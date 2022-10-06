A corrida para o Palácio Anchieta foi para o segundo turno depois de 28 anos e com isso a disputa entre os candidatos tem se acirrado já nos primeiros dias de recomeço de campanha. Deputados eleitos e aliados do governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) iniciaram o movimento "BolsoGrande" (ou "CasaNaro"), com declaração de voto na reeleição do governador – que já declarou voto em Lula (PT) – ao mesmo tempo que buscam reeleger o presidente Jair Bolsonaro (PL).
Na avaliação de Carlos Manato (PL), que está no segundo turno contra Casagrande e é do mesmo partido do presidente, esse movimento mostra "desespero" da equipe do governador.
Manato reage a movimento BolsoGrande
"O nome disso é desespero. Manato e Bolsonaro são 22. Agora que ganharam para deputado federal tentam neutralizar a onda Bolsonaro. Eles têm vídeo com o presidente? Vão gravar o programa eleitoral com o presidente? O presidente vai falar de Manatinho", diz.
Casagrande tem na sua base aliada partidos como PP e Podemos, que ao mesmo tempo tem representantes que apoiam a reeleição de Bolsonaro. Entre eles estão os deputados federais eleitos Gilson Daniel, Victor Linhalis e Da Vitória. No Espírito Santo, Bolsonaro recebeu 52% dos votos.
Nesta quinta-feira (6), Manato recebeu mais um apoio de concorrente no primeiro turno. O ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos anunciou que vai sair da Rede e declarou apoio ao candidato do PL.
O primeiro a apoiar Manato foi o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD), seguido por Aridelmo Teixeira (Novo). Guerino, inclusive, está ajudando na coordenação da campanha do antigo concorrente, segundo informou Manato.