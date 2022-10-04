PSDB libera filiados a apoiar Lula ou Bolsonaro no segundo turno

SÃO PAULO - O PSDB anunciou nesta terça-feira (4) que decidiu liberar os diretórios estaduais e filiados no 2º turno das eleições presidenciais. A decisão faz com que integrantes do partido possam escolher livremente entre os dois candidatos que disputam o segundo turno presidencial.

Convenção nacional realizada pelo PSDB antes das eleições Crédito: Reprodução de vídeo

Integrantes da Executiva do partido se reuniram virtualmente nesta tarde para discutir a decisão que tomariam sobre a disputa entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Palácio do Planalto.

A sigla estava dividida. Nomes como José Serra (PSDB-SP) e José Aníbal (PSDB-SP), que apoiaram Simone Tebet (MDB) no primeiro turno, agora são procurados para estarem com Lula . O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) é a mais recente adesão tucana à campanha do petista. O ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes (PSDB-SP) foi o primeiro a puxar a fila e declarou voto no ex-presidente logo no primeiro turno.

VICE DE TEBET DECLARA QUE VAI VOTAR EM BRANCO

Nesta terça (4), a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), candidata a vice-presidente na chapa com a senadora Simone Tebet (MDB-MS), declarou que votará em branco no 2º turno da corrida ao Palácio do Planalto e não optará nem pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nem pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Desafeto do PT, Gabrilli publicou uma mensagem em sua rede social, na qual afirma que será uma "oposição sensata".

"Não dou meu voto para nenhum dos dois. Fico ao lado dos brasileiros e apoiarei o governo que defender meus ideais de país: inclusão, ciência, combate à corrupção, à fome e desigualdade", escreveu. "Serei sempre construção."

A chapa das duas senadoras obteve 4,9 milhões de votos (4,6% do total) no 1º turno e ficou em terceiro lugar. Na noite de domingo, após a apuração dos votos, Simone Tebet disse, ao lado de Gabrilli, que não vai ficar neutra nesta fase da eleição.

"Eu sou uma política que respeita o processo partidário, o processo eleitoral, mas, no máximo, em 48 horas, vocês decidam porque eu vou me pronunciar", disse ela ao fazer seu primeiro pronunciamento após o resultado do primeiro turno. Em entrevista ao G1 em junho, Tebet já disse que estaria "no palanque que defende a democracia" caso não fosse ao segundo turno.

Rodrigo Garcia anunciou apoio a Bolsonaro e Tarcísio de Freitas no segundo turno Crédito: Facebook / Reprodução

GOVERNADOR DE SP ANUNCIA APOIO "INCONDICIONAL" A BOLSONARO

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) foi ao Aeroporto de Congonhas na tarde desta terça (4) para se encontrar com Bolsonaro e anunciar seu "apoio incondicional" à reeleição do atual chefe do Executivo. O encontro ocorreu após negociações para também celebrar a adesão do tucano à campanha do candidato ao governo de São Paulo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que saiu à frente nas urnas no primeiro turno.

O deputado federal Carlos Sampaio (PSDB-SP) também anunciou voto em Bolsonaro. O parlamentar foi reeleito com 98 mil votos.