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Eleições 2022

TSE começa a divulgar resultado das eleições de 2022

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou a divulgar a apuração dos votos das eleições de 2022 por volta das 17h, horário em que as seções eleitorais foram fechadas.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2022 às 17:56

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 17:56

Boletim da urna eletrônica
Boletim da urna eletrônica Crédito: Abdias Pinheiro
BRASÍLIA, DF - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou a divulgar a apuração dos votos das eleições de 2022 por volta das 17h, horário em que as seções eleitorais foram fechadas. Eleitores que já tinham entrado na fila até 17h receberam uma senha para votar. Assim que os últimos eleitores votarem, será emitido o boletim de urna, registrando o resultado. O documento fica colado na porta da seção eleitoral e os dados são enviados à Justiça Eleitoral em mídia digital para a apuração das eleições.

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Eleitores que já tinham entrado na fila até 17h receberam uma senha para votar. Assim que os últimos eleitores votarem, será emitido o boletim de urna, registrando o resultado. O documento fica colado na porta da seção eleitoral e os dados são enviados à Justiça Eleitoral em mídia digital para a apuração das eleições. Os resultados poderão ser acompanhados pelo site do tribunal e no aplicativo Resultados, disponível para Android e iOS.

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