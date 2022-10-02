TSE começa a divulgar resultado das eleições de 2022

BRASÍLIA, DF - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou a divulgar a apuração dos votos das eleições de 2022 por volta das 17h, horário em que as seções eleitorais foram fechadas. Eleitores que já tinham entrado na fila até 17h receberam uma senha para votar. Assim que os últimos eleitores votarem, será emitido o boletim de urna, registrando o resultado. O documento fica colado na porta da seção eleitoral e os dados são enviados à Justiça Eleitoral em mídia digital para a apuração das eleições.
Eleitores que já tinham entrado na fila até 17h receberam uma senha para votar. Assim que os últimos eleitores votarem, será emitido o boletim de urna, registrando o resultado. O documento fica colado na porta da seção eleitoral e os dados são enviados à Justiça Eleitoral em mídia digital para a apuração das eleições. Os resultados poderão ser acompanhados pelo site do tribunal e no aplicativo Resultados, disponível para Android e iOS.