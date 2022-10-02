TSE começa a divulgar resultado das eleições de 2022

Eleitores que já tinham entrado na fila até 17h receberam uma senha para votar. Assim que os últimos eleitores votarem, será emitido o boletim de urna, registrando o resultado. O documento fica colado na porta da seção eleitoral e os dados são enviados à Justiça Eleitoral em mídia digital para a apuração das eleições. Os resultados poderão ser acompanhados pelo site do tribunal e no aplicativo Resultados, disponível para Android e iOS.