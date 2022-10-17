Michelle Bolsonaro e Damares vêm ao ES para campanha de Manato

Damares Alves e Michelle Bolsonaro, durante a campanha da ex-ministra pelo cargo de senadora pelo DF Crédito: Reprodução/ @damaresalvesoficial1

A primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora eleita pelo Distrito Federal Damares Alves (Republicanos) vêm ao Espírito Santo na próxima sexta-feira (21). Elas participam de um evento da campanha de Manato (PL), que disputa o governo no segundo turno contra Renato Casagrande (PSB), entre 8h e 10h, no Espaço Patrick Ribeiro, anexo ao Aeroporto de Vitória.

Michelle esteve em Vitória em julho acompanhando o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela tem sido presença constante na campanha do marido, que precisa conquistar mais votos entre as mulheres.

A primeira-dama repete no palanque que a eleição é uma “guerra espiritual”. “Não estamos lutando contra pessoas, estamos lutando contra espíritos do mal”, afirmou, em julho, de cima de um trio elétrico na Praça do Papa.

Bolsonaro tem vantagem entre eleitores evangélicos. Entre os católicos, Lula (PT) é o preferido.

Damares, por sua vez, ganhou holofotes ao falar, em um culto repleto de crianças, que pedófilos arrancam dentes de crianças para a prática de sexo oral. Ela não apresentou provas de tal fato.