Em busca da vitória no segundo turno da corrida ao Palácio Anchieta, o candidato ao governo do Estado Carlos Manato (PL) obteve o apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), e dos deputados federais Amaro Neto (Republicanos) e Neucimar Fraga (PP), nesta sexta-feira (7). Por outro lado, o candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) recebeu declaração de voto do presidente da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, e apoio oficial do partido Rede Sustentabilidade, do qual Audifax Barcelos se desfiliou para apoiar Manato.

Com um empurrãozinho da aliança nacional do Republicanos com o PL do presidente Jair Bolsonaro , duas das principais lideranças do partido declararam que vão apoiar Manato para governador do Espírito Santo. Erick Musso foi derrotado na disputa para o Senado, enquanto Amaro Neto se reelegeu deputado federal, mas ambos não declararam voto para o governo do Estado no primeiro turno. Na tarde desta sexta-feira, porém, postaram em suas redes sociais que estarão juntos com o candidato do PL.

Presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, declara apoio a Casagrande; Erick Musso (Republicanos) vai caminhar com Manato (PL) Crédito: Montagem A Gazeta/Reprodução Instagram @casagrande_es @manato

Amaro afirmou que é amigo e aliado de Manato há anos e lembrou que estiveram juntos quando ele concorreu à Prefeitura de Vitória, em 2016. "Acredito no projeto que ele defende para nosso Estado e me coloco à disposição para contribuir com este novo momento do Espírito Santo", frisou o deputado federal.

Your browser does not support the audio element. Manato ganha apoio de Erick e Amaro; Casagrande, da Rede e do presidente da OAB-ES

Já o presidente da Assembleia ressaltou que sempre defendeu um projeto de renovação, "com equilíbrio e responsabilidade". Para Erick Musso, "Manato representa essa ideia". Ele chegou a se colocar como pré-candidato ao governo do Estado, mas recuou da disputa ao Palácio Anchieta e concorreu ao Senado, também sem êxito.

Os três novos apoiadores de Manato, juntamente com o senador eleito Magno Malta (PL) e dois dos candidatos derrotados na disputa ao governo do Estado que já declararam apoio ao candidato do PL no segundo turno — Guerino Zanon (PSD) e Audifax Barcelos (sem partido) — devem se reunir em um evento de apoio a Manato neste sábado (8), a partir das 9 horas, no Clube dos Oficiais, em Camburi.

Na tarde desta sexta (7), Manato ainda postou em suas redes sociais um vídeo em que aparece ao lado de Bolsonaro e de Magno Malta em um estúdio de gravação. Durante a filmagem, o senador eleito pelo PL cita o movimento "CasaNaro", em referência aos aliados de Casagrande que apoiam a reeleição dupla do atual governador e do atual presidente da República, e o comparou ao BolsoDória, movimento lançado pelo ex-governador de São Paulo João Dória (PSDB) nas eleições 2018 para se eleger.

DEPOIS DO "BOLSOGRANDE", CASAGRANDE GANHA APOIO DA REDE

Depois de um dia recebendo apoios do movimento "CasaNaro" ou "BolsoGrande", o governador e candidato à reeleição recebeu o apoio de uma sigla que defende a eleição do ex-presidente Lula (PT) na disputa presidencial: a Rede Sustentabilidade. O partido, que está oficialmente na coligação liderada pelo petista em âmbito nacional e federado com o Psol em todo o Brasil, divulgou nota com apoio a Casagrande no segundo turno no Espírito Santo.

Na vídeo de apoio ao candidato do PSB, a direção estadual da Rede afirma que a conjuntura nacional se repete no Espírito Santo e "não há como equiparar um gestor que respeita a democracia, luta pelo fortalecimento da ciência e acredita na construção de um Estado forte com um aventureiro que se apoia no discurso de ódio, armamentista e irresponsável".

O partido, que no primeiro turno das eleições estaduais teve Audifax Barcelos como candidato a governador, o qual fez muitas críticas a Casagrande, ainda declara que apresentou propostas focadas nas pautas ambientais e sociais para serem incluídas no programa de governo de Casagrande, "acreditando que é a única esperança de progresso para o Espírito Santo".

Quem também declarou apoio ao candidato à reeleição nesta sexta-feira (7) foi o presidente estadual da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho. Questionado sobre o que motivou a sua decisão, ele destacou que se decidiu com base no trabalho apresentado por Casagrande durante a gestão do governo do Estado. "A pandemia foi um desafio muito grande e ele soube conduzir o Estado. Como todo governante, não é perfeito, mas é a melhor opção para o Espírito Santo neste momento", frisou.