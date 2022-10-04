PDT anuncia apoio a Lula, e Ciro deve seguir orientação do partido

Danielle Brant e Julia Chaib

A decisão foi tomada após reunião da Executiva do PDT realizada de forma virtual e presencial nesta terça na sede do partido, em Brasília. Como em 2018, Ciro Gomes deve acompanhar a decisão do partido. Ele participou remotamente do encontro.

Ciro Gomes terminou a eleição em quarto lugar Crédito: Fernando Madeira

A informação foi antecipada à Folha de S.Paulo pelo presidente do PDT, Carlos Lupi. Ele disse ter conversado com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nesta segunda (3) e afirmou ter sugerido a ela a incorporação de três propostas de Ciro: o programa que prevê zerar dívidas do SPC, o plano de renda mínima e um projeto de educação em tempo integral.

"Nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação", disse ele na noite de domingo (2), após a divulgação do resultado do pleito.

"Por isso, peço a vocês mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio para bem servir a nação brasileira", continuou o candidato, que teve cerca de 3,5 milhões de votos, ou 3% do total.

Ciro terminou a corrida com 3,04% dos votos, atrás de Simone Tebet (MDB), que teve 4,16%. Com 100% das urnas apuradas, Lula recebeu 48,43% dos votos válidos e o atual chefe do Executivo, 43,20%. Ambos vão disputar o segundo turno.

Pronunciamento - "Gravo este vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT". pic.twitter.com/Ttmx06wCWo — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) October 4, 2022

A eleição no Ceará rachou a família Ferreira Gomes. Cid e Ivo, irmãos do pedetista, apoiaram Elmano na reta final da corrida ao governo. "Eu dei minha vida ao povo cearense e algumas lideranças, todas que ajudei a formar, se reuniram e meteram a faca nas minhas costas", disse Ciro em entrevista ao Flow Podcast em 26 de setembro.