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Eleições 2022

Ciro: 'Eu peço mais algumas horas para que me deixem refletir com meu partido'

Com 3,06% dos votos nesta eleição e em quarto lugar na totalização dos votos da eleição presidencial, candidato do PDT declara precisar de mais tempo antes de declarar apoio para o segundo turno

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2022 às 22:19
Ciro Gomes candidato a presidência durante debate realizado nos estúdios da emissora de Tv SBT, em Osasco, região metropolitana de São Paulo, neste sábado (24).
Candidato à presidência durante debate nos estúdios do SBT Crédito: Marco Miatelo 
O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, agradeceu na noite deste domingo (2), os votos recebidos, mas se disse "profundamente preocupado" em relação ao que está vendo acontecer no Brasil. "Nunca vi situação tão complexa e desafiadora e ameaçadora sobre nós como nação", continuou.

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Com 96,56% das urnas apuradas, Ciro tem apenas 3,06%, com 3,49 milhões de votos e terminará a sua quarta tentativa de chegar ao Planalto em quarto lugar, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Simone Tebet (MDB).
Em relação a possíveis apoios no segundo turno, Ciro adiantou, em breve pronunciamento, que precisará "de mais algumas horas" para conversar com seus amigos e partido "para achar o melhor caminho e equilíbrio".

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