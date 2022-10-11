Casagrande e Manato disputam apoio de lideranças no segundo turno para o governo do ES Crédito: Arte A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Casagrande ou Manato? Para quem vai apoio de políticos e lideranças do ES

A campanha eleitoral para a disputa ao governo do Espírito Santo no segundo turno começou há uma semana, com as lideranças políticas e os candidatos que participaram do primeiro turno se posicionando sobre qual lado estarão no dia 30 de outubro: apoiando a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) ou a candidatura de Manato (PL).

O posicionamento da maioria dessas lideranças vai além da disputa estadual e inclui também quem cada um vai apoiar na corrida pelo comando do Palácio do Planalto nessa segunda etapa da disputa presidencial: o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A posição mais frequente entre as lideranças e os políticos é a defesa de uma dupla reeleição, para o governo do Estado e para a Presidência da República.

Na lista de lideranças que se posicionaram estão os atuais deputados federais e os eleitos para os próximos quatro anos, senadores, prefeitos da Grande Vitória, deputados estaduais mais votados para a Assembleia Legislativa, candidatos que concorreram ao governo do Estado e ao Senado nas eleições 2022, entre outros.

Na segunda-feira (10), foi a vez de o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) declarar apoio ao candidato do PSB, contra quem concorreu ao Palácio Anchieta nas eleições de 2010. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Luiz Paulo enfatiza que "o Espírito Santo já evoluiu muito e não pode andar para trás".

"Eu sei como foi difícil sair da situação em que a gente estava, com ameaça de intervenção federal, sem credibilidade. Reeleger Casagrande é o único caminho para a gente continuar andando para a frente", defendeu o ex-prefeito da Capital capixaba.

A fala dele faz referência ao início dos anos 2000, quando foi solicitada intervenção federal no Estado em razão de um grande número de crimes sem solução, casos de corrupção e envolvimento de autoridades dos três Poderes — Legislativo, Executivo e Judiciário — com o crime organizado, além de empresários.

A vitória do presidente no Estado, inclusive, motivou a declaração de apoio de diversas lideranças a Casagrande e Bolsonaro ao mesmo tempo, movimento que tem sido chamado de "CasaNaro" ou "BolsoGrande" . Esse grupo é maioria entre os políticos que se posicionaram até agora, com destaque para lideranças do PP e do Podemos, partidos que estão na coligação do atual governador. Manato criticou a estratégia e disse que "é desespero" do adversário

Já entre políticos de partidos que estão na aliança de Casagrande e também apoiam Lula no segundo turno em nível nacional, como PDT e o próprio PSB, o silêncio predomina. O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), é um dos que ainda não declararam seu voto para presidente no segundo turno. Ele alegou que ainda precisa ouvir o partido em nível estadual.

No PSB, o deputado federal reeleito Paulo Foletto e o deputado estadual eleito Tyago Hoffmann são alguns dos que ainda não se posicionaram sobre a disputa presidencial e focam apenas no palanque regional. Uma das exceções no PSB é a vice-governadora Jacqueline Moraes, que desde antes do primeiro turno deixou explícito seu apoio a Lula na disputa pelo Planalto.