  • Tebet: 'Brasileiro optou por 2 turnos, mas eu e Mara entramos e saímos gigantes'
Eleições 2022

Tebet: 'Brasileiro optou por 2 turnos, mas eu e Mara entramos e saímos gigantes'

Após totalização dos votos, a candidata do MDB, que alcançou 4,2% dos votos, viu seu saldo nas eleições como positivo e provou que sua campanha se tratou de algo sério.

Publicado em 03 de Outubro de 2022 às 00:16

Agência Estado

Simone Tebet em discurso durante período eleitoral Crédito: MDB / Twitter / Reprodução
A senadora Simone Tebet (MS), candidata à Presidência da República pelo MDB, reconheceu na noite deste domingo que a vontade soberana do povo brasileiro optou por dois turnos para a eleição para presidente, mas que ela e sua vice, Mara Gabrilli (PSDB), entraram e saíram gigantes do pleito.
A chapa Simone Tebet e Mara Gabrilli ficou em terceiro lugar atrás de Lula e Bolsonaro, com 4,2% dos votos válidos com uma votação de quase 4,6 milhões de votos.

Veja Também

Lula tem 47% dos votos, Bolsonaro, 43%, e disputam o segundo turno

Ao lado da vice, Simone Tebet emocionou-se ao lembrar das dificuldades que teve de enfrentar para pode oficializar sua candidatura e disse que a chapa que formou com a tucana Mara Gabrilli foi uma forma de mostra que as mulheres, a partir de agora, serão protagonistas e não apenas eco.
"Duas mulheres saíram do zero e provaram que nossa campanha era séria. Nossa campanha mostrou que daqui para frente as mulheres não serão só eco", afirmou. Ela disse ainda que a campanha dela e de Mara foi inclusiva - e que nunca teve a intenção de ser apenas uma campanha feminina.
"Era uma trajetória de marcar posição, do que as mulheres podem fazer na política brasileira. Não queremos ser apenas coadjuvantes, queremos ser protagonistas da política do Brasil. Somos as candidaturas com a votação maior da história do MDB, de 4,2% dos votos", finalizou.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Confira a lista com todos os eleitos nas eleições no ES

Eleitores no ES voltam às urnas para o segundo turno no dia 30 de outubro

Lula venceu em 14 estados e Bolsonaro em 12. Confira o mapa

ES e mais 10 Estados enfrentam segundo turno para governador

'Vamos acertar biometria', diz presidente do TRE-ES após filas

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líder de quadrilha de roubo de cargas que agia no ES é preso no RJ
Cantor Silva
Justiça mantém indenização de R$ 20 mil a Silva por show cancelado no ES
PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre

