Pesquisa Ipec: Lula tem 51% contra 43% de Bolsonaro no 2° turno

Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencial Crédito: Arte A Gazeta

A primeira pesquisa divulgada após o fim do primeiro turno para a Presidência da República mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa no segundo turno das Eleições 2022, de acordo o Ipec.

Pesquisa divulgada pelo instituto nesta quarta-feira (5) mostra o petista com 51% das intenções de votos totais, ante 43% do atual mandatário. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Lula (PT): 51%

51% Bolsonaro (PL): 43%

43% Branco e nulo: 4%

4% Não sabe/não respondeu: 2%

VOTOS VÁLIDOS

No levantamento considerando apenas os votos válidos, que descarta brancos e nulos e também os indecisos, Lula abre 10 pontos percentuais sobre Bolsonaro:

Lula (PT): 55%

55% Bolsonaro (PL): 45%

Na totalização dos resultados, a Justiça Eleitoral considera apenas os votos válidos. No domingo (2), Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, mais de 6 milhões de votos a mais que Bolsonaro, que teve 43,20%.

Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre segunda-feira (3) e quarta-feira (5), em 129 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.