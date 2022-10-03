Ciro: 'Eu peço mais algumas horas para que me deixem refletir com meu partido'

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, agradeceu na noite deste domingo (2), os votos recebidos, mas se disse "profundamente preocupado" em relação ao que está vendo acontecer no Brasil. "Nunca vi situação tão complexa e desafiadora e ameaçadora sobre nós como nação", continuou.
Com 96,56% das urnas apuradas, Ciro tem apenas 3,06%, com 3,49 milhões de votos e terminará a sua quarta tentativa de chegar ao Planalto em quarto lugar, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Simone Tebet (MDB).
Em relação a possíveis apoios no segundo turno, Ciro adiantou, em breve pronunciamento, que precisará "de mais algumas horas" para conversar com seus amigos e partido "para achar o melhor caminho e equilíbrio".