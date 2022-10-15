Erick Musso, Felipe Rigoni e "a nova política"

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, ao lado do deputado federal Felipe RigoniCrédito: Iara Diniz
O deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil) e o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), ensaiaram candidaturas ao governo do Espírito Santo. Por meses, foram pré-candidatos, até que, diante da pouca chance de vitória, decidiram tomar outros rumos.
Rigoni tentou a reeleição. Erick, o Senado. Para o último cargo, os dois formaram uma coligação, à qual somaram-se PSC e Patriota. Os parlamentares federal e estadual até apareceram lado a lado em uma coletiva de imprensa, com um backdrop (um painel) que registrava os nomes dos dois.
O deputado, por sua vez, recebeu uma votação expressiva, foi a escolha de 63.362 eleitores, mas não se reelegeu devido ao desempenho da chapa do partido, aquém do necessário.
No primeiro turno, Erick e Rigoni não declaram apoio a candidatos ao governo ou à Presidência da República. O Republicanos estava com Jair Bolsonaro (PL) e o União lançou Soraya Thronicke.
Na segunda etapa do pleito, Rigoni foi para o palanque de Renato Casagrande (PSB), que tenta a reeleição como governador do Espírito Santo.
O deputado criticou o adversário do socialista, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), e chegou a dizer que ele representa o risco da volta do domínio do crime organizado sobre as instituições no Espírito Santo.
Erick apoia Manato. Na terça-feira (11), o deputado recebeu o candidato do PL na Assembleia Legislativa. Manato pediu que o Orçamento de 2023 seja votado apenas após o segundo turno.
Rigoni e Erick não conseguiram emplacar o discurso de "nova política".
Apesar de a votação do deputado do União Brasil não ter sido desprezível, ele perdeu capital político em relação a 2018, quando foi a escolha de 84.405 eleitores.
A queda foi de 21 mil votos.
A antiga dupla vai ficar sem mandato a partir do ano que vem. Erick pode ser abrigado na Prefeitura de Vitória, comandada pelo correligionário Lorenzo Pazolini, mas não há uma indicação concreta sobre isso.
Rigoni, se Casagrande for reeleito, talvez possa ser alocado na gestão estadual.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.