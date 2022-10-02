Eleitores voláteis de Tebet e Ciro migram mais para Lula que para Bolsonaro, aponta Datafolha

Eleitores que declaram voto em Simone Tebet (MDB) e em Ciro Gomes (PDT), mas não estão plenamente convictos da escolha, tendem a migrar para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se mudarem de voto. A fatia que iria para o ex-presidente (31% tanto no caso de Tebet quanto no de Ciro) é superior à parcela cuja opção é pelo atual mandatário (15% dos de Tebet e 22% dos de Ciro).

Na simulação de primeiro turno feita pelo instituto e divulgada neste sábado, Tebet tem 6% dos votos válidos e Ciro, 5%. Lula lidera, com 50%, seguido por Bolsonaro, com 36%. O petista tem chance de vencer já na primeira rodada da votação, mas o instituto diz que o cenário continua indefinido.

87% dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre o voto para presidente Crédito: João Miguel Júnior

Na véspera da ida às urnas, 87% dos eleitores se diziam totalmente decididos sobre o voto para presidente, enquanto 13% afirmavam que a escolha ainda pode mudar. Entre apoiadores de Lula, 91% se declararam convictos, e, entre simpatizantes de Bolsonaro, a taxa é de 92%.

Dos eleitores da candidata do MDB, 62% respondem que estão plenamente decididos a votar nela e 37% afirmam que podem mudar de ideia.

Dos apoiadores do presidenciável do PDT, os convictos são 58% e os que ainda podem trocá-lo por outro nome são 41%.

De modo geral, entre os 13% de eleitores voláteis neste ano, Ciro é apontado como plano B por 19%, Lula, por 18%, Bolsonaro, também por 18%, e Tebet, por 15%.

A pergunta sobre o candidato que teria mais chance de receber seu voto só é feita aos entrevistados que estão em dúvida sobre a decisão tomada até o momento da pesquisa e consideram a mudança.

Nesse recorte específico, a margem de erro dos valores relacionados aos eleitores de Ciro e Tebet é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Nos casos de Lula e Bolsonaro, são 2 pontos. O Datafolha diz que, ainda que as margens sejam mais amplas, os números são relevantes porque indicam tendências.

O percentual de eleitores de Ciro que migrariam para Bolsonaro, numericamente superior ao registrado entre os simpatizantes de Tebet, é detectado no momento em que o ex-ministro faz acenos à direita, depois de passar a campanha distribuindo críticas em igual proporção ao presidente e a Lula.

Alvo de ataques da esquerda pela retórica dura contra o ex-presidente, o pedetista postou neste sábado (1º) em suas redes sociais um pedido de voto em que usa como imagem uma foto sua ao lado de Bolsonaro, tirada durante o debate realizado pela TV Globo, na quinta-feira (29).

Foto postada na rede social de Ciro na manhã deste sábado (1º) com o texto: "Bom dia meu Brasil! Amanhã é dia de apertar o 12 e se livrar dessa polarização cheia de ódio, incompetência e ladroeira que tá afundando nosso país. Segundo a coluna Painel, aliados mais próximos do mandatário teceram elogios a Ciro após o debate da Globo e disseram nos bastidores que uma eventual aliança no segundo turno só depende do pedetista.