Assembleia pode deixar votação do Orçamento do ES para depois do 2° turno

Deputados durante sessão da Assembleia Legislativa Crédito: Ana Salles/Ales

O candidato do PL alega que, se eleito, caberá a ele e à equipe de transição orientar a Comissão de Finanças da Assembleia sobre as prioridades do novo governo e fazer os ajustes na proposta orçamentária por meio de emenda substitutiva.

De acordo com a assessoria do presidente da Assembleia, Erick vai analisar o pedido do candidato do PL, mas adiantou que "acredita ser prudente aguardar” para pautar o Orçamento 2023, tendo em vista que não ocorria disputa de segundo turno no Espírito Santo desde 1994.

Erick Musso afirmou ainda que "a atual proposta está de acordo com o projeto de governo do atual governador" e será preciso analisar o Orçamento "de acordo com o perfil do próximo governante".

Em ano eleitoral, é comum que o Legislativo aguarde o resultado do pleito para depois votar a Lei Orçamentária Anual (LOA), incluindo emendas e sugestões enviadas pela equipe de transição ou pelo novo chefe do Executivo eleito. Entre as mudanças que podem ser feitas estão o redirecionamento de recursos para pastas ou áreas distintas das previstas no projeto original.

Conforme o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais têm até o dia 5 de dezembro para devolver a proposta da LOA com parecer para análise e votação do Plenário da Casa, ou seja, mais de um mês depois do segundo turno.

Além de se reunir com o presidente da Assembleia, Manato foi à sessão do Plenário da Casa conversar com os deputados presentes sobre a LOA 2023.

ORÇAMENTO 2023

O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023 apresentado pela gestão de Renato Casagrande prevê orçamento total de R$ 22,5 bilhões em receitas, um aumento de 11% em relação à LOA de 2022, que estipulou R$ 20,2 bilhões.

Ao todo, R$ 20,154 bilhões serão destinados ao Poder Executivo, sendo que a maior fatia será para cobrir gastos com pessoal (R$ 9,8 bilhões). As pastas que contarão com mais recursos são: Saúde, com R$ 3,397 bilhões; Educação, com R$ 2,8 bilhões; e Segurança Pública, com R$ 1,9 bilhão.

Estão previstos também R$ 1,3 bilhão para o Poder Judiciário; R$ 407 milhões para o Poder Legislativo; e R$ 479 milhões para o Ministério Público.