro deste ano.

Your browser does not support the audio element. Eleitor que faltou no primeiro turno pode votar no segundo; entenda

Assim, mesmo sem ter votado no primeiro turno, o eleitor poderá ir às urnas no segundo. Mas é importante lembrar que, para isso, é preciso estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, em relação à participação em eleições de anos anteriores. Confira mais informações no vídeo da série 1 minuto para entender.

SAIBA COMO JUSTIFICAR

A justificativa pelo não comparecimento ao primeiro turno pode ser apresentada pelo aplicativo e-Título, pelo Sistema Justifica ou por meio de formulário de requerimento.

Pelo e-Título: o aplicativo está disponível para download nas Plataformas Android e iOS.

Pelo Sistema Justifica, no site justifica.tse.jus.br e em portais da Justiça Eleitoral (TSE e TRE).

Por Formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição), disponível no formato PDF em www.tse.jus.br/eleitor/justificativa-eleitoral/justificativa-eleitoral



Em todos esses casos, o eleitor deve apresentar junto com a justificativa um documento anexado que comprove o motivo da ausência à eleição. A autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título eleitoral analisará a justificativa. Caso seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. No entanto, se for recusada, a pessoa deverá pagar a multa eleitoral.

Ao acessar o Sistema Justifica, o eleitor deverá informar os dados pessoais e declarar o motivo da ausência às urnas. Deve também anexar a documentação comprobatória digitalizada. Em seguida, será gerado um código de protocolo para acompanhamento. Após a análise, o eleitor será notificado da decisão.

Já o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral deve ser apresentado preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas em locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais. É necessário apresentar também um documento oficial de identificação com fotografia (e-Título, carteira de identidade, passaporte, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho etc.).

Caso a justificativa seja apresentada no dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência.



ANOTE OS PRAZOS

No caso das Eleições 2022 , os prazos para a apresentação da justificativa são: