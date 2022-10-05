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Eleições 2022

Pesquisa Ipec: Lula tem 51% contra 43% de Bolsonaro no 2° turno

Primeira pesquisa divulgada após o primeiro turno mostra o ex-presidente à frente. Considerando apenas os votos válidos, Lula abre 10 pontos percentuais sobre Bolsonaro

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 18:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2022 às 18:41
Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencial
Bolsonaro e Lula: pesquisa mostra como está a disputa presidencial Crédito: Arte A Gazeta
A primeira pesquisa divulgada após o fim do primeiro turno para a Presidência da República mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa no segundo turno das Eleições 2022, de acordo o Ipec.
Pesquisa divulgada pelo instituto nesta quarta-feira (5) mostra o petista com 51% das intenções de votos totais, ante 43% do atual mandatário. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.
  • Lula (PT): 51% 
  • Bolsonaro (PL): 43% 
  • Branco e nulo: 4% 
  • Não sabe/não respondeu: 2%

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VOTOS VÁLIDOS

No levantamento considerando apenas os votos válidos, que descarta brancos e nulos e também os indecisos, Lula abre 10 pontos percentuais sobre Bolsonaro:
  • Lula (PT): 55% 
  • Bolsonaro (PL): 45% 
Na totalização dos resultados, a Justiça Eleitoral considera apenas os votos válidos. No domingo (2), Lula teve 48,43% dos votos válidos no primeiro turno, mais de 6 milhões de votos a mais que Bolsonaro, que teve 43,20%.

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Foram entrevistadas 2.000 pessoas, entre segunda-feira (3) e quarta-feira (5), em 129 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02736/2022.
O Ipec é um instituto de pesquisa criado por ex-dirigentes do Ibope Inteligência, que encerrou suas atividades em 2021.

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