Manato, candidato ao Governo do ES Crédito: Fernando Madeira

A corrida para o Palácio Anchieta foi para o segundo turno depois de 28 anos e com isso a disputa entre os candidatos tem se acirrado já nos primeiros dias de recomeço de campanha. Deputados eleitos e aliados do governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) iniciaram o movimento "BolsoGrande" (ou "CasaNaro"), com declaração de voto na reeleição do governador – que já declarou voto em Lula (PT) – ao mesmo tempo que buscam reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na avaliação de Carlos Manato (PL), que está no segundo turno contra Casagrande e é do mesmo partido do presidente, esse movimento mostra "desespero" da equipe do governador.

Your browser does not support the audio element. Manato reage a movimento BolsoGrande

"O nome disso é desespero. Manato e Bolsonaro são 22. Agora que ganharam para deputado federal tentam neutralizar a onda Bolsonaro. Eles têm vídeo com o presidente? Vão gravar o programa eleitoral com o presidente? O presidente vai falar de Manatinho", diz.

Casagrande tem na sua base aliada partidos como PP e Podemos, que ao mesmo tempo tem representantes que apoiam a reeleição de Bolsonaro. Entre eles estão os deputados federais eleitos Gilson Daniel, Victor Linhalis e Da Vitória. No Espírito Santo, Bolsonaro recebeu 52% dos votos.