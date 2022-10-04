Ciro acompanha PDT e anuncia apoio a Lula no 2° turno

Danielle Brant e Julia Chaib

Em vídeo de cerca de 3 minutos, Ciro disse acompanhar a decisão do partido, que, pouco antes, formalizou o apoio a Lula após reunião da Executiva do PDT realizada de forma virtual e presencial, na sede do partido, em Brasília.

Ciro Gomes anuncia apoio a Lula no segundo turno das eleições Crédito: Reprodução/Twitter Ciro Gomes

"Frente às circunstâncias, é a última saída", disse. Ciro afirmou lamentar que a "trilha democrática tenha afunilado a tal ponto que resta aos brasileiros uma opção, a meu ver, insatisfatória."

"Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso na nossa democracia de construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo".

Ciro, a seguir, criticou a "campanha violenta" da qual foi vítima, mas afirmou que não vai se ausentar da luta pelo Brasil. "Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora."

Segundo o presidente do PDT, Carlos Lupi, Ciro endossou integralmente a decisão. "O Ciro não viajará, ficará aqui no Brasil e já declarou o apoio ao partido."

A informação do apoio do PDT em troca das propostas pedetistas foi antecipada à Folha de S.Paulo por Lupi. Ele disse ter conversado com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nesta segunda (3), e afirmou ter sugerido a ela a incorporação de três propostas de Ciro: o programa que prevê zerar dívidas do SPC, o plano de renda mínima e um projeto de educação em tempo integral.

"Tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário, e eu repeti isso três vezes porque se tivesse voto contrário poderia registrar em ata, está gravado, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula ", afirmou Lupi nesta terça.

Perguntado como Ciro faria para apoiar o petista depois de todas as declarações dadas durante a campanha, Lupi brincou e disse que a eleição já teve até "padre de quadrilha junina na campanha".

"O processo político às vezes se acirra de uma maneira, e eu vivenciei disso do Brizola com o Lula , lá em 1989. É uma coisa muito forte, mas isso não impediu o Brizola de estar com o Lula na campanha."

Lupi afirmou que derrotar Bolsonaro é prioridade absoluta do partido. "Derrotar Bolsonaro é uma causa nacional, uma causa da pátria, uma causa dos democratas."

"Essa decisão é de apoio ao presidente Lula porque ele representa uma aproximação maior com nosso ideário. Não é o nosso ideário, não é o que a gente lutou para ser, mas é o mais próximo, e principalmente um não muito grande ao Bolsonaro e o que ele representa", ressaltou o presidente do PDT.

"Bolsonaro, na nossa opinião, representa o atraso do atraso do atraso desse país, um aspirante a ditador, malversador do dinheiro público, um homem da falsa fé cristão", disse, acrescentando que não admitirá nenhum pedetista apoiando o atual presidente.

Após terminar o primeiro turno em quarto lugar, Ciro adiou por "algumas horas" o anúncio sobre seu posicionamento para o segundo turno.

"Nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação", disse ele na noite de domingo (2), após a divulgação do resultado do pleito.

"Por isso, peço a vocês mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio para bem servir a nação brasileira", continuou o candidato, que teve cerca de 3,5 milhões de votos, ou 3% do total.

Ciro terminou a corrida com 3,04% dos votos, atrás de Simone Tebet (MDB), que teve 4,16%. Neste domingo (2), Lula recebeu 48,43% dos votos válidos e o atual chefe do Executivo, 43,20%.

Em uma situação inédita, Ciro terminou em terceiro lugar no Ceará, sua base política, e viu seu candidato ao governo, Roberto Cláudio (PDT), encerrar a disputa também na terceira colocação. O petista Elmano de Freitas foi eleito no primeiro turno com 51% dos votos.

A eleição no Ceará rachou a família Ferreira Gomes. Cid e Ivo, irmãos de Ciro, apoiaram Elmano na reta final da corrida ao governo. "Eu dei minha vida ao povo cearense e algumas lideranças, todas que ajudei a formar, se reuniram e meteram a faca nas minhas costas", afirmou o candidato do PDT à Presidência da República, no dia 26 de setembro, em entrevista ao Flow Podcast.

Durante a eleição, ele foi duramente criticado por um aceno à direita, visto em entrevistas ao programa Pânico, da Jovem Pan, emissora considerada a voz do bolsonarismo, e ao programa do podcaster e youtuber Bruno Aiub, conhecido como Monark, desligado do Flow após defender o direito de existência de um partido nazista.