eleição de domingo (2) altera a bancada da Câmara Municipal de quatro municípios capixabas: Vitória, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.

Your browser does not support the audio element. Veja os vereadores que assumem nas Câmaras do ES após as eleições

QUEM ENTRA E QUEM SAI DAS CÂMARAS

Vitória

Sai: Camila Valadão (PSOL), Denninho Silva (Cidadania) e Gilvan da Federal (Patriota).

Entra: André Moreira (PSOL), Vinícius Simões (Cidadania) e Leonardo Monjardim (Patriota).

Serra

Sai: Pablo Muribeca (Patriota)

Entra: Darcy Junior (Patriota)

Guarapari

Sai: Zé Preto (Patriota)

Entra: Dr. Humberto Gonçalves (Patriota)

Cachoeiro de Itapemirim

Sai: Allan Ferreira (Podemos)

Entra: Ramon Silveira (a confirmar segundo a Câmara)

O município com mais mudanças é Vitória, com três vereadores eleitos. Camila Valadão (PSOL) e Denninho Silva (União) vão para a Assembleia e Gilvan (PL) para a Câmara dos Deputados. Mas como as vagas pertencem ao partido ou federação pelo qual os candidatos se elegeram, assume a vaga o próximo candidato da lista a ter recebido mais votos.

Portanto, a vaga de Denninho fica para o Cidadania e a de Gilvan para o Patriota, pois foram os partidos pelos quais se elegeram para o legislativo da Capital.

Sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Quem assume as vagas dos eleitos em Vitória são André Moreira (PSOL), Vinícius Simões (Cidadania) e Leonardo Monjardim (Patriota), segundo informou a Câmara de Vitória . Vinícius Simões já foi vereador e volta a ocupar o cargo a partir de 2023.

O advogado André Moreira, que assume o posto de Camila Valadão, deputada estadual eleita mais votada no Espírito Santo , diz que seu mandato vai dar continuidade ao que foi iniciado por Camila e pensado pelo PSOL para a cidade. Entre as focos está a defesa das pessoas contra opressões e fortalecimento dos serviços nas áreas de educação, saúde e transporte, para que sejam de qualidade.

"O eleitor de Camila e a eleitora de Camila sabem que vão contar com o mandato que vai a partir do dela – o que não é fácil, porque o mandato de Camila é vencedor – tentar ampliar no que for possível para que a gente possa mostrar que o PSOL é um partido que traz para Vitória uma proposta que os capixabas possam apostar", frisa Moreira.

O suplente de Vitória Vinícius Simões (Cidadania) vai ter a oportunidade de voltar à Câmara com a saída de Denninho. Segundo Vinícius, seu mandato será focado no interesse público e determinado em proteger o povo de Vitória.

"Nossa missão será proteger a população de nossa cidade que sofre com o atual sucateamento dos serviços públicos. Nossas escolas estão sem professores, as unidades de saúde sem médicos, parques abandonados, trânsito desorganizado, recorde de população de rua na cidade, além do desrespeito da prefeitura em relação aos nossos aposentados", diz Simões.

Quem assume a vaga de Gilvan é o professor, escritor e empresário Leonardo Monjardim (Patriota). O futuro vereador é formado em Direito e tem pós graduação em gestão pública e de Cidades e mestrado em Educação, disse ter entre as suas bandeiras do mandato a educação, cultura, turismo e desenvolvimento econômico. Ele afirmou que vai buscar ser um interlocutor da sociedade com a Câmara e Prefeitura, atuando na fiscalização do executivo.

Câmara de vereadores da Serra Crédito: Vitor Jubini

Na Serra, o vereador Pablo Muribeca (Patriota) foi eleito para a Assembleia Legislativa e quem assume sua vaga, segundo a Câmara, é o bacharel em Direito e empreendedor de tecnologia Darcy Junior, de 25 anos. Sobre a sua expectativa para o trabalho no legislativo, Darcy Junior diz que o tom do meu mandato vai ser de fiscalização, combate à corrupção e eficiência no serviço público.

"Chegaremos ao legislativo com muita vontade de trabalhar pela Serra, em parceria com os colegas vereadores, com muito respeito ao executivo municipal, mas cumprindo as funções constitucionais de vereador: representar, legislar e principalmente fiscalizar", disse.

Outra mudança vai ocorrer na Câmara de Guarapari, com a eleição do vereador Zé Preto (PL). Em 2020, ele foi eleito vereador pelo Patriota. Dessa forma, que assume é o suplente do partido, Dr. Humberto Gonçalves. O médico diz que seu trabalho a partir de janeiro na Câmara será pautado em melhorias dos atendimentos em saúde dos moradores do municípios.

"A primeira coisa que quero fazer é tentar com o governo do Espírito Santo e prefeito para ver se a gente agiliza o hospital. Também temos que melhorar o atendimento em algumas áreas como a rural e alguns bairros que acabam tendo médico de 15 em 15 dias. Como médico tenho obrigação de zelar pela saúde dos moradores", afirma.

Outro vereador que deixa a casa de leis do município para ir para a Assembleia é Allan Ferreira (Podemos), de Cachoeiro de Itapemirim. A Câmara Municipal diz não ser possível afirmar quem vai ocupar a vaga, dizendo que o TSE é quem vai se manifestar se está apto para tal e empossá-lo na data devida.