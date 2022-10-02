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Eleições 2022

Eleições no exterior para presidente são encerradas em 33 países

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) responsável pela organização das eleições no exterior, informou que a votação já foi encerrada em 33 países

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 12:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 12:26
FOLHAPRESS - O TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) - responsável pela organização das eleições no exterior- informou que a votação já foi encerrada em 33 países.
O resultado será divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a partir das 17h, após o encerramento da votação no Brasil. Fora do país, brasileiros escolhem apenas o Presidente da República -697 mil eleitores estão aptos a votar.
Segundo o TRE-DF, cerca de 50 urnas quebraram em 15 países. Em alguns casos, como não há urnas disponíveis para substituição, os eleitores votam em cédulas de papel.
Urna Eletrônica
Urna Eletrônica Crédito: LR Moreira / TSE
"Como uma parte da votação vai ser em cédula de papel, o resultado será divulgado até meia noite [no horário de Brasília]. Haverá um pequeno atraso na divulgação do resultado final, essa vai ser a consequência", afirmou o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati.
O presidente do TRE-DF disse que servidores da embaixada brasileira em Portugal que trabalhariam como mesários em Lisboa entraram em greve. Com isso, as eleições começaram mais tarde, o que causou longas filas em alguns locais de votação.
"Na Nova Zelândia, a abstenção foi muito grande: 75% dos brasileiros não apareceram para votar. É um número que chama atenção, mas ainda não sabemos as causas. Não sabemos se houve falhas do Itamaraty na divulgação da eleição brasileira naquele país", disse Belinati.

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